Wie wir unsere Musikkultur rettenFrankfurter Allgemeine Buch, Frankfurt am Main 20023, 248 Seiten, gebunden, 24 Euro: Wenn die Welt sich radikal wandelt, verändert sich auch ihre Kultur. Axel Brüggemann untersucht eine Branche im Umbruch. Warum ist das Theater für die Letzte Generation kein Ort der gesellschaftlichen Debatte mehr? Der Autor beleuchtet die aktuellen Risse, die durch die Kulturszene gehen: Innovationskräfte vs. Beharrungskräfte. Er fragt, wie viel Tradition Visionen für die Zukunft haben sollten und erklärt, warum autoritäre Machtstrukturen in der Kultur noch immer ausgeprägt sind. Das Buch stellt die Frage, wie politisch die Kunst in Zeiten des Krieges und der Krisen sein soll und begründet, warum Institutionen in Zukunft nachhaltig denken müssen. Brüggemann warnt vor dem Ende der Selbstverständlichkeit der Kulturnation Deutschland, beleuchtet den staatlichen Kulturauftrag und beschreibt die Krise der Kulturkritik. Die Zwei-Klassik-Gesellschaft ist eine kritische Bestandsaufnahme unserer Theater- und Musiklandschaft und ein flammendes Plädoyer für eine grundlegende Erneuerung.: Axel Brüggemann, geboren 1971 in Bremen, ist Kulturjournalist. Seine Filme und Fernseh- Konzepte wurden für den Grimmepreis nominiert und mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet. Brüggemann war Textchef bei der Welt am Sonntag und arbeitet heute als Publizist und Regisseur. Sein Podcast "Alles klar, Klassik?" thematisiert die aktuelle Musikszene. Er hat zahlreiche Bücher über Musik und Zeit- geschehen veröffentlicht, darunter Biografien von Wagner und Mozart.