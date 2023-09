Cornelis de Heem: "Frühstücksstillleben", 1660-1669. Kunsthistorisches Museum Wien

Irgendwie unspektakulär aufgerichtet ist die Kunst, die das Lehmbruck Museum in Duisburg gerade in der Ausstellung "In Agnosie" zeigt, notiert Max Florian Kühlem in der. Angeregt wird er dennoch: "bezeichnet als Krankheitsbild die Störung von Sinneswahrnehmungen oder ihrer Interpretation. Alicja Kwade ist allerdings nicht auf die perfekte Sinnestäuschung aus. Wenn die Besucher in der zum ersten Mal in Deutschland gezeigten Arbeit 'Superheavy Skies'schweben sehen oder in 'Between Glances' um ein Kabinett aus Spiegeln, Fenstern, leeren Rahmen kreisen und bald nicht mehr wissen, welche der darin stehenden Glühbirnen nun, dann ist das Handwerk hinter der Illusion immer noch zu erkennen - und stiftet trotz aller Verwirrung, die die Künstlerin gerne auslöst, auch ein, ein Moment der Entzauberung eben."





-Kritiker Philipp Meier erlebt eine Tour d'Horizon zum Zeitphänomen in einer Ausstellung des Kunsthauses Zürich zur "- von Dürer bis Bonvicini", von der Renaissance bis zur Gegenwart. "Dabei vergisst man gerne ausgerechnet die Zeit selber: etwa vor einem Bild mit, das vor dreihundertsechzig Jahren gemalt wurde. Die Meeresfrüchte dienten damals dem niederländischen Stilllebenmaler Cornelis de Heem als Vorlage, bevor sie bald schonbegannen, um sich dann in nichts aufzulösen. Vergänglichkeit und Dauer treten hier in ein dialektisches Verhältnis."Weitere Artikel: In derschreibt Freddy Langer zum Tod des FotografenBesprochen werden eine Ausstellung des malerischen Werks vonim Wiener Belvedere ( Standard ), eine Ausstellungin St. Matthäus am Kulturforum Berlin ( BlZ ), eine Ausstellung des Malersin der kommunalen Hohenschönhausener Galerie 100 in Berlin ( FR ) und die Gruppenausstellung "" im C/O Berlin ( Tsp ).