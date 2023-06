Dass die Bücher von Katja Hoyer und Dirk Oschmann im Osten so erfolgreich sind, beweist nicht, dass die beiden Recht haben, sondern dass viel schiefgegangen ist in der Debatte seit 1989, schreibt die Autorin in der: "Der Osten ist nach 1989 Heimat undund auch fürgeworden. Das intellektuelle Zentrum dieser rechten Bewegung, die sich inzwischen auch in der Bundespolitik fest etabliert hat, liegt nicht ohne Grund in Schnellroda, Sachsen-Anhalt. Der Boden, auf den diese Saat 1990 fiel, war fruchtbar. Und diegegenüber der Geschichte dieses, unseres Landes fiel darauf wie lauwarmer Regen."Klar, es gab immer Krisen, meint der Soziologe im-Interview, aber mit der Pandemie, der Rezession und vor allem dem Klimawandel hat dieihr Versprechen eingebüßt, dass sich die Dinge zum Besseren entwickeln. In den USA, in Frankreich und im deutschen Osten habe die Deindustrialisierung enorm viele Modernisierungsverlierer geschaffen: "

In der Welt kann Boris Pofalla einen neuen Anlauf zur Bebauung des Tempelhofer Felds nur begüßen. Der jetzige Zustand tue weder dem Berliner Klima gut noch der Stadtgesellschaft: "Eine Ameisenstraße der Wegbierträger zieht sich an jedem warmen Tag von den Spätis im Schillerkiez zum Haupteingang an der Oderstraße. Eine informelle Ökonomie transportiert im Gegenzug die Pfandflaschen in Einkaufswagen ab. Große Mülltonnen st ehen auf der Rollbahn und sind immer überfüllt. Es gibt Toilettenhäuschen, die man, je nach Windrichtung, schon von Weitem riechen kann. Eine Mischung aus Campingplatz, Jugendfreizeit und Dorffest, die nur vom Anblick der endlosen Landebahn und der Silhouette der Stadt gerettet wird. Ist das wirklich alles, was der Architekturmetropole Berlin zu diesem Areal einfällt? Oder hat es vielleicht auch etwas mit einer traditionellen deutschen Skepsis gegenüber der Metropole zu tun, dass man sich immer nach dem Bequemen, Ambitionslosen und Improvisiert ensehnt, nach Schrebergarten, Bierbank und Einweggrills? Die Gegner einer Bebauung des Feldes sind nicht so fortschrittlich, wie sie tun. Sie stehen in der Tradition jener, die in Berlin Babylon erkannten und im Häusermeer das Grauen."