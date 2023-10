The German diplomat & EU's Ambassador to the Palestinians, Sven Kühn von Burgsdorff, performed the first paragliding flight ever in Gaza in July this year to "draw attention to Israel's occupation of Gaza"



He stated:



"I did this to prove that everything is possible in Gaza" pic.twitter.com/6yUaklgnCf - Visegrád 24 (@visegrad24) October 9, 2023

The #BDS movement calls on all supporters to mobilize now! Join or organize solidarity demonstrations in your town or city. Your support is needed now more than ever!#GazaUnderAttack



Read our full action alert: https://t.co/oPfgauwhsx pic.twitter.com/NoyBQkRtW7 - BDS movement (@BDSmovement) October 8, 2023

It's not only @Harvard.



I have reviewed the Twitter and Instagram accounts of @Yale, @Princeton, @Columbia, @Stanford, @Dartmouth and @JohnsHopkins.



Not a single one of them has issued a statement about the atrocities committed by Hamas. - Yascha Mounk (@Yascha_Mounk) October 10, 2023

⚠️ TRIGGER WARNING ⚠️



Want to know just how barbaric these inhuman monsters are? Here they shoot dogs (!!!) in southern Israel. Sickening! pic.twitter.com/rZwBOSBPWD - Emily Schrader - אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) October 9, 2023

Washington Post analysis of Hamas videos shows they killed four hostages shortly after taking them captive on Saturday morning. pic.twitter.com/oqcoqRY1gE - Gabriel Noronha (@GLNoronha) October 9, 2023

