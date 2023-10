Wim Wenders' "Anselm - Das Rauschen der Zeit"

Wenn es James Cameron nicht gäbe, wärewohl der letzte-Filmer der Welt. Mit "Anselm - Das Rauschen der Zeit" widmet er sich nun im mittlerweile doch etwas angestaubten Immersionsverfahren den Arbeiten-Kritiker Philipp Bovermann sieht hier vor allem naiven Gottesdienst am Werk: "Wenders spielt auf der Tonspur immer wieder ein Flüstern ein, während die Kamera, berauscht vonvergangener Schmerzensschreie, an Kiefers Exponaten vorbeigleitet. ... Die deutsche Öffentlichkeit hat Anselm Kiefer erst die Würdigung verwehrt und sie dann umso mehr nachgeholt, als er bereits international mit seinen germanischen Altlasten aus Stahl und Blei herumgereicht wurde. Nun also ein, überreicht von Wim Wenders, nicht aus Metall, sondern aus Licht. Kiefer hat sich keinen Gefallen getan, sich für dieseszur Verfügung zu stellen."Sophie Jung gewinnt bei dem Film den Eindruck, "dass der Künstler offenbar mehr Distanz zu sich selbst hat, als Wim Wenders mit seinem Porträt ansonsten suggeriert. Der inszeniert ihn lieber als den großen Universalkünstler in seinem Kosmos, lässt Kiefers vom Rauchen tief gesunkene Stimme mit Sätzen aus dem Off kommen wie 'Der größte Mythos ist der Mensch selbst'. Solchwerden dann abgelöst von den sinfonischen Klängen des Filmkomponisten, gehen auf in der überwältigenden Ästhetik des Films."Für-Kritikerin Birgit Rieger macht die 3D-Ästhetik absolut Sinn: "Niemals könnte man so viel von Kiefers Kunst in einer einzelnen Ausstellung sehen., um zu sehen, was man in Wenders Film zu sehen bekommt. Deshalb lohnt die 3D-Technik, die man - das ist wahrscheinlich ein Kompliment - im Laufe des Films schnell vergisst." 3D-Filme über andere Künstler bilden in Wenders' Filmografie mittlerweile einen eigenen Werkstrang, mit dem sich Daniel Kothenschulte in einem-Essay eingehender beschäftigt Dass der Veranstaltungsort The Sphere in Las Vegas mit seiner gigantischen LED-Video-Kuppel Konzerte endgültig ins Gigantomanische verschiebt, hatte gestern bereits die Welt berichtet (unser Resümee ). Jürgen Schmieder hat sich dort nun für dieeigens für diesen Ort gedrehten Film "Postcard from Earth" angesehen, um zu sehen, was das Immersionsangebot fürs Kino leisten kann. Zu erleben ist eine "" mit hoch-höher-höchstauflösenden Bildern von Elefanten, Raupen, Dschungeln und einer Story, die, die von den Menschen vernichtet wird. Aber "wer, in aller Welt, kommt nach Las Vegas in eine, um dort zu sehen, dass die Welt sowieso?" Dieses Video vermittelt einen kleinen Eindruck des Films, der neben seinen Bildern auch mitaufwartet:Außerdem: Ralf Krämer führt imdurch dendes Human Rights Festivals in Berlin. Valerie Dirk gibt im-Tipps. Besprochen werden"Dogman" ( Standard ),"Fearless Flyers" ( taz ),"Fair Play" ( FD ),-Serie "Last Exit Schinkenstraße" ( ZeitOnline ) undbeim Human Rights Festival in Berlin gezeigter Dokumentarfilm "Transition" ( Tsp ).