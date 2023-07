"Ernani" bei den Bregenzer Festspielen. Foto: Karl Forster.

Stephan Enders besuchte für denbei den Bregenzer Festspielen die Premiere von Giuseppe Verdis "Ernani" und war von der klamaukigen Inszenierungdurchaus angetan. Das passt auch historisch, meint er: "Das Opernpublikum der Romantik warnach komplett unglaubwürdigen, abnormalen Schauerstücken. Der Handlungsgang des Ernani-Librettos erinnert an einen: reichlich überraschende Wendungen, jeder gruselige Schicksalsschlag eine Bodenwelle, auf der es die Protagonisten aushebt. Kein Wunder, dass Lotte de Beer in ihrer Inszenierung auf physische Wucht setzt: Die unter den Chor gemischten Mitglieder der Stunt-Factory rangeln als Räuberbande miteinander und vermöbeln als Ritter des Königs auch Don Ruy Gomez de Silva, den Onkel und Galan Elviras,. Ernani wird so zur Splatteroper." In der rümpft Wolf-Dieter Peter die Nase über übergroße Pappkronen und übertriebenes Bücken der Diener: "Dutzende Regieeinfälle von ähnlichem, das eben nicht an Samuel Becketts oder Jean-Paul Sartres absurde Bitterkeiten heranreichte, wären aufzählbar - passend zu de Beers Äußerung, dass sie Verdis Musik 'geil' fände."Verdi, Wagner, Mozart - in der SZ klagt Reinhard J. Brembeck über das immer gleiche Repertoire bei: "Neues ist in der Oper fast nur alszu haben: Ein neuer Sänger, Dirigent, Regisseur interpretieren bekannte Werke neu. Aber in dieser verbreiteten Praxis ist Augenwischerei dabei. Denn selbst ein radikal anders gesungener, dirigierter, inszenierter Beethoven-'Fidelio' bleibt letztlich nur eine Emanation dieses Stücks. Das Neue ist bei diesem allüberall praktizierten Verfahren ein." Man könnte ja auch mal eine Uraufführung wagen, schlägt er vor.Und weiter geht es mit den Festpielen: Theaterregisseur Jay Scheib steht mit seiner "Parsifal"-Inszenierung in Bayreuth in der Kritik: Es gibt zwei Fassungen, für eine braucht man, von denen es abergibt. Scheib erklärt die Notwendigkeit der Brille in derso: "Sie erweitert das bestehende Konzept um eine weitere Ebene. Eigentlich gibt es zwei Konzepte, also wäre es im Grunde notwendig, dass man unseren 'Parsifal'. Durch die Brille wird eine Menge an Ideen und Einflüssen hinzugefügt, die man sonst nicht sieht. Wir hatten uns überlegt, ob wir manche Dinge davon in ein für alle sichtbares Video-Design einbauen, aber die Bühne war nicht dafür geplant, also existiert dieser 'Parsifal' damit in unterschiedlichen Versionen." Kritikern empfiehlt er: "Denken Sie an Richard Wagner: '.' Ich könnte mir vorstellen, dass er mit diesem 'Parsifal' zufrieden gewesen wäre."Weiteres: In der erinnert Dieter Borchmeyer an die Wirkung, die Goethes "Götz von Berlichingen" bei seiner Uraufführung hatte: Seitdem darf man auf der Bühne sprechen, wie einem der Schnabel gewachsen ist. In derporträtiert Claudius Seidl die, die beim Publikum mit populistisch konservativer Agenda punktet. Besprochen werdenbeim Impulstanz in Wien (", um der Gegenwart an die Wäsche zu gehen", erlebte Welt -Kritiker Jakob Hayner