Auch diese Bilanz, die gestern Abend in veröffentlicht wurde, wird nicht der letzte Stand sein: "Nach dem Großangriff der Terrororganisation Hamas aus dem Gazastreifen ist die Zahl der Toten in Israel laut Medienberichten. Wie das Pressebüro der Regierung mitteilte, wurden rund 2.600 Menschen verletzt. Allein im völlig zerstörtenmit rund tausend Einwohnern wurden am Montag, dem ersten Tag der Suche,geborgen, wie Medien unter Berufung auf Rettungskräfte meldeten."Inzwischen gelangen auch immer mehran die Öffentlichkeit: Menschen wurden verstümmelt, vergewaltigt, erschossen, während andere drumherumstanden und "Allahu Akbar" johlten. Soll man das wirklich zeigen? Unbedingt, fordert Deniz Yücel in dernach ausführlicher Abwägung: "Anders als der IS gilt die Hamas so manchem internationalen Staats- und Regierungschef als: Dazu zählen der türkische Staatspräsident, das iranische Staatsoberhaupt, der russische Außenminister, der katarische. Die Liste ranghoher Politiker, die sich in den vergangenen Jahren mit Anführern der Hamas getroffen haben, ist lang. Zugleich konnten am Samstag manche Beobachter gar nicht schnell genug die Palästinenser zu den eigentlichen Opfern des Hamas-Angriffs erklären. Deshalb scheint es mir in der Abwägung geboten, in diesem Fall die abstoßenden Bilder zu verbreiten: um zu zeigen, mit welcherdie israelische Gesellschaft konfrontiert ist."Zornig fasstHerausgeber Jürgen Kaube eine gewisse Bandbreite der Reaktionen auf die Hamas-Pogrome zusammen, manche sind niederträchtig, andere einfach ": Das, für das wir die 'Demokratieabgabe' (Jörg Schönenborn) zahlen, zieht Nahost-Experten heran, die seit Jahren für den Unfug bekannt sind, den sie verzapfen. Es legt einerseits die Stirn in Falten und fragt, was die Motive der Hamas seien, so als sei ihm der Begriff 'Judenhass' unbekannt. Andererseits blendet es Hinweise auf die' in seinen Brennpunkt zum Terror ein.? Wer ist so abgestumpft, die Geschmacklosigkeit dieses 'The games must go on' nicht zu erkennen? Den Mut, eine solche Sendung aus gegebenem Anlass auszusetzen, finden die Hüter der Demokratie in den Intendantenbüros jedenfalls nicht, wohingegen sie sofort mit Sondersendungen zur Hand sind, wenn jemand Prominentes aus dem eigenen Personal stirbt. Hier geht die Dummheitüber."Ein deutscher Diplomat wies der Hamas den Weg. Vor ein paar Monaten zeigte der deutsche Diplomatden verblüfften Einwohnern von Gaza, wie man sich mit einemfortbewegt: "Once you have a free Palestine, a free Gaza, you can do."-Korrespondent Christian Meier hatte Burgsdorff, der sich gerade in den Ruhestand verabschiedet hat, noch vor einem Monat als "scharfen Kritiker der israelischen Besatzung" gefeiert und interviewt: "Wir müssen", hatte er empfohlen.wird in der übel angesichts der Versuche "ausgewogen" zu berichten, indem man die Hamas nicht Mörder und Terroristen nennt, sondern "Kämpfer" und den Gazastreifen ein "Gefängnis": Gaza ist "seit 2005 einohne Juden oder israelische Soldaten. Die Entscheidung, Gaza zu einer terroristischen Festung zu machen, ist die, die es nicht nötig haben, ein nahöstliches Singapur zu errichten, wo doch Gaza ideal zwischen Israel und Ägypten liegt und schöne Strände oder bunte Märkte hat. Das tyrannischewurdeund nicht von Israel errichtet. Die Hamas hat den Gazastreifen seit 2005, nach dem vollständigen Rückzug Israels, zu einem Stützpunkt des Terrors ausgebaut. Es glaube niemand die Lüge, Gaza sei ein Gefängnis für jeden Palästinenser. Wer die richtigen Verbindungen hat, geht über Ägypten in den Urlaub und bereist die Welt. Dielebt dort in riesigen Villen, besucht luxuriöse Einkaufszentren und genießt die Strandrestaurants. Schauen Sie sich die Tweets von @imshin an, der denin seinen Videos aufdeckt."Susanne Memarnia und Uta Schleiermacher versuchen in derzu klären, um wen es sich bei dem propalästinensischen Netzwerks "" handelt, das am Samstag aus lauter Freude an den barbarischen Mordenverteilten: "Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) hatte sich bereits vor Monaten für ein Verbot des Netzwerks ausgesprochen. Am Wochenende, noch unter dem Eindruck der Provokationen auf der Sonnenallee, forderte erund Begegnungen an Schulen langfristig zu verstärken und auszuweiten. 'Wir müssen prüfen, wie wirksam bisherige Projekte zur Prävention sind', sagte er."In derkann Ronen Steinke einfach nicht verstehen, dass der Rechtsstaat Gruppen wie Samidoun gewähren lässt: "Für, die eine mörderische Attacke auf Zivilisten jedes Alters und Geschlechts in Israel zum Anlass nehmen, auf deutschen Straßen Baklava zu verschenken, ist exakt der Strafparagraf 'Billigung von Straftaten' geschaffen worden. Ihnen droht demnach: Gefängnisstrafe bis zu drei Jahren. Für deutsche Ermittler ist dieser Paragraf, den es ernst zu nehmen gilt. Umso mehr, als Polizei und Staatsanwaltschaft in früheren Jahren, wenn Gaza-Demonstranten in Berlin etwa skandierten: 'Hamas, Hamas, Juden ins Gas'." Auch Steinke fordert ein Verbot von Samidoun.An den Schulen in Neukölln geht es allerdings auch nicht so idyllisch zu, meldet unterdessen der: Am Ernst-Abbe-Gymnasium in Berlin-Neukölln kam es zu einem Zwischenfall. Ein 14-Jähriger erschien eingewickelt in eineauf dem Schulhof. "Ein Lehrer habe ihm das Tragen der politischen Symbole verbieten wollen. Daraufhin sei es zunächst zu verbalen Streitigkeiten gekommen, bis sich ein 15-jähriger Mitschüler einmischte und dem Lehrer. Den Polizeiangaben zufolge habe der 61-Jährige den Schüler daraufhin geschlagen. Schließlich habe der 15-Jährige dem Lehrergetreten." Die Polizei Berlin protokolliert auf Twitter: "Alarmierte Einsatzkräfte nahmen diefür die Strafanzeigen auf."Erste Zahlen zeigen zudem, "dass die Stimmung im Bezirk und auch in ganz Berlin angespannter, gereizter, gewaltbereiter wird. Und", berichten Andreas Kopietz, Niklas Liebetrau und Cedric Rehmant in der. "Bei