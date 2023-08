Robert de Niro in "Cape Fear"

wird 80 Jahre alt. In seiner Blütephase war er "der" und sowieso, "ungefähr fünfzehn Jahre lang, der größte Schauspieler des Kinos", schreibt Andreas Kilb in der. Sein mimisches Repertoire, seinen an den Ressourcen zehrenden Stil hat er sich hart erarbeitet. Nie war das exzessiver zu sehen "als 1991 in Scorseses 'Cape Fear', dem Film, der den Wendepunkt seiner Karriere markiert. Noch einmal wirft er als rachsüchtiger Häftling Max Cadyin die Waagschale. Sein Körper ist von oben bis unten mit Bibelsprüchen und Symbolen tätowiert, und am Ende der Geschichte geht er in Flammen auf, bevor er in einem reißenden Fluss versinkt. ... Von da anDe Niro mit seinen Kräften. Er spart sie sich für die seltenen und kostbaren Gelegenheiten auf, in denen er wieder für Martin Scorsese vor der Kamera steht." Dies sehr zum Kummer von-Kritiker Philipp Bovermann, der in De Niros Spätwerk viele Fehltritte und wenig Ruhmreiches entdeckt: "Nie spielt er ganz schlampig, aus der Fülle einer verdienten Arroganz heraus, nie spannt er diean und sprengt damit Filme, denen ein bisschen Sprengung ganz guttun würde. Die ungeheure Intensität, die er besitzt, zeigt sich in seinen faden Rollen nicht - er geht in ihnen auf und mit ihnen unter."-Kritiker Daniel Kothenschulte verzeiht De Niro gerne all die schwachen Filme der letzten Jahre: "Wer immer ihm zu seinem 80. Geburtstag die Hand schütteln wird - ein bedeutenderer Schauspieler als er selbst wird nicht darunter sein."Im liefert Patrick Holzapfel 80 essayistische Notizen zu De Niros Leinwandpersona: "Was De Niro macht, macht er. Er spielt die Getriebenen und Sich-Vernichtenden, die Ehrgeizigen und Übergenauen. Er spielt die, die sich nicht lösen können von ihren schlechten Ideen. Vor allem spielt er auch die. Szenen, in denen er alleine ist, wirken oft nachhaltiger als die, in denen er in einer Gruppe ist. ... Die wohl größte Szene dieser Art findet sich gegen Ende von 'Heat', als De Niro es eigentlich bereits geschafft hat und nun zusammen mit seiner Freundin für immer fliehen könnte, um das Land als reicher Mann zu verlassen. Auf der Autofahrt in die scheinbare Freiheit erfährt er jedoch, wo sich ein ehemaliger Kollege, der ihm übel mitgespielt hat, aufhält. Er fährt in einen Tunnel, und auf seinem Gesicht spielt sich dieab. Er ist ganz allein, und er begeht den fatalen Fehler und dreht um. Es ist ihm wichtiger, mit sich selbst im Reinen zu sein als glücklich mit jemandem zusammen." Das britische Filmmagazin wirft in einer Video-Collage Schlaglichter auf De Niros Werk:Weitere Artikel: Imüber seinen aktuellen Kurzfilm "Strange Way of Life". Der große Quoten- und Mediatheks-Erfolg des "ARD Sommerkinos" zeige "eben,", kommentiert Joachim Huber im: "". David Steinitz informiert in derüber Social-Media-Turbulenzen rund um ein "Schneewittchen"-Remake vonBesprochen werdenKinderfilm "Kannawoniwasein!" (Jochen Werner reist gerne mit diesem "durch die in großartigen Kinobildern eingefangenen Weiten der östlichen Bundesländer"),"Forever Young" ( critic.de Perlentaucher ),Spielfilmdebüt "Past Lives" ( taz Perlentaucher ) und die DVD-Ausgabe von"Tagebuch einer französischen Affäre" ( taz ). Außerdem informiert die, welche Filme sich in dieser Woche lohnen und welche nicht.