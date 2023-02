Poppiger Feminismus der 70er Jahre: Kiki Kogelniks "Superserpent", 1974. Bild: Kunstforum Wien

Im freut sich Katharina Rustler über die Wiederentdeckung der Künstlerin, die hinter ihrer eigenen Kunstmarke ein wenig verblasst war. Denn das Werk der 1935 geborenen Künstlerin reicht von abstrakte Malerei über poppige Skulpturen bis zu Performances, betont Rustler: "Zum einen beschäftigte sich Kogelnik Mitte der 1960er-Jahre mit zukunftsweisenden Themen wie Raumfahrt, Robotik und medizinischen Neuerungen. Rund 20 Jahre vor dem aktuell gefeierten A Cyborg Manifesto der Theoretikerinvermischte Kogelnik in akribischen Zeichnungen bereits Mensch und Maschine. In ihrem 1963 entstandenen Gemälde Fly Me to the Moon griff sie die Mondlandung voraus, ihre Bombenhülsen-Skulpturen waren kritische und zugleich ironische Kriegsrelikte. Zum anderen begeistern ihre Werke mit einerund schlagen mit den darin präsenten, später meist weiblichen Körpern deutlich feministische Töne an."bleibt eine tragische gestalt der amerikanischer Politik. Die Republikaner fordern seinen Galeristen auf, die Namen der Sammler preiszugeben, die Unsummen für Hunter Bidens Bilder ausgeben, wie Ingeborg Ruthe in der erzählt . Sie vermuten dahinter: "Man könnte die Gebilde in den Farbtupfen alsdeuten. Oft verbläst der Maler mit einem Strohhalm mehrere Schichten verdünnter Tinte, so dass die Wirkung wie bei pointillistischen Bildern der Spätimpressionisten ist. So entstehen stark farbige, surreale, oft psychedelische Abstraktionen. 'Authentizität' eines Lebens aus der Tiefe wieder nach oben, so Hunters Galerist und Förderer. Für den US-Kritikerpapsthingegen ist es 'Zombiekunst' . Hunter solle seine Kunst doch an gemeinnützige Organisationen geben. Das ist Öl ins Feuer der Republikaner."Weiteres: In dermeldet Marc Zitzmann, dass"Diana und Endymion" offenbar doch nicht das von der Stadt Amiens vermisste Gemälde ist ( unser Resümee ).Besprochen werden die Ausstellung "Which Side Are You On" der Malerinin der Wiener Kunsthalle (juvenil, aber subversiv findet taz -Kritikerin Leonie Huber den Witz, mit dem Kahlon Illustration britischer Kolonialgeschichte verarbeite) undSchau "When the sun goes down and the moon comes up" im Musée d'art et d'histoire in Genf ().