der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (Rias) häufen sich seit Sonnabend die Meldungen übersowie Terrorverherrlichung. Man habe seit dem Wochenende ein deutlich höheres Meldeaufkommen, sagte eine Mitarbeiterin am Montag. Unter anderem häufen sich antisemitische Farbschmierereien und Parolen im Stadtbild. Nach Angaben von Polizisten entdeckte der Leiter einer Schule in der Pankower Dunckerstraße am Sonntag 15 Schriftzüge in unterschiedlichen Größen und Farben wie etwa 'Scheiß Zionisten' und 'free palestine'. An der Kösliner Straße in Wedding wurden fünf Häuserfassaden beschmiert mit 'Deutschland finanziert, Israel bombadiert'. In der Schlüterstraße in Charlottenburg schrieb jemand mit weißer Farbe 'Fuck Israel' auf die Fahrbahn."Auch in dergibt es Jubel über den Terror der Hamas, wie Boris Pofalla in der feststellt . Mehr in efeu Clanchefhat ebenfalls schon seine Solidarität mit seinen Brüdern von Hamas erklärt:Und weiß sich darin einig mit dem bei deutschen Intellektuellen beliebteren NetzwerkImmer mehr Spuren weisen, berichtet die: "Wie dasunter Berufung auf mehrere Kader irantreuer Gruppen wie Hamas und Hizbullah berichtete, sollen die iranischen Revolutionswächterhaben. Die iranischen Militärs sollen demnach sogar im Zuge eines Treffens in der libanesischen Hauptstadt Beirut Anfang vergangener Wochegegeben haben. Von Treffen in Beirut, an denen Kader des iranischen Regimes und seiner arabischen Bundesgenossen teilgenommen haben, liegen auch aus anderen Quellen Berichte vor. "In der, Chefberater des ehemaligen israelischen Preministers Naftali Bennett, die Israelis zur Einigkeit auf: "Diese tragischen Ereignisse haben einen Protagonisten: die. Aber es gibtauf israelischer Seite, die uns daran gehindert haben, zu erkennen und zu verhindern, was wir hätten sehen müssen. Der erste ist die Politik, den Feind zu, in der Hoffnung, dass die Hamas schließlich aus ihrem dschihadistischen Ursprung herauswachsen würde. Stattdessen ist der militärische Flügel der Hamas gewachsen - von einer kleinen Organisation zu einer mächtigen Armee. Unser zweiter blinder Fleck war, dass wir uns von unserenaufzehren ließen, die uns von den äußeren Bedrohungen ablenkten und sowohl unsere Gesellschaft als auch, was besonders wichtig ist, die Armee spalteten."Israel war durch seineabgelenkt, allerdings, schreibt bei. Aber auch Amerika ist durch internen Streit gelähmt, und der "Westen" nicht weniger: "Infolgedessen sind viele Menschen nicht in der Lage, sich auf diein diesem endlosen Konflikt zu einigen, die klar sind: dass die Hamas mehr von ihremangetrieben wird als von ihrer Liebe zu den Palästinensern; dass die Hamas routinemäßig, foltert und verfolgt, die Frieden mit Israel suchen; dass die Hamas, lange bevor sie mit toten Körper israelischer Frauen durch ihre Straßen paradierte, palästinensische Kinder als menschlichebenutzte."Netanjahus Politik derfunktioniert nicht, das ist jetzt klar, erklärt Richard C. Schneider auf. Seine Förderung desim Westjordanland - der Schutz durch Truppen verlangte, die nun in Gaza fehlten - und seine Spaltung der israelischen Gesellschaft führten dazu, dass diezu leiden begann, "schlimmer noch: Die Feinde Israels beobachteten genau, wie sich Israel innenpolitisch selbst zerlegte. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand in der Nachbarschaft Israels diese Situation ausnutzen würde, war groß. Genau davor hatten die Militärs Angst. Wiewar, zeigte sich Anfang Juli, als kurz vor der Verabschiedung eines ersten Gesetzes der Justizreform Generalstabschef Herzl Halevi seinen Premier in der Knesset aufsuchte, um ihn über diezu briefen. Netanyahu weigerte sich, vor der Abstimmung für das Gesetz mit Halevi zu reden.""Israel wird nie wieder sicher sein, wenn es sich nur auf Gewalt und militärische Mittel verlässt", warnt aufdie israelische Soziologin, die auch das Versagen der israelischen Streitkräfte auf Netanjahu zurückführt: "Im September 2022 warenin dem schmalen Gebiet des Westjordanlands stationiert. Weitere drei Bataillone wurden aus der südlichen Region - der, in die die Terroristen der Hamas und des Islamischen Dschihad eingedrungen sind -, um Siedler zu beschützen, die das Gesetz brechen und Palästinenser schikanieren. Oder einfach nur, weil die Siedler beten. Anders gesagt: Ganze Bevölkerungsgruppen blieben ohne angemessenen Schutz, weil Militäreinheiten verlegt wurden, um die jüdische Bevölkerungzu schützen. Der Schluss ist unausweichlich:, mit der der Ministerpräsident und seine Koalition so beschäftigt waren, stand für sie an oberster Stelle, nicht Israels Sicherheit."Dass die Ereignisse nicht nur in Israel interne Differenzen krass zu Tage treten lassen, zeigt allerdings ein Twitter-Post vonEines der vielen Videos, die immer noch auf Twitter zirkulieren. Emily Schradr vonpostet ein Videos, das von Terroristen selbst stolz ins Netz gestellt wurde.Da auf Twitter auch vielegezeigt werden, hier der Hinweis auf diese Seite der, die Handyvideos aus den letzten Tagen verifiziert.Auch diezeigt, wie solche Videos analysiert werden müssen:Im Interview mitwagt der amerikanische Nahostexpertekeinen Vorschlag mehr, wie dieser Konflikt beizulegen ist. Und doch: "Ich glaube, dass die einzige Lösung für diesen Konflikt, die den geografischen, demografischen, psychologischen und politischen Bedürfnissen der beiden Völker Rechnung trägt, eineist. Ist es eine Konföderation? Ist es eine - ich weiß gar nicht, welchen anderen Begriff ich dafür finden kann. Am Ende wird es einesein, warum soll ich den Ausdruck vermeiden? Denn am Ende bietet der Nahe Osten kein einziges Beispiel dafür, wie man zwei nationale Bewegungen mit sich überlappenden religiösen Gebietsansprüchen ohne eine Trennung in Einklang bringen kann., der- das alles sind gescheiterte Bemühungen, nationalen und konfessionellen Gruppen entgegenzukommen. Ich sehe keine andere Möglichkeit als eine Trennung durch Verhandlungen."