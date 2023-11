Marlene Knobloch hat sich für diemitgetroffen, der die Utopie des aus israelischen und palästinensischen Musikerin zusammengesetztenseines Vaters Daniel weiterhin aufrecht halten will - gerade in Zeiten der Eskalation in Nahost. "Man will harmoniehungrig nicken, toll, schön. Aber dann scrollt man durch-Storys eines palästinensischen Orchestermusikers, der kein Interview geben möchte, nur mitteilt, er sei noch Teil des Orchesters. Man sieht, sieht vor Trauer schreiende Männer über einer Leichentrage in Gaza. Gleichzeitig sieht man in den sozialen Medien, wie ungefähr jeder Israeli mit-Account Videos teilt, in denen Menschen für die Geiseln beten, man sieht Väter, die um ihre ermordeten Töchter weinen. All das passiert gerade. Wie soll in so einer Zeit jemand Verständnis für den anderen aufbringen? Barenboim lächelt. 'Manches muss mankönnen', sagt er. Er ist schon oft gefragt worden, ob das Projekt seines Vaters nichtist. 'Wenn es einfach wäre, würden es alle machen.'""Dieist groß", bekennt-Kritiker Andrian Kreye nach dem Hören des neuen Albums des Rappers. Es ist sein erstes Album seit 17 Jahren, seit er in den Nullern als Teil des Duos Outcast im Party-Rap ("Hey Ya") reüssiert hatte. Und das neue Album "New Blue Sun"? Bietet in 90 Minuten vor allem Flötenspiel, Klangflächen, "Metallrauschen großer Gongs, das Geklimper von Schlagwerk," - für Kreye "die. ... In jüngster Zeit kreisten einige aus Jazz und Pop wieder um solche Experimente. Nicht zwangsläufig mit neuen Instrumenten, aber durchaus fernab ihrer bewährten Muster. Der Techno-Produzent Jon Hopkins lieferte mit 'Music for Psychedelic Therapy' ein ganzes Album ohne Beats. Die Bassistin Esperanza Spalding holte sich für 'Songwrights Apothecary Lab' spirituelle Praktikerinnen und Hirnforscherinnen dazu. Der DJ Floating Points spielte mit dem Free-Jazz-Meister Pharoah Sanders und den Londoner Symphonikern ein Orchesterwerk ein. Für solche Superstars gehört schon auch der eiserne Wille dazu, ihr, um sich auf diesen Zeitgeist einzulassen. Vor allem, weil das keine Formen für Stars sind, sondern für." Im Video vonspricht André 3000 über seinen Stilwandel:Weitere Artikel: Luca Glenzer plaudert für diemit Carsten Hellberg über die Reunion seiner in den Neunzigern gefeierten Indie-Band. Gregor Kessler freut sich in der taz auf die Tour von. Ane Hebeisen schreibt im Tages-Anzeiger einen Nachruf auf die ESC-Sängerin. Besprochen werden das neue Album von Ilgen-Nur ( taz ) und' neues Album "Robed in Rareness" ( taz ).