wurde von dem Autorvor einigen Tagen in derals "Onkel Tom" beschimpft (unser Resümee ). Mit Engelsgeduld antwortete Mansour ebendort schon gestern auf den Artikel Khanis, der unter anderem indirekt Israel für die Silvesterkrawalle in Berlin verantwortlich machte: "Ich bin selbst Muslim, Araber, Migrant. Ich habe jahrelang in Neukölln gewohnt und gearbeitet, habe als Psychologe in zahlreichen Projekten tagtäglich mit Angehörigen eben der hier betrachteten Gruppe in Schulen, Berufsschulen, Asylbewerberunterkünften und Haftanstalten gearbeitet. Das mache ich beruflich bis heute. Ich konnte anderthalb Jahrzehnte langund Zusammenhänge immer besser erkennen. Ich erlebe, die sich für wichtiger halten als ihre Schwestern; Gruppen, die glauben, dass ihre internen Gesetze wichtiger sind als die des Staates; Väter und Mütter, die denken, dass Kinder nicht ohne Körperstrafen aufwachsen sollten. Ich weiß, dass es solche Konstellationen auch in anderen Milieus gibt, etwa in evangelikalen Familien. Der Fokus meiner Arbeit liegt auf den Milieus, von denen ich am meisten verstehe, bei den Gruppen, die aus der Türkei, dem Nahen Osten oder ähnlich geprägten, in der Regel muslimischen Gesellschaften kommen."In derstreiten sich die Historikerinvom Zentrum für Antisemitismusforschung und der Soziologe, der in dem von Alexander Cammann und Christian Staas moderierten Gespräch seine "Verletzung und Enttäuschung" bekennt, dass das Institut "Dinge macht, die für die Repräsentanten der Juden in Deutschlandsind: etwa, Fragen des Rassismus, der Islamophobie und der Kritik an Israel in seine Forschungsarbeit einzubeziehen... Zumal, wenn man mit verantwortlich ist für den, etwa durch besagte Konferenz '', über die ich mich auch echauffiert habe. Stefanie, habe ich damals gedacht, wie konntest du Teil vonwerden?" Diese antwortet darauf: "Natan, diese Diskussion führen wir noch mal unter uns." Die im Stakkato aufeinanderfolgenden-,- und-Debatten, sagt Sznaider, waren für ihn "das. Von wegen, es gibt hier für Antisemitismus keinen Raum! Es hat sich gezeigt, dass es einen 'progressiven' linken Antisemitismus gibt, der in Teilen an den reaktionären rechten andockt."Diescheint vorüber zu sein, aber vonwill man in Deutschland nichts hören, schreibt Georg Mascolo in der. "Fragt man in der Bundesregierung nach den Gründen, begegnet man vor allem zwei Argumenten: Man habe jetzt- und das Gesprächsklima sei schwierig in der Sache, jeder habe seinen Blick auf das Thema, teils sei die Stimmung regelrecht vergiftet." Dabei wäre eine Untersuchung auch für künftige Pandemien wichtig: "Ist das heutigefür die nächste Gesundheitskatastrophe gut genug? Ist gewährleistet, dass vor Ort entschieden wird, aber nach einem für das ganze Land vereinheitlichen Maßstab? Werdenso getroffen, dass sich das mit der Demokratie verträgt? Also nicht in vertraulichen Runden der Exekutive, sondern durchgängig im Parlament, in, nachvollziehbar für alle. Wie lässt sich einer sich weiter verbreitenden Impfskepsis begegnen - und woher kommt sie?"Etwas belustigt betrachtet-Herausgeber Jürgen Kaube Treiben und Reden der, die sich empört zeigten, nachdem die Polizei eine provisorische Hütte abriss, an der ein Architekturmuseum interessiert war: "Zerstörung kulturellen Erbes! (Am Donnerstag gebaut, am Sonntag schon vererbt). Kein Respekt vor Zeitgeschichte. Kulturgüter, hieß es, darf man nicht kaputt schlagen. Nur, müsste ergänzt werden, darf man sie schon. Einerseits sind die Aktivisten also mit der Abwendung der ökologischen Apokalypse und der Rettung des globalen Südens beschäftigt, andererseits sehen sie sich schon als Erblasser von Kulturgut." Ebenfalls in derprangert die Polarforscherindas Verhalten von Ölkonzernen wie Exxon an, die schon in den Sechzigern von der Gefahr der Klimaerwärmung wussten.In dererinnert Annette Ramelsberger an den jetzt im Alter von 97 Jahren gestorbenen Anwalt, in dessen Leben sich diewiderspiegelte: Das Mandat fürlegte er nieder, "sonst hat er alle vertreten: Den jungen, noch wildenwegen Beleidigung der Polizei. Den Grünen-Politiker, als der eine Polizeiabsperrung übersprang. Den Enthüllungsreporter, als der bei seinen Undercover-Recherchen falsche Ausweise vorgelegt hatte. Den vorletzten Regierungschef der DDRgegen den Vorwurf der Wahlfälschung. Und auch den Mann, der Hitlers Generäle, die später zum Teil wieder in der Bundeswehr dienten, als 'Massenmörder' bezeichnete. Der damalige Verteidigungsminister Franz Josef Strauß hatte Lorenz Knorr angezeigt."