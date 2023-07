Leute danke für den Support und die lieben Nachrichten. Macht euch keine Sorgen: Mit euch stehe ich das gut durch. Bin resilient wie ne Abrissbirne. - Max Czollek (@rubenmcloop) July 19, 2023

Der eigentliche Streit umtobt im Grunde innerhalb der jüdischen Gemeinde, meint, deren Familie teils selbst jüdisch ist, in einem-Essay. An der Positionierung zumließen sich die Streitlinien profilieren: "Wem darf so etwas '' geschehen, den Juden (die partikularistische Sicht) oder egal welcher Gruppe (die universalistische)?" Dieschlägt Menasse der partikularistischen Seite zu, die "israelikritischen" Juden, die oft aus Israel eingewandert sind, und für die die Muslime "heute die meistdiskriminierte Gruppe in Deutschland" seien, seien die Universalisten. "Mit ihnen kommt es nun zum. Für hiesige Juden klingt manch scharfe Kritik der Zuwanderer an israelischer Politik geradezu verstörend, die Israelis und andere 'linke' Juden halten hingegen die festgefahrene Politik der dortigen Regierung und die Situation in den besetzten Gebieten für unerträglich. Deshalb können sie derim Vergleich mit Terror und Hamas-Raketen zumindest etwas abgewinnen. In Deutschland stoßen sie nun auf - in ihren Augen -und deutsch-jüdische Funktionäre, die im selben Takt schwingen: unverbrüchlich loyal zu Israel, gleichzeitig in bequemer Distanz zur blutigen Realität des Konflikts. Deshalb ist es möglich, dass wie zuletzt sogar eine ausgewiesene Nahost-Expertin wie Muriel Asseburg zum Zentrum einer persönlich diffamierenden Kampagne werden konnte."behauptet in einem endlosenArtikel (unser Resümee ) von seiner Mutter über die eigenebelogen worden zu sein, erst nach langer Recherche hätte er herausgefunden, dass erJude sei. "Diese Geschichte ist schrecklich und tragisch, sollte sie stimmen", meint Sebastian Leber dazu im, "der Autor verdient Mitgefühl und großen Respekt für den. Das Problem ist allerdings, dass Wolff in seinem sehr langen Essay zwar ausführlich eigene Ängste und Sorgen beschreibt, sein Verhältnis zur Mutter und deren Leben in der DDR ausbreitet, jedoch kein Wort darüber verliert, was er mit seinen provokanten politischen Äußerungen angerichtet hat. Wie er unter falschen Voraussetzungen auf den Diskurs einwirkte. Dass er ebenist, der - warum auch immer - um Verständnis für denwirbt. Sondern dass Fabian Wolff ein nicht-jüdischer Deutscher ist, der den Quds-Marsch als Ausdruck "" verharmlost. Ein sehr bedeutender Unterschied." Wolff hatte Kritikern des Al-Quds-Marschs nahegelegt, sie "sollten besser schweigen. Schließlich seien diese - im Gegensatz zu ihm - nicht jüdisch"., der tatsächlich jüdische Ahnen hat, erhält aber auch viel Solidarität: