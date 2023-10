An Israel Defense Forces source provided FDD's @LongWarJournal with a photograph of a child's blood-soaked bed in Kibbutz Kerem Shalom following a Hamas-led attack on the home. pic.twitter.com/Q9mqbtAiWX - Joe Truzman (@JoeTruzman) October 10, 2023

A pro-Palestinian protest has taken place outside the Israeli embassy in London, with at least 5,000 people gathering at the demonstrationhttps://t.co/Gd3XfCoRT3 pic.twitter.com/2BqUmSV0wh - Sky News (@SkyNews) October 10, 2023

UNCUT VERSION - SHOCKING



"Gas the Jews' on the steps of the Sydney Opera House pic.twitter.com/kLv9QMex65 - Australian Jewish Association (@AustralianJA) October 9, 2023

Die Dimension deran jüdischen Zivilisten ist immer noch nicht erfasst. Laut ist die Zahl der israelischen Todesopfer aufgestiegen. "Das Ausmaß der Scheußlichkeiten zeichnet sich ab", heißt es in einem Überblicksartikel der, in dem die Massaker beimmit 260 Toten, immit hundert toten, immit wohl über hundert Toten nur die wichtigsten Orte in der Aufzählung sind.Dies Bild zeigt ein Kinderbett in einem attackierten Kibbuz:In dem Dorf Kfar Aza sindmit Schüssen und Granaten abgeschlachtet worden, Kinder darunter. Die Rede ist von geköpften Babyleichen. "Das schlimmste Massaker dürfte sich im Kibbuz Kfar Aza zugetragen haben", berichtet Jochen Stahnke in der(der aber offenbar nicht vor Ort war). "Am Dienstag hatten die israelischen Streitkräfte internationalen Journalisten erstmals Zugang zum Kibbuz Kfar Aza gewährt, in dessen unmittelbarer Umgebung noch weiter gekämpft wird. Sie sahen und fotografierten. Rettungshelfern und Soldaten zufolge wurden allein in Kfar Aza weit mehr als hundert, vielleicht hunderte Menschen niedergemetzelt, darunter auch viele. Offizielle Angaben gibt es bislang nicht. Denn die Suche nach den Toten, das Bergen der Toten hat dort erst am Dienstagnachmittag begonnen.""Der ultimative israelische Albtraum ist", schreibt der israelische Politologein. Aber paradoxerweise zieht er aus den Massakern auch die Hoffnung auf einein der israelischen Bevölkerung. "Am Morgen nach dem Massaker wurde uns klar, dass wirerreicht hatten, an dem es kein Zurück mehr gibt. Wir haben es immer noch in uns, uns zusammenzureißen. Was unsere Feinde nie verstanden haben, ist, dass wir noch entschlossener werden, wenn sie versuchen, uns mit unvorstellbarem Horror zu brechen. Dieser alptraumhafte Moment kann."Israel "kann die Hamas schwächen, kann, kann militärisch siegen", aber gegen den, den die Hamas gesät hat, kommt Israel nicht an, befürchtet Raphael Geiger in der: "Im Gazastreifen haben es dieseso leicht wie wahrscheinlich nirgendwo sonst auf der Welt. Beinahe abgeschlossen ist er von der Außenwelt, seit 2007 herrscht die Hamas. Die Terrororganisation bestimmt die öffentliche Ordnung, die Institutionen. Vielen Palästinensern ist sie wegen ihrer Korruption und Inkompetenz fast ebenso verhasst wie Israel, aber eben nur fast. Der Kampf gegen Israel ist es, womit sichverschafft. Seit sie an der Macht ist, fördert sie den Kampf. Dieser Krieg gegen Israel ist ihr vierter, auch dazwischen hat sie ständig Raketen gefeuert. Der fanatische Kampf ist ihr Wesenskern. Und das in einer Gesellschaft, in der fast."Israel steht vor dem größtenseit seiner Gründung, schreibt Ronen Steinke ebenfalls in derDie Hamas legt "keinerlei Achtung für irgendwelche humanitären Regeln an den Tag .... Weil es für sie einfacher ist, als es mit ausgebildeten Soldaten aufzunehmen. Das sindder schlimmsten Sorte. Am Montag hat die Terrorgruppe angedroht, Geiseln live vor Kameras zu exekutieren. Wenn Israels Verteidigungsminister nun anordnet, den dicht bevölkerten Gazastreifen, von dem diese Attacken ausgingen und weiterhin ausgehen, von Wasser, Strom und Nahrung abzuschneiden, ein Gebiet mit etwa zwei Millionen Menschen, dann dient das einem grundsätzlich legitimen Ziel: der Ausschaltung der Hamas-Strukturen. