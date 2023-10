Babies and toddlers were found with their "heads decapitated" in Kfar Aza in southern Israel after Hamas' attacks in the kibbutz over the weekend, a spokesperson for Israel's prime minister says.



Follow live updates: https://t.co/cGoa4AQzL6 pic.twitter.com/ukvKfeGeFp - CNN (@CNN) October 11, 2023

taz

Der Autor, ehemaliger Hornist des West-Eastern Diwan Orchestra, hat dereinengeschickt. Die neue Realität zu beschreiben, in der er vor zwei Tagen aufwachte, fällt ihm schwer, er kann die Bilder kaum abschütteln: "Dabei filmten sich die Hamas-Terroristen, zum Teil mit den Handys ihrer Opfer, posteten ihre Bilder in den sozialen Medien, wo sie auch Israelis sahen - parallel zu den Bildern, die Familien posteten, aus Sorge fast in den Wahnsinn getrieben. Diese Bilder, die nun vor unseren Gesichtern flimmerten, mit der Frage:? Meine Eltern? Meinen Mann, meine Frau? Aus Deutschland, aus der Nachbarschaft, in der ich mit meinen Kindern einst gewohnt habe, kommen nun Bilder jubelnder Palästinenser. Das, Weggefährten im Kampf für Menschenrechte, mit wenigen, kostbaren Ausnahmen hier in Israel, betäubt die Ohren. Es befleckt den gerechten palästinensischen Kampf um eigene Staatlichkeit mit."Das Supernova-Festival verstand sich auch als Friedensfestival. Die hier tanzende Jugend dürfte der Netanjahu-Regierung sehr kritisch gegenübergestanden haben. Für Esther Schapira in der ist das ein. Sie denkt auch an "Menschen wie. Die prominente Friedensaktivistin kennt Gaza gut. Sie ist Gründerin einer israelisch-palästinensischen Frauenfriedensgruppe und hilft seit Jahren Menschen in Gaza dabei, medizinische Hilfe in Israel zu bekommen. Das letzte Lebenszeichen von ihr hat ihr Sohn aus dem Safe Room ihres Kibbuz gehört, als die überzeugte Pazifistin nochund sagte, dass sie leider vergessen habe, sich mit einem Messer zu bewaffnen. Rund tausend Menschen wohnten in ihrem Kibbuz Be'eri. Mindestens 108 wurden getötet, eine unbekannte Zahl verschleppt, vermutlich auch die 74-jährige Vivian Silver."Dieaus Teheran sind vorerst die Sieger in der Konstellation, die sich aus den Hamas-Pogromen ergibt, notiert Michael Thumann in der: "Selbst wenn den USA .. die Eindämmung des Konflikts gelingen sollte, hätte der Iran. Teheran hat mit dem Angriff die palästinensische Sache für sich gekapert. Während die arabischen Regime sich mit dem Schicksal der Palästinenser abgefunden haben und sich mit Israel arrangieren, so die Botschaft, unterstütze der Iran die 'Achse des Widerstands'. Über Krieg und Frieden in der arabischen Welt bestimmt Teheran durch seine Stellvertretermilizen in Gaza, im Libanon, im Jemen, in Syrien und im Irak. Die arabischen Staaten werden in der eigenen Region (auch vor den Augen ihrer eigenen Bevölkerungen, die mit den Palästinensern sympathisieren) als ohnmächtige,vorgeführt." Und nebenbei bemerkt: "Diesteht vor dem Nichts (ebenso wie die ihr folgende deutsche Diplomatie)."zieht in derdie Parallele zum. "Doch im Krieg von 2023 sind wir einerausgeliefert, an deren Spitze ein Ministerpräsident steht, den in den letzten Jahren nur noch interessierte, wie er seinem Strafprozess entkommen kann. Wenn zukünftige Historiker einmal die letzten Jahre analysieren, wird sich ihnen ein Bild bieten, das direkt zu den erschütternden, in diesen dunklen Tagen im Netz verbreiteten Videos führt. Sie werden auf einen Ministerpräsidenten stoßen, der einen Anschlag auf die Demokratie plante, der versuchte, den Staat zu kidnappen,zu machen. Wie konnten dieser Ministerpräsident und seine unsäglichen Kabinettsmitglieder es wagen, unser aller Schicksal aufs Spiel zu setzen?" Shalev behauptet, die israelische Opposition hätte die heraufziehende Gefahr benannt.Verzweifelt liest sich das Interview mit, das dieaus demübernimmt: "Die Partei des rechtsreligiösen Koalitionspartner von Netanjahu, Itamar Ben-Gvir, entstand als Reaktion auf den von Ariel Scharon angeordneten Rückzug aus dem Gaza-Streifen und konfrontiert mit dem, hat sie leichtes Spiel zu sagen, dass esfür einen territorialen Kompromiss gibt. Wie könnten sich die Israelis nach diesem Massaker - mehr als 1.200 Tote, Tausende Verletzte, etwa 150 Geiseln, die als menschliche Schutzschilde dienen werden -und die Gründung eines palästinensischen Staates akzeptieren, der das ganze Land in Reichweite von Raketen und Pogromen bringen würde? Der Status quo ist sowohl für die israelische Gesellschaft als auch für die Palästinenser verhängnisvoll, aber die einzige Chance auf eine dauerhafte Lösung besteht darin, denzu besiegen und ihn auszuschalten."Was der Welt blüht, wenn Hamas, Iran und Hisbollah siegen, zeigte sich schon, mit der die Hamas ihrezelebrierte, schreibt Anastasia Tikhomirova in der: "Ähnlich wie der Iran streitet auch die Hamas für einen islamischen Staat vomund unterdrückt systematisch