Michael Streitberg arbeitet sich für diedurch einen halben Regalmeterinsbesondere der Schriftstellerinnenundund identifiziert dabei einen Motivkomplex, der ihm immer wieder begegnet, auch wenn "diese Autorinnen stilistisch und erzählerisch jeweils ganz eigene Wege" gehen. Es geht um "an repressiven Strukturen, die Beobachtung einer Gesellschaft von ihren Rändern aus, den. ... Im Falle Japans lastet (nicht nur) auf jungen Menschen nach wie vor ein starker Druck, sich in starre und alsbetrachtete Konzepte einzufügen. Man erwartet von ihnen, nach dem Ende der Ausbildung zum Shakaijin zu werden, also zum 'vollwertigen' Mitglied der Gesellschaft". ... Sowohl in Kawakamis als auch in Muratas Werken gibt es Protagonisten, die sich befreien können, und solche, die deranheimfallen. Manchmal erscheinen die beschriebenen Verhältnisse so erdrückend, dass etwa am Ende von Muratas 'Seidenraupenzimmer' nur noch vollständige Realitätsverweigerung undbleiben." Und "während Kawakami dem Realismus verpflichtet bleibt und Murata häufiger das Groteske und Surreale berührt, bedient sich Motoya ganz unbekümmert übernatürlicher und märchenhafter Motive."Weitere Artikel: setzt in dersein Kriegstagebuch ausfort. Anlässlich des Feuilleton-Bebens, das' Comeback in der Öffentlichkeit ausgelöst hat ( hier ein Video seines Vortrags, mehr dazu in unseren Pressenschauen ), wirft Hanna Engelmeier auf den "Geisteswissenschaften"-Seiten dereinen Blick auf das Liebesverhältnis zwischen dem Schriftsteller, der Literaturkritik und den Literaturwissenschaft. Tilman Krause () und Hilmar Klute () erinnern an, der heute vor 100 Jahren geboren wurde. Richard Kämmerlings schreibt in derüberproblematisches Verhältnis zur. In den "Actionszenen der Weltliteratur" erzählt Marc Reichwein vonzahlreichen. Bei einer annähernd ausverkauften Abendveranstaltung in der Dresdner Frauenkirche kritisierte der landauf, landab rezensierte und in einer großen-Doku porträtierte Suhrkamp-Autor, dass er zu wenig gehört werde, berichtet David Begrich imBesprochen werden unter anderemManga "Der Sommer, in dem Hikaru starb" ( Tsp ),"Oben Erde, unten Himmel" ( FR ),"Wovon wir leben" ( SZ ) undEssayband "Schwarz und Frau" ().