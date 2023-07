In der denkt Georg Seeßlen übernach. Anstrengend, gibt er zu, und ganz was anderes, alshaben. "Die Rolle des Denkens beim Meinung-Haben nimmt, wie es scheint, rapide ab. Parallel zur Rolle von Faktizität, Logik, Common Sense. Die libertäre Vorstellung von Freiheit besteht darin, dass jede und jeder seine Meinung als Waffe im sozialen Hegemonie-Kampf einsetzen darf. Möglichst laut, drastisch und obszön. Darin gerinnen Restdenken, Biografie, Interesse und Wahn zum Spektakel. Wer eine Meinung hat, braucht sich mit dem Denken nicht mehr lange aufzuhalten. Das Denken selbst ist zu einemverkommen. Selbst jene, die berufsmäßig für öffentliches Denken zuständig wären, die Intellektuellen und, nun ja, Philosophen, treten nur noch alsauf. Kehren wir also der Ökonomie des Denkens den Rücken und widmen uns einer, nämlich als einer natürlichen, von Zerstörung und Vergiftung bedrohten Ressource. Dann gälte es, wie im Slow Food zu einer Achtsamkeit der Nahrung, im Slow Travelling zu einer Achtsamkeit des Reisens, im Slow Thinking zu einer Achtsamkeit des Denkens zu finden. Das Denken würde vielleicht zu seinerzurückkehren."Im denkt Dan Brooks über den Begriff des "" nach - ein Vorwurf, der in den Neunzigern wichtig zur Selbstbestimmung war, den man heutzutage aber nicht mehr oft hört. Dass "alternative" Bands sich oft saugut verkauften, was den Vorwurf des Ausverkaufs gegen andere ziemlich albern machte, versteht er inzwischen. Aber so ganz möchte er den Begriff nicht aufgeben. Denn Ausverkauf bedeute auch, Musik zu machen, diewird, und das sei doch eigentlich ziemlich traurig: "Mit der Populärkultur des 21. Jahrhunderts stimmt doch etwas nicht, oder? Man muss kein Punk mittleren Alters sein, um zu denken, dass sie sichund lebendig anfühlt, als sie es einst war. Die Unterhaltungsindustrie im Allgemeinen und die Musikindustrie im Besonderen sind außerordentlich gut darin geworden, so viele Einheiten wie möglich zu verkaufen, aber derist nicht die Aufgabe der Musik. So fehlerhaft die Idee des 'Ausverkaufs' auch war, so hat sie doch eine unumstößliche Wahrheit auf den Punkt gebracht: Nur ein Narr würde einen Song schreiben, umzu verdienen. Man schreibt einen Song, um, um anderen Menschen etwas zu geben, von dem sie nicht wussten, dass sie es wollen. Was der Popkultur des 21. Jahrhunderts vielleicht fehlt, ist einefür diejenigen, die uns das geben, was wir bereits haben wollen."Außerdem: In der schreibt Harry Nutt zum Tod des Philosophen