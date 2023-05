Im Ton recht dezidiert, in der Sache etwas unscharf, antworten, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, und, Direktorin des Hamburger Museums am Rothenbaum, auf denArtikel der Göttinger Ethnologie-Professorin, der die neueste Debatte zu denauslöste (unser Resümee ). Hauser-Schäublin hatte die verblüffte deutsche Öffentlichkeit informiert, dass der scheidende letzte Präsident Nigerias, Muhammadu Buhari, die restituierten Benin-Bronzen aus Berlin in einem Dekretübereignet hatte - also jenem hohen Adligen aus einer ehemaligen Sklavenhändler-Dynastie, vor dem man in Audienzen niederknien muss. Parzinger und Plankensteiner beharren auf der Richtigkeit der bedingungslosen Restitution und darauf, dass möglicherweiseschlimm ist: "Nach Amtsantritt der neu gewählten nigerianischen Regierung ab Ende Mai 2023 muss geklärt werden,unddie in dem präsidentiellen Dekret verfügten Schritte in Kraft treten." Noch seien "zu erkennen, dass die neue Regierung von der am 1. Juli 2022 von Nigeria und Deutschland gemeinsam erklärten Absicht abzuweichen gedenkt, die Werke weiterhin öffentlich zugänglich zu machen". Die Rolle Benins im(die in den Ausstellungen im Humboldt-Forum allenfalls sehr schüchtern erwähnt wurde) sei sekundär: "So historisch zutreffend dies auch sein mag, ist es eine historische Tatsache, dass gerade die europäischen Kolonialmächte den Handel mit versklavten Menschen maßgeblich befördert hatten."Nach dem Dekret des nigerianischen Präsidenten Buhari, mit dem dieser sämtliche bereits zurückgegebenendem Oba von Benin übereignete, legen allerdings das zur Universität Cambridge gehörende Museum für Anthropologie und Archäologie als auch das Bundesland Sachsen ihre meldet Susanne Lenz in derDashat sich die Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit auf die Fahnen geschrieben, nur derwird leider übersehen, ärgert sich die Kulturhistorikerinin dermit Blick auf Preußens "kolonialistisch-imperiale Ausdehnung nach Polen". Sie wirft dem Humboldt Forum Ignoranz und ein "starkvon Europa" vor: "Tatsächlich fand die territoriale Expansion Preußens vor allemstatt. Noch 1916, mitten im Ersten Weltkrieg, in dem auch zahlreiche polnische Soldaten in deutschen Uniformen an den Fronten starben, schrieb der frühere Reichskanzler Bernhard von Bülow: 'Das Kolonisationswerk im deutschen Osten, das, vor beinahe einem Jahrtausend begonnen, heute noch nicht beendet ist, ist nicht nur das größte, es ist das einzige, das uns Deutschen bisher gelungen ist.' (…) Ab dem Ende des 18. Jahrhunderts wurde diein das deutsche Kolonialismusmodell als 'Ostkolonisation' eingespeist und als '' gerechtfertigt. In der Publizistik, in der Literatur, aber auch in der Geschichtsschreibung und in der Öffentlichkeit ganz allgemein sah man die Deutschen insgesamt in der Rolle der 'Kulturträger' gegenüber den Slawen."Seit 1992 sammelt diedas, 64 neue Dokumente, darunter vier aus Deutschland kommen dieses Jahr hinzu. Aber das "Memory of the world" bildet auch "diedes Bedeutenden ab", meint Till Briegleb in der: "So rühmt sich der größte Zulieferer, Deutschland, so vieler Auszeichnungen wie der afrikanische Kontinent. Europa und die USA stellen über die Hälfte des Weltgedächtnisses, die arabische Welt gerade einmal 2 Prozent. Rund ein Drittel der UN-Staaten taucht überhaupt nie als weltwissentauglich auf."