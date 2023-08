Tunesien machte in den letzten Wochen durch die Aussetzung von Flüchtlingen mitten in der Wüste an der Grenze zu Libyen von sich reden. Yassin Musharbash hat für die Zeit mit einigen der Überlebenden gesprochen. Gerettet wurden sie erst, nachdem internationaler Druck auf Tunesien ausgeübt worden war, so Musharbash, wieviele ums Leben kamen, wird nie zu ermitteln sein: "Blessing aus Nigeria ist eine der Frauen, die am Mittwoch vergangener Woche gekommen sind. Ihre Geschichte demonstriert die Willkür der Behörden. Sie sei in Sfax beim Einkaufen mit ihrer zwei Monate alten Tochter aufgegriffen und in einen Bus gesetzt worden, sagt sie. Ihr Ehemann war anderswo in der Stadt unterwegs, ihre anderen beiden Kinder, drei und anderthalb Jahre alt, waren bei Nachbarn, als sie deportiert wurde. 'Die Männer zerstörten unsere Mobiltelefone', sagt sie. 'Dann fuhren wir fünf oder sechs Stunden, und sie warfen uns raus.' Sie sei mit anderen in Richtung Libyen losgelaufen, berichtet sie, nach einer Stunde seien sie auf Grenzschützer gestoßen, 'aber die schickten uns zurück'. In der Gegenrichtung sei ihr mit den Tunesiern dasselbe widerfahren. 14 Tage und Nächte habe sie in der Wüste verbracht. 'Ich war dabei, als eine Frau versuchte, ihr Kind zu gebären', berichtet Blessing. 'Das Baby überlebte, die Frau nicht.'"



Der Afrika-Forscher Mamadou Diawara beleuchtet in einem sehr instruktiven Zeit-Gespräch mit Fritz Habekuß und Carlotta Wald das Fortwirken des französischen Kolonialismus in Niger und anderen Staaten der Sahel-Zone. Die Dekolonisierung war oft eine Fassadenveranstaltung sagt er, Frankreich ging es vor allem um seinen Einfluss. Aber auf die Frage, ob Frankreich die lokalen Eliten instrumentalisiert habe, antwortet er: "In manchen Fällen sicher, und zu Recht wird das jetzt von den Demonstranten im Niger kritisiert. Aber es ist über sechzig Jahre her, dass wir eigenständig wurden. Diese Verantwortung für den Zustand unserer Länder dürfen wir nicht vergessen. Wir sind am Steuer und müssen uns deshalb auch fragen, warum die Franzosen in unseren Ländern heute noch so präsent sind und welche Mitschuld wir daran tragen."



Der politische Konflikt in Israel wird auf konservativer Seite stark von den Misrachim befeuert, deren Vorfahren orientalische beziehungsweise nordafrikanische Juden waren. Sie waren zunächst von den europäischen Juden, den Aschkenasen, die dann den israelischen Staat aufbauten, eher an die Stadtränder gedrängt worden, erzählt Richard C. Schneider in der NZZ. Im Jahr 1984 gründete sich die Schas-Partei, die vorgab, die Interessen der Misrachim zu vertreten, seitdem an vielen Regierungen beteiligt war und heute eine radikale Partei ist, die besonders die Macht des Obersten Gerichts beschneiden will: Sie "geriert sich als Hüter eines religiösen Nationalismus, dem das Judentum wichtiger ist als die Demokratie. Diese Interpretation des Judentums wird als der Demokratie überlegen propagiert, eigentlich sogar als Antipode. Darum müsse sich der Staat grundlegend verändern, darum müsse das Oberste Gericht seiner Macht beraubt werden, da es als letzte Bastion der 'Eliten' Israels wahre Bestimmung durch eine westlich-liberale Rechtsprechung verhindere. Dieser national-theologische Ansatz findet sich längst auch bei rechten aschkenasischen Parteien wie dem Likud von Netanyahu, dessen loyalste Anhänger Misrachim sind. Was sie gerne beiseiteschieben: Die Misrachim sind mittlerweile in allen Bereichen des israelischen Lebens etabliert und integriert. Eine Realität, die mit ihrem Weltbild nicht zusammenpasst."



Asiatische Staaten versuchen gerade alles, um die Geburtenrate in ihren Ländern zu erhöhen, schreibt Felix Lill in der Zeit. Wirklich alles. "In Südkorea werden von Staats wegen schon seit Jahren sogenannte Verkupplungspartys organisiert: Blind-Date-Veranstaltungen zum Beispiel mit Liebesliedern, Weinausschank und der Möglichkeit zum gemeinsamen Videospielen. In Japan wird Ähnliches veranstaltet." In anderen Ländern versuche man es mit Geldgeschenken, doch das ändere auch nicht viel. Die Regierungen schieben es auf eine verweichlichte Männerschaft. Dabei könnte es mit ganz anderen Faktoren zusammenhängen. "Besonders in Südkorea und in Japan klagen selbst hoch qualifizierte weibliche Arbeitskräfte darüber, dass sie seltener auf Fortbildungen geschickt werden als ihre männlichen Kollegen. Weiblichen Angestellten wird vom Chef auch oft klargemacht, dass sie im Fall einer Schwangerschaft nicht erwarten könnten, im Betrieb weiter Karriere zu machen. Männer wiederum geben bei Befragungen häufig an, bei Vorgesetzten auf wenig Verständnis zu stoßen, wenn sie Vaterschaftsurlaub nehmen wollen."