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass solche Methoden der unterschiedslosen 'Belagerung' einer Stadt, eines Gebiets verboten sind.""Bisher sieht es zumindest nicht so aus, als würdeeine zweite Kriegsfront gegen Israel eröffnen", meint Julia Neumann in einem interessanten-Hintergrund zur Lage im Libanon. Zugleich schildert sie die Stärke der Hisbollah: "Der Libanon ist politisch nicht handlungsfähig. Seit November 2022 gibt es keinen Präsidenten, die derzeitige Regierung ist nur geschäftsführend im Amt. Die politische Elite hat das Land durch Korruption in einen Staatsbankrott gebracht, 2019 brach das Finanzsystem zusammen. Die Menschen durchleben eine, sie haben ihre Ersparnisse verloren. Wer für die Hisbollah arbeitet, ist derweil im Vorteil: Kämpfer und Angestellte bezahlt die Hisbollah, während libanesische Staatsbedienstete ihr Gehalt in instabiler libanesischer Währung erhalten und umgerechnet unter 100 Euro monatlich verdienen." Und: "Trotz Sanktionen der USA verdient die Hisbollah Geld mit internationalem. Durch Waffenlieferungen nach Syrien oder Irak, Cannabisanbau, dem Export von in Syrien produziertemoder Netzwerken im lateinamerikanischen Kokainhandel."Im Gespräch mitRedakteurin Lena Bopp vergleicht der libanesische Autordie Lage heute mit der im Jom-Kippur-Krieg vor fünfzig Jahren und weist auf einenhin: "Damals wurde die Aktion von mehrereneingeleitet, und heute ist kein einziger arabischer Staat beteiligt. Heute gibt es eine palästinensische Bewegung, die von einem Staat unterstützt wird, der kein arabischer ist,. Alle arabischen Staaten sind Beobachter,von ihnen mischt sich ein." In einem zweitenGespräch fühlt sich die israelische Autorinebenfalls an 1973 erinnert. Schließlich rät der israelische Autorder Regierung in einem drittenArtikel, den Menschen in Gazazu geben."Die berechtigte Frustration der palästinensischen Bevölkerung hat ihre. Doch die Aggression, die der eigenen palästinensischen Führung gegenüber berechtigt wäre, müssen Israeli ertragen", schreibt der Historikerin der: "Die Führung der Palästinenser hatte seit 1947 mehrfach, Land und, daraus folgend, ihrenzu bekommen. Sie hat, ebenfalls mehrfach, auf offensive Gewalt gesetzt, dabei vermeintliche Siege errungen, die stets sowohl militärische als auch und erst recht politische Niederlagen waren. Während die Gewalt die israelische Gesellschaft und damit auch die Regierung radikalisierte, verschlechterte sich das Los der palästinensischen Bevölkerung danach jedes Mal. Solche vermeintlichen Siege wiederholen sich bis heute. Sie dokumentieren die strategischeder palästinensischen Führung in der Politik."Im Gespräch mit Roland Bathon () widerspricht der Politologeder Vermutung,habe die Hamas zu den Anschlägen motiviert: "Im Juli empfing Präsidentden Hamas-Führerin Ankara. Weiterhin hat der israelische Zoll am 14. September eine große Ladung Sprengstoff sichergestellt, die aus derin den Gazastreifen unterwegs war. Es steht für mich also fest, dass Führer der Hamas im engen Kontakt mit der militärischen und politischen Führung in der Türkei stehen, wie mit der iranischen. Die Türkei versuchte noch während der bisherigen Eskalation 2021, eine islamische Koalition gegen Israel zusammenzustellen, was damals nicht klappte.hat seinejedoch nicht aufgegeben. Und eines der zentralen Themen auf der Tagesordnung in Ankara ist die Lösung der Palästinenserfrage. Aus der Sicht des politischen Islam ist die Türkei neben Katar und dem Iran ein wichtiger Unterstützer der Hamas. Die Spuren führen also eher nach Ankara und nicht nach Moskau."Die Hamas-Unterstützung in Teilen der muslimischen Community zu verurteilen, hat nichts mitzu tun, versichert, die aufauch den Zuspruch aus der postkolonialen und queerfeministischen