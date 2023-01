Noch lassen sich die Folgen einer Corona-Erkrankung ("Long Covid") oder der Impfung ("Post-Vac") sehr schwer dingfest machen. Der Verdacht liegt nahe, dass hierauf der Suche nach eine "" sind, schreibt Werner Bartens in der. Und das Psychische hat in einer eher mechanistischen Medizin kein Prestige: So kommt es, dass "einige chronisch Erschöpfte erstaunlich viel Energie darauf verwenden , jene zu beschimpfen und zu diffamieren, die vom seelischen Einfluss auf die Beschwerden berichten und auch entsprechende Befunde präsentieren. Kranke werden, die verzweifelt um die Anerkennung ihrer Krankheit als 'richtige' Krankheit kämpfen."Der Sprachwissenschafter erklärt im Gespräch mit Birgit Schmid von dermit vielen schönen Beispielen, warum erliebt. Beimversteht er die Intention und zögert doch selbst bei milderen Formen: "Ich selbst stelle meist klar, dass sich meine Rede auf alle Geschlechter bezieht, oder ich nenne beide Geschlechter:. Das ist zwar umständlich, aber wenigstens grammatikalisch nicht falsch. Verloren geht dabei aber die geschlechtsunabhängige Funktion. Das ist eigentlich widersinnig, denn es ging ja ursprünglich darum, dass das Geschlechtsteht. Ganz ungrammatisch ist freilich der Stern, und auf den hat man sich fatalerweise kapriziert.""Da ist es wieder, das Bild vomund Grammophon von 1926", schreibt der Historikerinüber die neue Forderung, sich auf das Nötigste zu beschränken. Groebner ist skeptisch: "Minimalistische Reduktion ist wohl auch deshalb so verlockend, weil sie wie eine Fastenkur oder Verzicht aufs Internetist: Man kann von dort jederzeit zurück in die Welt der überflüssigen Dinge, aber gereinigt und. Minimalismus verspricht, die Konsumentenbiografie ihrer Besitzer:innen zu deren Vorteil für immer zu beenden und heizt sie gleichzeitig weiter an. Denn eines wissen wir als Shopper des 21. Jahrhunderts. Je leerer ein Laden in einer belebten Einkaufsstraße aussieht und je geringer die Zahl von Kleidern, Schuhen oder Elektrogeräten, die darin vor minimalistischem makellosem sauberem Weiß oder Hellgrau ausgestellt werden,sind diese Waren."sind auch nicht unbedingt nachhaltig, fürchtet Walter Rüegg in der. "Auf ein einzelnes Solarmodul entfallen gut 1 Kilogramm Kupfer - und etwa 200 Kilogramm. Diese Schlämme, Tailings genannt, bestehen aus fein vermahltem Erz, aufgelöst in starken Säuren, Basen oder anderen Lösungsmitteln. Diese Brühe enthält viel Arsen, Cadmium, Quecksilber, Blei und andere Schwermetalle. Für die sichere Endlagerung vonist keine auch nur halbwegs sinnvolle Lösung in Sicht. Verglichen damit ist die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle geradezu einfach."Und auchhaben ihren eigenen Skandal, wie dieausBuch " Cobalt Red : How the Blood of the Congo Powers Our Lives" lernt . Denn für E-Autos, Handys etc. braucht manund den gibt's vor allem im Kongo: "Zu Beginn des Jahres 2018 unternahm Kara mehrere Reisen in die Bergbauprovinzen des Kongo. Er kletterte um die tückischen Stätten herum und verhandelte mit den Milizen, die sie bewachen, über den Zugang. Hier schufteten die Bergleute in offenen Gruben und Tunneln; einige, wie die Shabara-Mine, waren riesig: 'Mehr alshämmerten, schaufelten und schrien im Inneren des Kraters, mit kaum Platz zum Bewegen oder Atmen.' Die Bergleute, die meisttragen, arbeiten inmitten. Kara interviewt einige, die bei Unfällen lebenslang behindert wurden, und wird Zeuge, wie die Leiche eines Teenagers aus einem eingestürzten Tunnel gehoben wird, in demkamen. Viele von Karas Interviews werden unter den Augengeführt, und obwohl er die Armut und die Gefahren, denen die Bergleute ausgesetzt sind, sehr detailliert beschreibt, werden die Grenzen seiner Methode an Stellen deutlich, an denen die Einheimischen zu kurzen Leidensfiguren verflacht sind, zu 'Staubkugeln' in Städten, in denen 'außer den ganz jungen Menschen niemand lächelt'. Die Stärke des Buches liegt jedoch in der Art und Weise, wie Kara, ein ehemaliger Investmentbanker, die, die aus der Arbeit der Minenarbeiter Wert schöpft und dann ihr verdorbenes Produkt in der globalen Lieferkette wäscht." Eine eindrucksvolle Bilderstrecke Karas zu dem Elend bringt die