Wie unabhängig istüberhaupt noch? Der Musikjournalistdurchstreift in seinem kommenden Buch "Die Zwei-Klassik-Gesellschaft" die verschiedenen Sektoren der Musik- und Medienbranche, die allesamt in einem historischen Umbruch sind - wenn nicht schlimmeres. Derbringt ein "Vorgeblättert" . Kulturjournalismus wird zunehmend geschleift. Besonders das vornehmste Genre, die Kritik, hat an Terrain verloren. Und Journalisten können sich nicht immer mehr frei äußern: "Es ist ein, dass kaum ein freier Musik- oder Theaterkritiker allein von seinen Kritiken leben kann... Kompensiert werden diebei den klammen Zeitungen oft von, über die Journalistinnen und Journalisten eigentlich möglichst unabhängig berichten sollen: Theater oder Orchester geben Programmhefttexte bei 'Freien' in Auftrag, Plattenfirmen bestellen Booklet-Texte. Mal wird ein Journalist für eine 'Einführung' gebucht, dann werden dieübernommen, damit überhaupt jemand kommt und berichtet."In dergab es den berühmten und besonders abstoßenden Fall des Moderators, dessen sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen jahrelang von dem Sender gedeckt wurde. Nun steht auch, der eine Zeitlang als ein linker Comedian galt, unter Verdacht, Minderjährige belästigt zu haben, und auch hier war die Hierarchie der, wo er ein Starmoderator war, eingeweiht, berichtet Daniel Zylbersztajn in der: Das schadete weder seiner Karriere in der, noch später in Hollywood. Auch bei Politikern war er beliebt, bevor er politisch abdriftete. "2005 ließ sich der Labour-Führervon Brand interviewen, um so seine Chancen bei den bevorstehenden Nationalwahlen zu boostern. Auchprofitierte vom Zuspruch des Comedians. Brand bestreitet, je eine Frau genötigt oder vergewaltigt zu haben. Beim Sex hätte es stets gegenseitige Einwilligung gegeben, verkündete er in einer Videobotschaft an seine Fans. Auf Youtube, Rumble, Tiktok und Instagram hat er in seiner neustenMillionen von Followern. Immer wieder erwähnt er dort auch Verschwörungstheorien etwa zu den Attacken in New York am 9. 11. 2001, zum Ukrainekrieg oder zu Covidimpfstoffen."