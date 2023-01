"Diehat Russland nie verlassen", schreibt die Autorinin derüber die sich - bestärkt durch die brutalen Wagner-Söldner - immer stärker radikalisierende Atmosphäre in ihrem Heimatland. "Das Fließband der Repression hat nie wirklich aufgehört zu laufen, es hat sich nur verlangsamt und vielfältigere Formen angenommen. Das Wesentliche ist geblieben: Wenn, wirst du morgen gefoltert werden. ... Dieist mit dem Fortgang des Krieges aufgeblüht. Roskomnadsor, die Überwachungsbehörde für 'Informationstechnologie und Massenkommunikation', meldet für das erste Halbjahr 2022 exakt' von Bürgern betreffs anderer Bürger. Die meisten dieser Denunziationen standen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine: Russische Bürger beschwerten sich über Falschmeldungen über Aktionen des russischen Militärs und 'pro- ukrainische Propaganda'. Auch in der Sowjetunion ging die Denunziation Hand in Hand mit Stalins Terror und hörte nach seinem Tod nicht auf. Vielleicht, weil dieswar, am politischen Leben eines totalitären Landes teilzunehmen. Das ist immer noch so."Putin ist kein. Weder will er die Juden umbringen, noch ganz Europa erobern, sagtim-Gespräch mit Hans Monath. Aber das ist kein Grund zur Beruhigung: "Putin stellt dagegenradikal infrage. Da gibt eszu bestimmten Aspekten der Politik Hitlers. Ich denke etwa an Hitlers Vorgehen bei der Zerschlagung derin den Jahren 1938 und 1939. Putin hat beim Krieg gegenund gegenüber derähnliche Methoden angewandt. Heute führt er einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der Züge eines Vernichtungskriegs angenommen hat." Mit einer Umbenennung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz wäre Winkler übrigens nicht einverstanden: "Es gibt das Preußen des Rechtsstaates,. Das sozialdemokratisch regierte Preußen wirkte in der Weimarer Republik als, weit mehr als andere deutsche Länder. Preußen-Bashing ist auch deshalb so beliebt, weil es bequemer ist als deutsche Selbstkritik."Oliver Jens Schmitt erinnert in deran den vor hundert Jahren in Lausanne beschlossenen "" zwischen türkischen Griechen und griechischen Muslimen, der das konfliktuelle Verhältnis der beiden Länder bis heute prägt. Derunterschlägt in seiner Berufung auf das Osmanische Reich die einstige ethnische Vielfalt, so Schmitt: "Die moderne Türkei ist auchan den Armeniern, der Ermordung, Vertreibung und Flucht der orthodoxen und der assyrischen Christen. Die religiöse und ethnische Vielfalt, die das Osmanische Reich wie auch andere Imperien bestimmte, kommt im offiziellen türkischen Geschichtsbild nicht vor, in dem selbst muslimische Minderheiten wie die Kurden oder mit dem Islam in Beziehung stehende Glaubensgemeinschaften wie die Aleviten marginalisiert und oft stigmatisiert werden."DiebringtRede zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus des rheinland-pfälzischen Landtags - er redet eigentlich nur über die, die ihm am Herzen liegen: "In der deutschen Politik fehlt seit Jahren auf strafwürdige Art und Weise daszur deutsch-französischen Freundschaft - wenn wir grad mal von den üblichen Festreden zum 60. Jahrestag des Elysée-Vertrages absehen. Vor einigen Monaten hat der französische Präsident Emmanuel Macron sogar bemängelt, Deutschland isoliere sich zunehmend in Europa."