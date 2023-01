wird wohl "von der Mehrzahl der Russen unterstützt", schreibt der russische, noch in Moskau tätige Ökonomin derin einem Text von bemerkenswerter Düsternis. Die Russen schildert er als ein geknechtetes Volk von, dass 2017 Gefängnisstrafen für häusliche Gewalt abgeschafft wurden - trotz der 5.000 Femizide im Jahr. Auch die Sanktionen haben es bisher nicht gebracht, und Putin hat Reserven, auch in der Bevölkerung: "Der Wohlstand der einfachen Russen mag sinken - aber diesen Umstand wird die Kreml-Propaganda mit der 'Nato-Aggression' begründen. Auf der anderen Seite wird dies denfür die ärmsten Russenmachen. Wenn beispielsweise ein Mobilisierter aus der Region Iwanowo vier Monate an der Front dient, bevor er fällt, würden sein Sold und die föderale und regionale Entschädigung, die seiner Familie ausgezahlt wird, zusammengenommen so hoch sein wie, die hier sonst gezahlt werden."Die Russlandexpertin und ehemalige US-Regierungsberateringlaubt, dass die ursprüngliche Idee für einen Frieden in der Ukraine - ein Rückzug Russlands hinter die- heute nicht mehr funktionieren kann. ImGespräch mit René Pfister sagt sie: "Russland hatgebrochen, die es mit der Ukraine seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion geschlossen hat und die die Souveränität der Ukraine gewährleisten sollte. Wer also soll daran glauben, dass sich Russland an eine neue Friedensvereinbarung hält? Das ist das Dilemma." Stent beleuchtet außerdem Fehler inRusslandpolitik und die anhaltende europäische Abhängigkeit von amerikanischer Militärmacht: "das europäische Projekt war ja gerade deshalb so erfolgreich, weil die Staaten - mit wenigen Ausnahmen - soausgegeben haben und nur ein absolutes Minimum für Verteidigung. Solange das so bleibt, wird Europa denbrauchen."Reinhard Müller verteidigt in derüberraschend deutliche Aussage zum Ukraine-Krieg - "Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander" -, die viel Aufsehen erregt hat (unser Resümee ): "Politisch sind die westlichen Staaten, ist also auch Deutschland. Man bekundet nahezu täglich, dass man an der Seite der Ukraine stehe. Schon der Frage aber, ob die überfallene Ukraine, der Russland das Existenzrecht abspricht,solle, wird ausgewichen. Insofern sticht Baerbocks Äußerung heraus. Sie erinnert daran, dass man womöglichbekennen muss."Vor achtzig Jahren endete die. Klare Lehren für die heutige Situation lassen sich daraus nicht ziehen, schreibt Kurt Kister in der, der die heutige deutsche Unterstützung für die Ukraine mit Einschränkungen begrüßt: "Diedurch einen Teil der moral-bellizistischen Fraktion in Funk, Fernsehen und Kommentariat gehört zu der Kontroverse genauso dazu wie das selbstgewisse Auftreten mancher Freiheitskrieger (m/w/d) aus FDP, Grünen und Union. Wenn gerade in Deutschland die Debatte über Sinn, Art und Geschwindigkeit dieser Unterstützung kontrovers geführt wird, ist das gut. '- und hier sei dieses vereinnahmende Possessivpronomen einmal erlaubt - verlangt diesen Streit geradezu."