spielen zwar nach wie vor ihre zerstörerische Rolle, aber es ist auffällig, das sie kaum mehr geschlossene Weltbilder produzieren, sondern sich in "aggressiv-destruktiver Beliebigkeit" mit Versatzstücken von links und rechts begnügen, schreibt Richard Herzinger in seiner-Kolumne. Beispielhaft für diese Tendenz steht: "Wenn Wagenknechts neue Partei Realität wird, erwächst der AfD, die sich mit bundesweiten Umfragewerten von über 20 Prozent in einem nie dagewesenen Höhenflug befindet, eine- und zwar gerade, weil sich beide Gruppierungen in weiten Teilensehen. Besonders deutlich wird diese Deckungsgleichheit zwischen der 'linken' Wagenknecht-Strömung und der 'rechten' AfD an ihrer, als dessen Propagandafilialen sie beide mit identischem Eifer fungieren."Aus der AfD ist eine "" geworden, schreibt Marcus Bensmann, der fürdie Äußerungen von Politikern der Partei, etwa in den sozialen Medien, und die Parteiprogramme studiert hat. Nach der Gründung der Partei gab es noch ein klares Bekenntnis zur Nato, das sei inzwischen völlig verblasst. Stattdessen werde die Bindung an Russland immer deutlicher: "Mittlerweile will die AfDoder auflösen und sucht eine Beziehung zu der von Russland dominiertenoder fordert, dass Deutschland einen Beobachterstatus in der von China und Russland beherrschten 'für Zusammenarbeit' erhält. Auch die 'multipolare Welt' - der Kampfbegriff der russischen Nationalisten - findet Eingang in das AfD-Programm."will sein Budget für nächstes Jahr um 25 Prozent erhöhen, berichten Anastasia Stognei and Max Seddon in der. Einerseits werden erhebliche Erhöhungen deserwartet, andererseits sollen vor den anstehenden Präsidentschaftswahlen Sozialprogramme ausgeweitet werden. Die Autoren zitieren, ehemals russische Zentralbank, jetzt Carnegie Russia Eurasia Center: "Das zeigt, dass der Kreml seine Prioritäten gesetzt hat - und die, gefolgt von den Sozialausgaben und der inneren Sicherheit. Putin setzt auf einen ewigen Krieg - der Krieg ist für das Regime und die Wirtschaft entscheidend geworden."Was "Neutralität" heißt, kann man ansehen. Florian Bayer untersucht für diedie engen Verflechtungen zwischen dem Land und Russland - und dabei agiert man: "Bis heute hat Österreich, anders als etwa Deutschland und Tschechien, dennur geringfügig gesenkt, von zuvor 80 auf derzeit rund 65 Prozent. Mehr als sieben Milliarden Euro überwies der teilstaatliche Mineralölkonzern OMV dafür 2022 an Gazprom. Zum Vergleich: Die humanitäre Hilfe Österreichs für die Ukraine betrug seit Kriegsbeginn bloß rund 750 Millionen Euro. Schwerwiegender noch: Die Regierung versuchtzu erwecken, sich zu beeilen. Bis 2027 sollen die Gasimporte enden, vorher sei dies nicht möglich." Und übrigens: "Als russlandfreundlichste Partei gilt ... Dreißig russlandfreundliche Anträge haben die Freiheitlichen seit Februar 2022 im Nationalrat eingebracht, unter anderem zur 'Ablehnung der geplanten Makrofinanzhilfe in Milliardenhöhe für die Ukraine'."Der Konflikt inist auch eine Frucht der Politik schreibt Jürgen Gottschlich in der: "Noch als Sowjetkommissar für Nationalitätenpolitik ließ er bei der Festlegung der Sowjetrepubliken einen Flickenteppich autonomer Regionen anlegen, die dafür sorgten, dass sich die Republikenwaren. Deshalb wurde das überwiegend armenisch besiedelte Bergkarabach eine autonome Region innerhalb der neu entstandenen Sowjetrepublik Aserbaidschan und nicht Teil der Sowjetrepublik Armenien. Für die Armenier war es. Unter aserischer Verwaltung wurden sie in Karabach drangsaliert und diskriminiert. Diese offene Wunde Bergkarabach brach schließlich schon in den letzten Jahren der Sowjetunion auf und entzündete sich vollends mit der Auflösung des sowjetischen Reichs."Außerdem: In der interviewt Jan Pfaff die Historikerinzu ihrem Buch über die Nato-Osterweiterung (sie hatte sich auch in derschon geäußert, unser Resümee ).Korrespondent Friedrich Schmidt berichtet aus Petersburg über die anhaltende Verehrung für