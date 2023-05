Europa

Das "Momentum" liegt nun bei Erdogan, denn entscheidend waren bei der Wahl nicht Themen wie Verarmung oder die Korruption der Politik, sondern der "starke bis extreme Nationalismus" vieler Wähler, schreibt Deniz Yücel in seiner Analyse der türkischen Wahlen für die Welt. Auch davon abgesehen könne sich Kilicdaroglu die Stichwahl mit einem Gegner, der den Staatsapparat für seine Zwecke missbraucht, im Grunde "schenken", meint Yücel: Die türkischen Konsulate in Deutschland, Belgien und den Niederlanden werden für die Stichwahl an fünf Tagen geöffnet sein, in den USA oder in Großbritannien nur an zwei: "In Belgien und Holland stimmten noch mehr als in Deutschland (64 Prozent) für Erdogan, nämlich 72 bzw. 68 Prozent, während in Großbritannien und den USA Kilicdaroglu 79 bzw. 80 Prozent erzielte. (…) Wer vor solchen Eingriffen nicht zurückschreckt, wer Politiker der Opposition einsperrt und im Wahlkampf nicht nur seine geballte Medienmacht einsetzt, sondern auch gefälschte Werbespots der CHP vorführt, die Kilicdaroglu als Verbündeten der militanten kurdischen PKK zeigen, dem ist auch Manipulation zuzutrauen. Dem wollte die CHP mit einem Netz von Wahlhelfern und -beobachtern vorbeugen, mit deren Hilfe sie eine parallele Zählung durchführen wollte. Doch in 20.000 Wahllokalen - meist auf dem Land - sollen keine Beobachter der Opposition anwesend gewesen sein. Und das digitale Zählsystem der CHP brach in der Nacht zusammen. Bis Dienstagnachmittag hatte die größte Oppositionspartei immer noch nicht bekanntgegeben, ob ihre Daten mit den amtlichen Ergebnissen übereinstimmen - oder ob sie überhaupt über eigene Daten verfügt."



Erdogan ist in dieser Wahl nicht untergegangen, weil er auf Ängste setzte, meint auch Bülent Mumay in der FAZ. Seine Wahlkampagne war vor allem eine Negativkampagne, die von den von ihm kontrollierten Massenmedien unterstützt wurde: "Unmittelbar vor den Wahlen trat Erdogan in einer Diskussionsrunde auf, die 29 Sender live übertrugen. Er führte seinen Wahlkampf unter Nutzung sämtlicher staatlichen Ressourcen und schloss ihn mit den von ihm kontrollierten Medien und der Kundgebung in der Moschee ab. Die Rhetorik zog. Die mit Nationalismus aufgeladene Angst vor Separatismus verhinderte, dass Erdogan die Wahl in der ersten Runde verlor. Er gewann Stimmen von Bürgern zurück, die ihm aufgrund der Wirtschaftskrise den Rücken gekehrt hatten, sowie von jungen Wählern mit niedrigem Bildungsstand. Statt, wie von Erdogan behauptet, die Heimat zu verlieren, zogen sie es vor, Geld im Portemonnaie zu verlieren."



Außerdem: Im Zeit-Interview mit Jörg Lau will der türkische Schriftsteller Mustafa Aydin die Hoffnung auf einen Wahlsieg von Kemal Kilicdaroglu zwar noch nicht aufgeben, aber auch dann fehle es den europäischen Regierungen an "Fantasie in der Türkeipolitik. Alles ist durch die Beitrittsthematik blockiert. Wenn die Türkei eine neue Regierung bekommt, die sich klar zu Demokratisierung und Liberalisierung bekennt, braucht diese Regierung aber Unterstützung aus Europa."



Wer sich Hoffnung auf ein neues Russland nach Putin macht, sollte nochmal genau hinsehen, meint Viktor Jerofejew in der FAZ. In Russland gibt es einen neuen Helden, den Denunzianten, mit dem wenig Staat zu machen sein wird: "Mit geschwellter Brust schreibt er seine Denunziationen, setzt, ohne sich hinter Pseudonymen zu verstecken, seinen Klarnamen darunter. Und er empfindet moralische Befriedigung durch seine Arbeit. Er ist Teil eines kollektiven Systems des Denunziantentums, in dem Lehrer ihre Schüler anzeigen und Schüler ihre womöglich liberalen Lehrer, unter anderem mit der Anschuldigung, sie rechtfertigten den Nazismus, und in dem jeder liberale, gegen den Krieg gerichtete Gedanke, woher er auch immer kommen mag, angezeigt gehört. ... In unserer Zeit hat sich das dazu gereifte Volk die moralische Erlaubnis zum Denunzieren selbst erteilt. Dasselbe Volk, das gemäß der Vorstellung liberaler Idealisten zum befreiten Volk eines wunderbaren Russlands der Zukunft werden sollte. Als bunter liberaler Haufen herzufallen über diesen oder jenen üblen Denunzianten, der sich heutzutage einen Namen gemacht hat - das bedeutet, die Dimension der Katastrophe zu unterschätzen. Wenn es das Volk zulässt, dass Idole des ganzen Volkes diffamiert werden, dann ist der Denunziant eher nur ein Henker, ein Vollstrecker des Urteils von oben unter schweigender Billigung der Massen, die immer schon öffentliche Hinrichtungen liebten, vor allem das Enthaupten von Berühmtheiten."