Während im Bereich visueller Ästhetik und Sprache dieatemberaubende Fortschritte macht, "in der Musik die Algorithmen noch hinterher", muss Egbert Tholl in der SZ feststellen - und bezieht sich hier vor allem auf die Klassik und seine Begegnung mit, der zu Musik und KI forscht . Das Klassik-Dossier, mit dem KI gefüttert wird, bietet dieser "einen imaginären Raum, in dem alles, was sie gelernt hat, gleichzeitig vorhanden ist. Einen Weg durch diesen Raum zu finden, ist leichter, wenn es sich um Sprache handelt. Was die KI an Musik interessant findet und was nicht, weiß niemand. Das wäre der. Gleichzeitig soll sie Werkzeug sein, soll also gelenkt werden. Für Mahlers Zehnte spuckte sie regelmäßig fünf Vorschläge aus, einer wurde ausgewählt, das Programm machte weiter und so fort. In der Aufführung des Ergebnisses - viel Original, ein paar Minuten KI-Musik dazu - konnten die Zuhörer nicht unterscheiden, was von Mahler und was von der Maschine ist. Für Nikrang war das 2019 noch ausreichend. Erstaunlich war, dass KI-Musik gewisse Emotionen vermitteln kann. Oder besser gesagt: Dass die KI etwas ausspuckt, womit die Interpretenerschaffen konnten."In Wien habenund sein international rekrutiertes-Orchester ihr vorerst letztes Konzert im Wiener Konzerthaus gegeben - wie einige andere Häuser geht auch diese Spielstätte allmählich auf Distanz zu dem Dirigenten, der sich zum Russland-Ukraine-Konflikt nicht äußern will und dessen Orchester musicAeterna von einer russischen Bank finanziert wird. "Statt in Wien wird Utopia im Herbst 2023 (mit Tschaikowskys Fünfter) in Brescia und Antwerpen gastieren -der Klassikwelt", schreibt Stefan Ender im. Ulrich Amling besucht für denderweil die Proben von Utopia in Berlin, wo das Orchester in den kommenden Tagen zweimal auftreten wird.Karl Fluch hält im-Kommentar nichts von den zuletzt laut gewordenen Forderungen,-Konzerte abzusagen: Das brächte nur die Veranstalter "in existenzielle Nöte". Auch Jean-Martin Büttner vom hält nichts von solchen Forderungen: "Als Konsument will ich selber entscheiden, wo ich hingehen will" und "denkt man diese Forderung konsequent zu Ende, müssten da nicht auchvon den Museen abgehängt werden?" Harry Nutt fragt sich im Kommentar für die, "ob Duldsamkeit und Reife auch im Rammstein-Universum gelten".Außerdem: Jonathan Fischer durchstreift für diedie Musikszene auf. Dass in Britannien nun auch die Labourpartei gegenStellung bezieht, hält Marion Löhndorf von dervor allem für ein taktisches Manöver: Die Partei wolle wohl von ihrem eigenen Antisemitismusproblem ablenken. Ilko-Sascha Kowalczuk erinnert sich in derdaran, wie es war, in der DDR ein Fan vonzu sein.Besprochen werdenAlbum "The Age of Pleasure" ( FAS ), der Auftritt vonin Berlin ( Tsp ) undAufnahme vonKlavierzyklus "Les heures dolentes" (-Kritiker Jan Brachmann hört "Musik voller Empfänglichkeit für die Schönheiten des Lebens").