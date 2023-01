Konflikte auf der Bühne: "Das Hamlet-Syndrom"

undDokumentarfilm "Das Hamlet-Syndrom" wirft einen Blick zurück auf denin der, genauer: auf fünf junge Menschen der Generation "Maidan", die eine Aufführung von "Hamlet" proben, um sich mit der Inszenierung auch ein Stück weit über sich selbst im Klaren zu werden. Es ist der letzte Sommer vor dem russischen Einmarsch. "Auf der Theaterbühne stellen die jungen Menschen Fragen, die sonst nicht gestellt werden", schreibt Nicolas Freund in der: "Was ist das,? Was ist überhaupt die Ukraine? ... . Sie versuchen zu verstehen, was los ist in ihrem Land, das es zu zerreißen droht zwischen Russland und Europa, zwischen der alten Generation, die noch die Sowjetzeit kennt, und denund doch etwas eigenes sein möchten, weil sie wissen, dass Europa für sie am Ende auch nurzur Sowjetunion ist. Man spürt dieund die Angst, wenn diese jungen Menschen vor der Kamera und auf der Bühne versuchen, einen Ausdruck für das zu finden, was ihnen geschehen ist und was in ihnen vorgeht." Entsprechend "vermittelt der Film mit großen Bildern das Gefühl einer, eines Schreckens", schreibt Anna Flörchinger in der. "Zwar spielt der Film größtenteils auf der Bühne dieses kleinen Theaters in Kiew, aber immer wieder gibt es starke Einblendungen: Von den Protesten auf dem2013 und 2014, von der Gefangennahme eines Protagonisten, von Kiew, von der Lebenswelt der jungen Menschen, emotionalen Gesprächen mit ihren Eltern."Der Film handelt auch voninnerhalb der Theatergruppe, sagt Piotr Rosołowski im-Gespräch: "Manche Konflikte waren fast schon vorprogrammiert. Die Bühnensituation bot aber den verschiedenen Sichtweisen Platz und ermöglichte eine. Das beste Beispiel: Rodion, LGBTQ-angehörig, aus Donezk und Slavik, derhat. So unterschiedlich die beiden sind - auf der Bühne werden sie zu Freunden. Oder auch die Schauspielerin Oxana. Sie ist in der Ukraine bekannt für ihr kritisches Theater. Bei ihren Aussagen kam es zu großen Konflikten in der Gruppe. Was sich aber gesellschaftlich schwierig darstellt, ist auf der Bühne möglich: bei allen Unterschieden auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen."Ein offener Brief verteidigt"Corsage" (unsere Kritik ) mit einem offenen Brief gegen Gerüchte, dass die pädosexuellen Neigungen des Darstellersin der Filmszene bereits seit längerem bekannt gewesen und vertuscht worden seien. Den Film aus den Kinos zu nehmen, gewähre einem Täter "Macht" über einen "feministischen Film", der ja gerade dazu beitrage, sich mit bestehenden Strukturen kritisch auseinanderzusetzen. Simon Strauß findet diese Initiative im-Kommentar eher ärgerlich: "Der Feminismus als? Ein Sisi-Film als Aufklärungsmittel gegen Kinderpornografie? So ganz traut man dem unter anderem von Elfriede Jelinek, Arno Geiger und Eva Menasse gezeichneten Brief nicht - ganz unabhängig davon, ob man einer Ächtung des Films zustimmen mag oder nicht."Hanns-Georg Rodek ärgert sich in derimmer noch darüber, dass"Jeanne Dielman" nach der jüngsten Filmkritiker-Umfrage vonzum besten Film gekürt wurde. Zwar hat er für seine Vermutung "keine belastbaren Beweise", doch könnte er sich gut vorstellen, dass hinter diesem überraschenden Ergebnis "eine" steckt. Anders als bei der letzten Abstimmung vor zehn Jahren sind die Einzel-Einreichungen der abstimmenden Kritiker dieses Mal auch nicht online einsehbar. "Eine Bekanntgabe der Stimmverhältnisse würdeschaffen", findet er. Sein Hinweis, "kein deutsches Kunstkino" habe "den Film ins Programm genommen" und auch via Streaming sei "Jeanne Dielman" nicht greifbar, womit der Film also de facto "weiterhin" sei, ist allerdings falsch: Beim Kino Arsenal ist Akermans Film zum kleinen Preis online abrufbar Weitere Artikel: Timo Posselt stimmt in derauf dieein. Rembert Hüser erinnert mit einem großen Text iman den im November verstorbenen Autorenfilmer-Kritiker Daniel Kothenschulte legt den Frankfurtern das "Film Preservation Weekend" (Motto: "Filmerbe - digital") im Filmmuseum ans Herz. Tobias Kniebe schreibt in dereinen Nachruf auf die überraschend verstorbene Casting-Agentin, die für Christian Petzold, Quentin Tarantino und Steven Spielberg gearbeitet hat.Besprochen werden"Babylon" ( FR epdFilm , unsere Kritik ),' "Mit Liebe und Entschlossenheit" ( Perlentaucher ), die DVD vonHorrorfilm deutschem Horrorfilm "Hinter den Augen die Dämmerung" ("", freut sich Ekkehard Knörer in der),"R.N.M." ( NZZ ),-Serie "Copenhagen Cowboys" ( Filmfilter critic.de ),Horrorfilm "M3gan" ( critic.de Filmfilter ),Action-B-Movie "Shotgun Wedding" mit ZeitOnline ),Dokumentarfilm "Seaside Special" über Großbritannien kurz vor dem Brexit ( taz ), die neue Staffel der Serie "Atlanta" ( Welt ), die-Serie "Bernie Madoff: Das Monster der Wall Street" ( TA ) und die von der online gestellte Mini-Serie "Bonn" ( FAZ ). Außerdem weiß die SZ, welche Filme sich in dieser Woche lohnen und welche nicht.