alle, die keine muslimischen Männer sind. Die Hamas sieht sich mit ihrem Geldgeber nicht nur in Frauenverachtung, Queerfeindlichkeit und antimoderner Rebellion vereint, sondern auch in ihrem."DieserBericht resümiert, was wir bisher über das Massaker in dem Kibbutzwissen:Der Grenzübergang aus dem Gaza-Strefenwäre der einzige Weg für die Bewohner aus Gaza, dem Kriegsgeschehen zu entkommen. Doch Ägypten hält ihn jetzt berichtet Karim El-Gawhary in der. Und "selbst wenn der Grenzübergang offen ist, fahren die ägyptischen Behörden eine ziemlich restriktive Politik. Außer Palästinensern aus dem Gazastreifen darf niemand den Übergang benutzen, auch Ägypter nicht. Selbst Palästinenser brauchen dazu, wenn sie nach Ägypten reisen wollen. Doch diese gibt es nur in Ausnahmefällen, etwa für Geschäftsleute und bei medizinischen Notlagen. Oft waren damit in der Vergangenheit hoheverbunden."Dominic Johnson denkt in derüber ein mögliches kommendes Kriegsszenario nach und erinnert an den stillschweigenden Deal zwischen, das es duldete, wenn Israel in Syrien Stellungen der Hisbollah angriff. Das war auch der Grund, "dass Israel sich aus dem Ukraine-Krieg weitgehend herausgehalten und umfangreiche Militärhilfe für Kiew abgewiesen hat. Dieses Kalkül könnte sich ändern, sollte die Hisbollahgegen Israel eröffnen - also von Norden aus einen Großangriff starten, während Israels Militär im Gazastreifen im maximalen Einsatz ist. Berichten zufolge hat Israel die Hisbollah gewarnt, in diesem Fall werde man Syrien direkt angreifen. Dann würde aus dem Gazakrieg- und Putin müsste sich zwischen Teheran und Jerusalem entscheiden. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Verlegung des größten US-Flugzeugträgers, der 'USS Ford', von Italien nach Israel an der Spitze einer Kriegsflotte besondere Brisanz."Was geschähe im Iran,? Diese Frage stelltin dernicht. Aber er schildert diegegenüber ihrem Volk: "Der Raum, der Verhandlungsspielraum, in dem die Bevölkerung sich mit ihrer Regierung hätte auseinandersetzen und einigen können, existiert nicht mehr. Irans Machthaber verschließen die Augen vor bestehenden gesellschaftlichen Wahrheiten. Genauer gesagt: Sie erkennen die iranische Gesellschaft nicht an. Da die Regierenden sich selbst als Hort und Hüter vonbetrachten, können sie 'Andere' weder sehen, noch können sie hören, was "Andere" ihnen mitteilen möchten."will in derkeine mildernden Umstände füranerkennen: "Die ganze Diskussion, ob der Antisemitismus von hier stammt oder aber von Migranten eingeführt wird, ist. Die Wurzeln beider sind sich- man kann es vor allem an jenen studieren, die den postkolonialen, sich für universalistisch haltenden "Befreiungskampf" der Hamas wenn nicht für sympathisch, so zumindest für legitim halten. Denn die Denkfigur ist ganz ähnlich dem Judenhass der Wagners und wie sie alle heißen."In Berlin hat es mehrere pro-palästinensische Demonstrationen und antisemitische Schmierereien gegeben (mehr dazu im Tagesspiegel und der Berliner Zeitung ). Warum, fragt, Chefredakteur der, im Interview mit dem, rufen die Leute immer nur "free Palestine" und nie ""? Es gebe hierzulande zu wenige Menschen, "diezeigen. Der gesunde Menschenverstand und das normale menschliche Einfühlungsvermögen gebieten maximale Solidarität mit der Ukraine, im selben Maße müsste es Empathie und Unterstützung für Israel geben. Ich wünsche mir von der deutschen Gesellschaft, dass sie wenigstensund keine Täter-Opfer-Umkehr betreibt, wenn sie es schon an uneingeschränkter Solidarität mangeln lässt." Und er wünscht sich einefür die Palästinenser: "Offenkundig fließen Gelder nicht nur in die Wasserversorgung, sondern kommen auch demzugute. 4.000 Raketen wurden binnen weniger Stunden auf Israel abgeschossen, 15.000 soll es noch geben, die Hamas unterhält Schlösser, wer bitte finanziert das? Warum kann Deutschland nicht jetzt ein Zeichen setzen? Schweden und Dänemark haben die Zahlungen gestoppt, aber die EU nahm den Beschluss, die Hilfsgelder einzufrieren, nach wenigen Stunden wieder zurück."Auchvom Vorstand der Jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main fragt in der, warum dieist. Doch hatte sie "in der Vergangenheit in Bezug auf Israel immer nur ein sehr begrenztes Haltbarkeitsdatum, und so ist auch jetzt wieder zu erwarten, dass in einigen Tagen dieaus der Schublade geholt werden, in denen dann vom Leid auf allen Seiten, gegenseitigen Angriffen, Gewaltspiralen, Verhältnismäßigkeit und Mäßigung gesprochen wird. Die Fraktionsvorsitzende der Linken zeigt bereits jetzt, dass die Solidarität mit Israel bereits beendet ist, bevor sie angefangen hat, und hat Israel (!) allen Ernstes zur Einhaltung des Völkerrechts ermahnt. Echte und wahre Solidarität gilt aber über den Tag hinaus, an dem Israel seine Opfer zählt. Es scheint fast so, als gebe es, die aber dann unverzüglich endet, wenn Israel es wagt, sich zu wehren und Sicherheit herzustellen."