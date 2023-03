Die Wucht, mit der sichZutritt zum "" verschafft hat, war beeindruckend, auch wenn sie rechts ist, schreibt die linke italienische Schriftstellerinin der. Und was kann besseres passieren, als dass ihr nun mit, der designierten Vorsitzenden der Partito Democratico, eine Frau gegenüber steht? "'Es ist nicht nur die Geschichte des Partito Democratico, der Linken, die sich hier ändert', sagt die Journalistin und Schriftstellerin Concita De Gregorio. ', die Politik ändert sich, die kartesische Achse der Realität dreht sich. Plötzlich, über Nacht, wird die neue Frau, Giorgia Meloni, wieder zu dem, was sie ist: die letzte Erbin einer Partei des 20. Jahrhunderts, einer alten Geschichte. Meloni wird alt in der Gegenwart einer Frau, die noch in den Dreißigern ist und die nicht aus dem Kommunismus stammt wie Meloni aus dem.'"Auf 17 Minuten Lesezeit schätzt diedas Interview, das Michael Pilz mit dem Leipziger Literaturwissenschaftlerüber dessen neues Buch "Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung" geführt hat. Schon im 19. Jahrhundert erscheine der Osten als ", der Barbarei", klagt er in dem Gespräch, in dem es im Wesentlichen um die Diskriminierung Ostdeutscher, aber auch um die Frage, ob der Osten nicht auch den Westen zum anderen macht, geht: "Das wird sicher gemacht. Aber im öffentlichen Raum spielt es keine Rolle. Um diesen öffentlichen Raum geht es mir aber beim sogenannten, wenn der Osten bequemerweise immer dann aufgerufen wird, wenn es um Fehlentwicklungen der Gesellschaft geht. Der Osten hatin dieser asymmetrischen Kommunikation. Wenn womöglich am Abendbrottisch vom 'Wessi' geredet wird, entfaltet das keinerlei Macht. Es betrifft bestimmte Formen der Kommunikation und mitunter das. Ich weiß zum Beispiel, dass es Leute in Markkleeberg bei Leipzig gibt, die Wohnungen, Häuser und Grundstücke, weil in Leipzig schon 90 Prozent des Wohneigentums dem Westen gehören. Aber das ist zu vernachlässigen. Die Medien- und Diskursmacht liegt im Westen. Der Osten kann sagen, was er will. Es ist wie ein."schädigen die russische Wirtschaft zwar massiv, aber sieauch relativ zu seinen internen Gegnern, schreiben die beiden Wirtschaftswissenschaftlerundin der. Unter anderem "verkaufen ausländische Firmen, die sich aus Russland zurückziehen, ihre Einrichtungen und Beteiligungen. Über die notwendigen Geldmittel und Bewilligungen zum günstigen Kauf der offerierten Beteiligungen verfügen vor allem." Außerdem "werden der persönliche Austausch mit und die Auswanderungsmöglichkeiten in den Westen eingeschränkt, was die Bürger noch stärker dem Regime ausliefert." Das Putin-Regime müsse daherwerden, etwa durch Emigrationsförderung oder."Laut einer medienübergreifenden Recherche führen dieauf die Pipelineszu einer Yacht, "die von einer Firma mit Sitz in Polen angemietet worden sei, die offenbargehört", meldet unter anderem Holger Stark auf: "Die Geheimoperation auf See soll den Ermittlungen zufolge von einem Team ausdurchgeführt worden sein. Es soll sich um fünf Männer und eine Frau gehandelt haben. Demnach bestand die Gruppe aus einem Kapitän, zwei Tauchern, zwei Tauchassistenten und einer Ärztin, die den Sprengstoff zu den Tatorten transportiert und dort platziert haben sollen. Die Nationalität der Täter ist offenbar unklar. (…) Auch wenn Spuren in die Ukraine führen, ist es den Ermittlern bislang nicht gelungen, herauszufinden,hat. In internationalen Sicherheitskreisen wird nicht ausgeschlossen, dass es sich auch um einehandeln könnte."