Ecke scharf kritisiert: "Man kann sich durchaus fragen, wie solche - sich selbst als progressiv und- Menschen die Entführung und Folter von Kindern, Senioren und Frauen, offenbar Vergewaltigungen, Leichenschändungen, die Hinrichtungen von ganzen Familien und ein Massaker gegen mehrere Hundert Festivalteilnehmende als 'Befreiung' deuten können.' werden plötzlich aus manchen Feministinnen, Queer-Aktivisten und Antirassisten Befürworterinnen oder jedenfalls Rechtfertigende von brutalsten Perversitäten, wie wir sie aus den Folter- und Tötungsmethoden der IS und Taliban kennen. Dabei wird die Bewunderung der Hamas nicht erwidert. Queeres Leben und Feminismus bekämpft die Terrororganisation."Deutlichere Worte findet die Autorin, die in dererzählt, wie sie in den letzten Jahren als zionistische - und damit als "von Gesprächen und Konferenzenwurde: "Die antirassistischen, antikapitalistischen Dekolonisierungs-Bewegungen haben ordentliche Arbeit geleistet, dieses Bild des weißen Israelis, der 'da unten' nichts verloren habe und eine, zu verbreiten und es als Wahrheit einer ganzen Generation zu verkaufen. Die neue progressive Linke schloss jüdische Stimmen, die öffentlich Israel unterstützten, radikal aus." Und jetzt, schreibt sie: "Die, die Bücher zugeschrieben haben, die die Bücher zu weiblicher Emanzipation geschrieben haben, die die sich jahrelang als Advokaten weiblichen Lebens inszenierten, halten geschlossen ihren Mund. Nicht, weil der Konflikt so kompliziert ist, sondern weiltief in ihre Identität geschrieben ist. Wenn eine Jüdin von einer Gruppe Männer vergewaltigt und gefoltert wird, wenn sie gezwungen wird, ihre Mutter anzurufen, sodass die Mutter dabei zuhören muss, was ihrer Tochter angetan wird, dann ist das offensichtlich für viele in diesem Land, aber aktuell auch weltweit, 'einer palästinensischen Freiheitsbewegung'."flossen 2023 aus der EU in die Westbank und Gaza, schreibt die Volkswirtin und Islamismusexpertin, die in derwestliche Regierungen auffordert, sich von einer falschen Erzählung zu lösen: "Die Erzählung, nach der israelische und palästinensische Vertreteran dem Scheitern jeder Friedensverhandlung hätten. Die Erzählung ist dieeines demokratischen Staates, der sich stets trotz militärischer Überlegenheit zur Besonnenheit zwingt, um Menschenleben zu schonen, mit einer Terrororganisation, die zum, vergewaltigt, kidnappt und foltert. Um diese falsche Gleichsetzung zu durchbrechen und damit einen wirklichen Frieden in Zukunft zu ermöglichen, muss die Bundesregierung jede Zahlung an die Palästinensische Autonomiebehörde und NGOs sofort einstellen, denn jede Zahlung erlaubt die Verwendung anderer. Auch innerhalb Deutschland muss jede Förderung von Organisationen an ein klares Bekenntnis zumgekoppelt werden, um die auch hierzulande verbreitete antisemitische Propaganda endlich zu stoppen."In der berichtet Konrad Litschko, über die Frage, wie man in Deutschland mit dem PFLP-Ableger "" fertig wird, der in Berlin für die Hamas demonstrierte - auch in Duisburg gab es Ausschreitungen. Indemonstrierten 5.000 Menschen vor der israelischen Botschaft um ihrer Sympathie für die Hamas Ausdruck zu geben:Freudige "Gas The Jews"-Rufe inDie Politologenund fordern in einem Artikel bei, dass Deutschland eine Artgründet, einen Krisenstab unter Führung des Kanzlers und mit Einbindung der Opposition: Bisher sei das Land praktisch unfähig, aufschnell zu reagieren. "Der Krieg Russlands gegen die Ukraine und andere sicherheitspolitische Großlagen sind keine Alltagsvorgänge, die sich im normalenbewältigen lassen. Führt die Bundesregierung nicht endlich Strukturen und Verfahren ein, deren Tempo, Entscheidungsfindung und Klarheit der Entscheidungen zur Geschwindigkeit und Dimension der sicherheitspolitischen Veränderungen passen, wird Deutschland hinter den Entwicklungen zurückbleiben und letztlich scheitern."