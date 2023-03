12 Seiten "antiantifeminismus" in lila

In derist Josef Schuster skeptisch, was eine Neuformulierung vonangeht, die auf den Begriff "Rasse" verzichten will. Er erkennt die gute Absicht, ist sich aber nicht sicher, ob das reicht: "Dass es keine menschlichen Rassen gibt, ist heute gesellschaftlicher Konsens. Die deutsche Geschichte lehrt uns aber, dass es nicht immer so gewesen ist. Und gegen genau diese NS-Ideologie schafft der Artikel 3 des Grundgesetzes."Diebeglückt uns heute mit. Das Weltbild ist in den meisten Artikeln jedoch eher schwarz-weiß: Hier der linke Feminismus, dort Rechte, "Antidemokrat*innen und religiöse Fundamentalist*innen" und alle anderen. Sandra Ho macht das klar, wenn sie den Begriff definiert , der weiter gefasst sei als der gute alte Sexismus: "Hinter antifeministischen Angriffen stecken fast immer, die eine politische und ideologisch motivierte Botschaft senden", erklärt sie. "So können verschiedenste Akteur*innen unterschiedlicher Ideologien einen gemeinsamen Nenner in ihren antifeministischen Einstellungen finden. Wissenschaftler*innen, die aufbeharren, teilen mit rechten Politiker*innen cis-heteronormative Geschlechtervorstellungen, die Geschlechterrealitäten außerhalb gewisser traditioneller Normen diskriminieren." Und schwupps hat man Feministinnen, deren Meinung einem nicht passt, in einer Ecke mit Rechten und religiösen Fundamentalisten.Mit dem Argument, man müsse die "Kultur" anderer Länder respektieren, drücken sichgern davor, diein Afghanistan oder im Iran zu unterstützen, kritisiert , aus deren Buch "Unser Schwert ist Liebe" dieeinen Ausschnitt vorabdruckt: "Ausgerechnet diejenigen, die vorgeben, antikolonialistisch und antiimperialistisch zu denken, verfallen in eine in der Konsequenz. Denn wenn die Befreiung vom Kopftuch eine 'westliche' Idee ist, sind auch dieder Frau und dieder Geschlechter 'westliche' Werte. Kulturrelativismus bedeutet eben auch einen Relativismus der Werte. Bestimmte Werte gibt es in dieser Logik nur im Westen, Frauen im sogenannten Nahen Osten haben damit nicht dasselbe Bedürfnis nach Freiheit wie Frauen im Westen." Diesen Vorwurf bestätigt indirekt auch die Theologin Gunda Werner, wenn sie in der taz denvorwirft, ihr konservativer Antifeminismus sei Grundlage ihrer Gender-Kritik, von anderen Religionen aber schweigt.Der Autor beklagt in der, "toxische Männlichkeit" werde in Deutschland immer nurzugesprochen. Aber das Männlichkeitsproblem lasse sich nur in einemlösten: "Wir stehen vor einem Problem und müssen uns als Gesellschaft verändern. Das heißt aber auch zu realisieren, dassnoch nie feministische Utopien gelungen sind. Alle Männer, und besonders 'migrantische', müssen verstehen, dass intersektionaler Feminismus auch für sie ein Ausweg sein kann. Weniger Druck verspüren, ständig hart sein zu müssen, weniger gewalttätig zu sein, mehr Zärtlichkeit in sich und mit anderen finden. Gleichzeitig gehört der Kampf gegen Rassismus eben auch dazu und auch, Teil feministischer Kämpfe zu werden."Außerdem im-Dossier: Im Interview mit derspricht die Historikerinüberund Parallelen zur Gegenwart.Inwerdennoch immer fast durch die Bank weg kriminalisiert, berichtet Claudia Bröll in deranlässlich eines Urteils in Kenia, das Abhilfe schaffen wollte und dafür massiv kritisiert wird. "Homosexualität gilt nicht nur im Osten Afrikas als Verbrechen. Von den, die gleichgeschlechtliche Beziehungen unter Strafe stellen, befinden sich nach Angaben der Organisation 'Human Rights Watch'. Nur in einem afrikanischen Staat, in Südafrika, sind gleichgeschlechtliche Ehen erlaubt. ... Zur Rechtfertigung verweisen Befürworter regelmäßigund den angeblichen Schutz. Auch das Argument, Homosexualität sei 'unafrikanisch' und ein 'ist immer wieder zu hören. Es trifft vor allem in den Bevölkerungen auf positive Resonanz, die sich von westlichen Regierungen weiterhin bevormundet fühlen."