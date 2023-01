Die Feuilletons trauern um, den Gitarristen und Sänger von, die mit ihrem Album 'Marquee Moon" den Punk der späten Siebziger bereits an dessen Vorabend überwunden hatten, schreibt Daniel Gerhardt auf. Verlaine stand damals "kunstbeflissenen Quereinsteigerinnen wie Patti Smith näher als jenen Punkbands seiner Zeit, denen man noch anhörte, was sie zu überwinden versuchten: Verzerrte und für damalige Verhältnisse auch harte Gitarrenmusik blieb ein Bezugspunkt bei den New York Dolls oder, 600 Meilen weiter westlich in Michigan, bei The Stooges und MC5. ... Noch heute klingt 'Marquee Moon' neu und aufregend, wie eines jener Alben, die ihr Genre inteilen." Auch Gerrit Bartels verneigt sich imvor "Marquee Moon", diesem ". Es klingt zwar völlig anders als die Rockmusik jener Zeit, lässt sich aber nur schwer als Punk identifizieren. ... Der Titelsong dauert zehn Minuten. Wenn man ihn hört, kann er ruhig weitere zehn Minuten dauern - so schön schlägt die Gitarre immer wieder die gleiche Melodie an,, so trocken pumpt das Schlagzeug."Vor Verlaine "warfen sich die prominentesten Gitarristen ... in den Staub", hält Karl Fluch imfest: Sein "Spiel besaß eine, die nicht auf die Überzeugungskraft heftiger Akkorde baute, sondern beimseinen Ausgang nahm. ... Was The Velvet Underground für die 1960er bedeuteten, waren Television für die 1970er."Julian Weber schneidet sich gerne an diesen "rasiermesserscharfen Gitarrenriffs", doch lässt Verlaine "die Gitarre auch. Daher ist er fundamental anders als viele Rockfantasten der später 1960er. Verlaines Intellekt hilft bei der Orientierung,: 'I understand all, I see no / Destructive urges, I see no […] I see no evil'"Tilman Baumgärtel von derist wenig überzeugt von' Sound-Installation "We Found Our Own Reality" des CTM Festivals in Berlin. Die Installation widmet sich der Geschichte des kurzlebigen elektronischen Musikstudios am(NID) im indischen Ahmedabad, wo miteine spezifisch indische elektronische Musik ausgetüftelt werden sollte. Purgas hat altes Equipment und Aufnahmen von damals ausfindig gemacht und daraus "einen eigenen Mix hergestellt. Der ertönt im Silent Green als Raumklanginstallation aus einem Kreis von Lautsprechern, die in traditionelle indischen Stoffen eingenäht um eine Bodeninstallation und eine Neonskulptur mit weiteren Verweisen auf denstehen. Leider funktioniert diese Installation weniger als die Meditation über den Einfluss des westlichen Modernismus im postkolonialen Indien, die Purgas offenbar vorschwebte, sondern wirft vor allemauf: Wie respektvoll und künstlerisch gerechtfertigt ist es eigentlich, wenn man wiederentdeckte Werke von anderen Komponistenals Bausteine für seine eigenes Werk verwendet?"Außerdem: Christian Werthschulte porträtiert für dieden Elektro-Produzenten, der beim Berliner CTM-Festival auftritt. Besprochen werdenDokumentarfilm "- No Fear" ( Tsp ), das Abschiedskonzert des sich aus dem Betrieb zurückziehenden Perkussionisten Tsp ), ein vondirigiertes Konzert desmit FR ),undKlavierabend im Berliner Boulez Saal ( Tsp ), das neue Album des Berliner Rappers ZeitOnline ) und das Live-Album "The Sixth Decade - From Paris To Paris" des). Hier können wir reinhören: