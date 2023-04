Der ukrainisch-amerikanische Kunsthistorikererzählt in der, wie in der Ausstellung "in der nationalen Kunst des 16. bis 20. Jahrhunderts" im Staatlichen Russischen Museum in Sankt Petersburg jeder Ansatzdurch die rgetilgt wird: "Alle Kolonialkriege des Russischen Reiches werden von den Schlachtenmalern selbstgefällig in dieaufgenommen. Dem endlosen Kaukasuskrieg (1817-1864) und der langen Eroberung Zentralasiens (1853-1895) wurden besondere Ausstellungsabschnitte gewidmet. Die Gemälde werden als bloße Episoden in der Geschichte eines 'großen Landes' dargestellt und sind nicht mitversehen, die die dargestellten Ereignisse aus kritischer Sicht erläutern würden. Die Kuratoren der Ausstellung erfüllten damit die Anforderungen der zeitgenössischen russischen Zensur - die Geschichte dürfe nicht umgeschrieben (oder gar interpretiert) werden. Aufgrund eines solchen Ansatzes werden der Krieg mit denund die Eroberung vonmit dem sowjetischen Sieg übergleichgesetzt."Fünfzig Ausstellungen sind europaweit zuzu sehen, alle feiern den Meister, dabei ist er doch irgendwie "", meint Hanno Rauterberg in der- auch moralisch: "Er wollte nicht zwischen Werk und Leben trennen; alle, die ihm nun Misogynie vorwerfen, wollen es ebenso wenig. Und sie wollen ihm ebenso wenig seine Begeisterung fürdurchgehen lassen ... diese Art von Universalismus, von essenzialistischem Denken, will heute kaum noch jemandem gefallen." Aber seine Lust auf Zukunft könnte auch heute noch begeistern, hofft Rauterberg.Außerdem: Im porträtiert Aleksandra Lebedowicz die Berliner Wandmalerin, deren Arbeiten aktuell in der Ausstellung "Vier Elemente. Handwerk & Design aus Paris und Berlin" im Berliner Kunstgewerbemuseum zu sehen sind. Was bedeutetfür das Wesen der "echten", fragt Robert Mueller-Stahl in der. "Begrüßenswert", aber zu "halbherzig" findet Hubertus Butin in derdie neue Strategie der, ( Unsere Resümees ) dievon Raubkunst und "Fluchtgut" zu klären: "Die Stiftung hat mittlerweile zugegeben, dass sich in der Sammlung noch fünf Gemälde von Courbet, Monet, Gauguin, van Gogh und Toulouse-Lautrec befinden, die als Fluchtgut klassifiziert worden sind. Trotzdem hält die Stiftung die Bilder für unproblematisch und."Besprochen werdend die die Ausstellung "Verdammte Lust - Kirche. Körper. Kunst" im Diözesanmuseum Freising (Originell, meint Manuel Brug in der, auch wenn er die, die die Katholische Kirche hier für christliche Kunst aus 1700 Jahren ausgegeben hat, eher denngegönnt hätte), die-Ausstellung "Tales of the Altersea" im Frankfurter Portikus taz ), die privat initiierte Ausstellung "Franz West privat. Gebrauchsanleitung im Aktionismusgeschmack" in der Wiener Galerie Mauroner ( Standard ) und die Ausstellung "Mehr Licht. Die Befreiung der Natur" im Museum Kunstpalast Düsseldorf ( NZZ ).