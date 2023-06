Die Gewissheit verdichtet sich, dass die Russen dengesprengt haben, berichtet eine Reportergruppe im: "Es waren die Russen, die das auf der Dammkrone gelegene Wasserkraftwerk hielten. Unter der Besatzung hatte Nowa Kachowka schon lange aufgehört, Strom zu erzeugen, und war inverwandelt worden, von der aus die Russen jeden Versuch ukrainischer Truppen abwehren konnten, sich dem Damm vom rechten Ufer aus zu nähern. Es gibt weitere Anzeichen dafür, dass Russland den Staudamm als Spielstein in einembetrachtete, ohne sich über die Folgen im Klaren zu sein. Die russischen Besatzer hatten zugelassen, dass der Wasserstand im Kachowka-Stausee hinter dem Damm auf einanstieg und den Stausee mit mehr als 18 Millionen Kubikmetern Wasser füllte, was der Größe des Großen Salzsees in Utah entspricht."Hinzukommt, dass in Russland just eine Woche vor der Explosion des Dammsüber die Sicherheit von Wasserinfrastrukturen in der Ukraine erlassen hat, das Premierminister Mikhail Mishustin unterzeichnete, schreiben Isabel van Brugen und Yevgeny Kuklychev in. Laut Keir Giles, Senior Consulting Fellow im Russland- und Eurasien-Programm der Denkfabrik Chatham House folgt die Gesetzgebung vom 30. Mai einem Drehbuch des Kremls, der stets versuche, 'so zu tun, als ob er nach einem gewissenagiert. Russland hat eine perverse Faszination für dieseiner schrecklichsten Verbrechen... es setzt immer wieder im Voraus Gesetze in Kraft, die präventive Entschuldigungen für seine Handlungen liefern', so Giles gegenüber."Imnach Gründen für die Begeisterung vieler Russen für sinnlose. Antworten findet er bei Walter Benjamin sowie der ukrainischen Literaturkritikerinund ihrem Mann, dem Philosophen: "Russland behauptet, ein mächtiger 'Pol' in der Welt zu sein, um ein Gleichgewicht zum Westen herzustellen - hat es aber nicht geschafft, ein erfolgreiches politisches Modell zu schaffen, dem sich andere anschließen würden. Es hat also nichts weiter zu bieten, alszu ziehen." Und die Drohung funktioniert, wie man bei dersehen kann, meint Pomerantsev: Die Reaktion im Westen darauf "war. Die Ukrainer führen bemerkenswerte Rettungsmaßnahmen durch, während Russland weiterhin halb überflutete Städte beschießt, aber sie tun es mehr oder weniger allein ... von den westlichen Regierungen oder der UNO gab es kaum einen Pieps. Die Russen locken mit der seltsamen, des Vergessens und des einfachen Aufgebens. Wie viel Leben haben wir noch in uns?"Die Osteuropahistorikerinmacht in derwenig Hoffnung auf eine Lösung des Konflikts zwischen. Zu praktisch ist der Konflikt für die Politiker beider Seiten, meint sie: "Die Hoffnung der EU, Serbien schrittweise zu einer De-facto-Anerkennung zu bewegen, scheint wenig realistisch, für den serbischen Präsidentenist es durchaus von Vorteil, die Kosovofrage offenzuhalten, das lässt ihm Manövrierraum nach vielen Seiten. Auf der anderen Seite istkein geduldiger Pragmatiker, sondern ein Nationalist und Ideologe, der die Staatsmacht von Kosovo endlich auf dem ganzen Territorium durchsetzen will und für die Lage der Kosovo-Serben wenig Verständnis aufbringt. Er delegitimiert ihre Anliegen, indem es sie als bloße Marionetten Serbiens darstellt, das mithilfe Russlands Kosovo destabilisieren wolle; die Protestierenden sind für ihn 'faschistische Milizen'. ... Kurti will dem Heimpublikum; nicht weniger Vučić, der im Dezember letzten Jahres die Krise kräftig anheizte, indem er die serbische Armee in höchste Alarmbereitschaft versetzte."