Nach demfür "Kruso" und demfür "Stern 111" erhält der Lyriker und Romancier Lutz Seiler in diesem November nun auch den. Die Feuilletons sind rundum zufrieden mit der Entscheidung. In der Begründung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung heißt es, gewürdigt werde ein "Autor, der mit klangvollen Gedichtbänden begann, von dort zum Erzählen fand, stets aber ein so klarer wie rätselhafter, dunkel leuchtender Lyriker bleibt, zuletzt mit 'schrift für blinde riesen' ." Vermutlich gab jener 2021 erschienene Text denfür die Entscheidung der Akademie, glaubt Carsten Otte in der: "Dem 1963 im thüringischen Gera geborenen Schriftsteller gelingen in dem Gedichtband jenseits der für ihn typischen Rätselpoeme nämlich sehr anschauliche Sprachkunstwerke, die dasverwandeln und in denen auf eher subtile Weise längst Vergangenes im Gegenwärtigen aufscheint."In derist Hilmar Klute vor allem glücklich, dass die Akademie ihre Entscheidung "erstaunlichund des außerliterarischen Kriterienkatalogs" getroffen hat. "Denn gerade heute, da Romane auf den Prüfstand gesetzt werden, nicht weil ihre literarische Qualität irgendwie zu diskutieren wäre, sondern weil ihreangeblich nachlässt, steht der 60-jährige Lutz Seiler für eine Literatur, die ihre Autonomie und ihr Selbstbewusstsein nur vor sich selbst begründen muss." Aber: "Bei allem Widerstand gegen die besinnungslose Beschleunigung einer Postmoderne ... ist er eben, der das Heil in der Rückkehr zur Scholle sieht", sekundiert Gregor Dotzauer, der imvor allem die frühen, kurzen Werke Seilers empfiehlt."Seiler vermag - zweifellos dank seiner Sozialisation als Lyriker -zu formen, die auf eineund Weise Projektionskunst erzeugt und Kopfkino im Leser generiert", fasst Marc Reichmann in derSeilers Gabe zusammen. Er ist ", aber er gewinnt", freut sich Judith von Sternburg in der: Ihm "ist das Schreiben nicht automatisch mit ins Leben gegeben worden. Er machte eineund arbeitete als Maurer und Zimmermann. (…) Erst beim Militär, mit 21 Jahren, sei er zum Leser geworden. 'Das Erlebnis des Lesens war eine Zäsur, es änderte mein Leben. Zuvor hatte nichts auch nur ansatzweise darauf hingedeutet', so Seiler vor kurzem in der; er habe nun also gelesen, während die anderen ihre Zeit mit Laubsägearbeiten verbrachten." "Überfällig", nennt Andreas Platthaus in derdie Entscheidung, "hochverdient" scheint auch-Kollege Jan Wiele die Auszeichnung. In dergratuliert Cornelia Geißer, in derAlexander Cammann. Diebringt außerdem eine gekürzte Fassung der, die Lutz Seiler kürzlich zur Verleihung des Konrad-Adenauer-Preises in Weimar hielt.