, die sich heute vor allem in der obsessiven Verdammung Israels äußert, ist in dertief verankert, schreibt Richard Herzinger im: "Sie geht bereits auf dieim 18. Jahrhundert zurück. Denn nicht nur Vertreter der feudalen und klerikalen Reaktion, auch bedeutende Aufklärer wiehegten heftige antijüdische Ressentiments - freilich aus dem umgekehrten Motiv wie die Verteidiger der alten Ordnung. Aufseiten der Gegenaufklärung ging der traditionelle christliche Antijudaismus nahtlos in die Anklage über, die Juden seien als 'zersetzendes', wurzelloses Element für die Auflösung der 'natürlichen' hierarchischen Ordnung der Gesellschaft verantwortlich. Aufklärer wie Voltaire hingegen bezichtigten das Judentum, starrsinnig an einemfestzuhalten und damit eine Quelle des antiaufklärerischen Obskurantismus zu sein."Der, die Israel für "einenim Dienst des Weltkapitals" hält, ruft der Medientheoretikerin derentgegen: "Wer sich die Vernichtung des Staates Israel zum Lebenszweck macht, will niemanden von staatlicher Herrschaft befreien. Er will 'die eigenen Leute' einem - teils imaginären, teils realen - autoritären Staat unterwerfen. Was Hamas und Hisbollah als Befreiungskampf verkaufen, ist in Wahrheit Unterdrückung im Namen größenwahnsinniger religiöser Fantasien, namentlich Gottesstaat, Kalifat. Das seit Jahrzehnten andauernde Leiden der Palästinenser*innen ist ihre Verhandlungsmasse im Kampf um die Herrschaft. Indem sie die Verteidigungsschläge der israelischen Armee heraufbeschwört, nimmt Hamas nicht nur israelische Juden als Geiseln, sondern auch die Bevölkerung des Gazastreifens. Hat die antiimperialistische Linke einen? Die Unterwerfung der Besitzlosen unter aufrührerische Anführer dient der Etablierung neuer, tendenziell.""Jüdisches Leben war, ist und… bleibt", schreibt der Historiker, der in derunter anderem fragt , wonoch sicher sind. Zwar seien in jüngster Zeit viele Juden nach Israel geflohen, zugleich konstatiert er eine zunehmende "" in Folge der innerjüdischen Spaltung in Israel. Hoffnung setzt Wolffsohn auf das: "Während in Israel etwa 30 Prozent der Juden im Sinne der religiösen Gebote leben - Tendenz aufgrund der hohen Geburtenrate steigend -, beträgt der Anteil religiöser Juden in der Diaspora nicht mehr als 10 Prozent. Die Synagogen sind sogar an den hohen Feiertagen (Neujahr und Jom Kippur) eher spärlich gefüllt. Unverdrossen bauen (aus schlechtem Gewissen) besonders deutsche Kommunen neue Synagogen, um zu beweisen, wie gut sie es mit den Juden meinen. Nennenswerten Zulauf verbuchen allein die inzwischen auch quantitativ beachtliche modern-orthodoxe und seelsorgerisch vorbildliche Chabad-Bewegung sowie die relativ immer noch kleine Gemeinschaft des liberalen Judentums. Das bedeutet: Jüdischer Geist bzw. jüdische Inhalte sind für die erdrückende Mehrheit der Diasporajuden ein Nichts.- allein durch die postchristlich rechten und linken sowie die islamischen Gefahren von außen."In derkommentiertdie Reaktion Israels auf den Terror der Hamas: "Dieplagt die verwöhnten Seelen der Antisemiten. Über Jahrtausende hatten sie sich an wehrlose jüdische Opfer gewöhnt. Das Zurückschlagen Israels empört Syriens Gewalthaber Baschar al-Assad, der mehrere Hunderttausend seiner Landsleute abschlachten ließ, Irans Frauenmörder, den Kurdenbekämpfer Recep Tayyip Erdogan und linksradikale Europäer und Amerikaner, die Zionisten als kolonialistische Unterdrücker anprangern, unisono. Die Wehrbereitschaft der Israelis reizt sie bis aufs Blut. Sie ahnen, dass es fortan keine Judenmassaker ohnegeben wird. Sie sollen sich dessen gewiss sein."Saudi-Arabiens Kronprinzkönnte im Gaza-Krieg alsauftreten, sich als Schutzmacht für die Palästinenser inszenieren, den Terror derund seine "diskreteneinsetzen, aber er schweigt, schreibt Susanne Koelbl auf. Denn der Kronprinz steckt in einem Dilemma, die Annäherung an Israel liegt auf Eis, überhaupt stehen die arabischen Herrscher unter Druck, sich von Israel zu distanzieren, so Koelbl: "Diereichen wahrscheinlich sogar noch tiefer. In Hintergrundgesprächen mit Diplomaten ist zu hören, dass mehrere Golf-Regierungen insgeheim erheblichehegen, die Hamas zu zerstören. Die sunnitische Terrororganisation wird seit über dreißig Jahren mit Waffen und Training aus Iran aufgerüstet, politisch ist sie mit der ungeliebten Muslimbruderschaft verbunden. Viele Golf-Monarchien betrachten die Hamas deshalb als gefährlichen politischen Akteur, den sie gern los wären."Israels Finanzministerfordert "palästinenserfreie Zonen", Landwirtschaftsministerspricht von einer "Gaza nakba 2023" - für denhat Malte Lehming mit, israelischer Anwalt mit dem Schwerpunkt auf Völkerrecht gesprochen: "Durch Wut und ein verständliches Bedürfnis nach Rache entstünden die meisten, sagt er. 'Als Menschen müssen wir solche Impulse kontrollieren und uns an die moralischen und rechtlichen Grenzen halten.' Deswegen verurteilt Sfard die inflammatorische Rhetorik einiger israelischer Politiker. Sie normalisiere 'die dunkelsten Sehnsüchte der Menschen' und schaffe Raum für die Befürwortung schwerer Verstöße gegen das Kriegsrecht. 'Wenn wir dem nicht Einhalt gebieten, werden solche aufrührerischen Reden eines Tages zu kriminellen Handlungen führen.'"Von Trump und Bolsonaro kam Applaus nach dem Wahlsieg vonin Argentinien, einiges unterscheidet Milei allerdings von den beiden ehemaligen rechtspopulistischen Präsidenten, schreibt Sandra Weiss, Lateinamerika-Korrespondentin des: "Zwar bedient sich Milei immer wieder der Anti-System-Rhetorik von Trump und Bolsonaro, allerdings verzichtet er im Gegensatz zu seinen Vorbildern auf rechtsradikale Ausfälle und befürwortet etwa die gleichgeschlechtliche Ehe. Seine künftige Vizepräsidentinhingegen bedient die konservative Klientel, pflegtauf der ganzen Welt und provoziert immer wieder mit Äußerungen über die Militärjunta (1976-1983). Die Tochter eines Offiziers zieht die von Menschenrechtsorganisationen auf 30.000 geschätzte Zahl der Todesopfer während der Diktatur in Zweifel. Alles an Milei ist skurril und widersprüchlich: Er ist Katholik, beleidigte aber den Papst als 'Symbol des Bösen'. Mithilfe seiner auf Esoterik spezialisierten Schwester Karina spricht er, so heißt es, mit seinem Lieblingshund 'Conan' im Jenseits. Als das Tier der Rasse Mastiff 2017 starb, ließ der Argentinier es. Die Nachfahren benannte er nach berühmten Ökonomen, Milton Friedman und Robert Lucas."