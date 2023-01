Hrair Sarkissian, Unexposed, 2013. Courtesy of the artist.

Der in Syrien geborene Künstlersetzt sich in seinen Fotografien, Videos und Skulpturen mitundauseinander, mit dem Ziel, das "" möglich zu machen, erzählt Frauke Steffens, die für diedie eindrucksvolle Werkschau "The Other Side of Silence" im Bonnefanten Museum in Maastricht besucht hat: "'Execution Squares' von 2008 zeigt öffentliche Plätze in syrischen Städten, meist in friedlich wirkendem Morgenlicht. Nur wer die Beschreibung zu den großformatigen Fotos liest, erfährt, dass das Regime auf all diesen Plätzen. In der begehbaren Installation 'Deathscapes' von 2020 sind es dagegen nur Geräusche, die die Geschichte erzählen - in einem dunklen Kubus stehen die Besucher und hören laute Arbeitsgeräusche. Spitzhacken, Schippen, fallendes Geröll, ein paar Vogelstimmen. Es sind Aufnahmen einer Ausgrabung: in Spanien legten Archäologen einaus der Zeit der faschistischenfrei. Ein 2021 beendetes Werk, 'Last Seen', zeigt leere Zimmer, Sofas, Küchen, still gewordene Orte familiärer Geselligkeit. Menschen, deren Angehörige ermordet wurden, in Kriegen starben oder verschwunden sind, haben dem Künstler gezeigt, wo sie sie zuletzt gesehen haben - in, dem."Zu seinem 75. Geburtstag im Oktober richtet die Wiener Albertina dem österreichisch-irischen Künstlereine große Werkschau aus. Im Gespräch mit Stephan Hilpold behauptet Helnwein, es sei bewiesen, dassund andere staatliche Stellen "Millionen Menschen, Wissenschafter, Künstler und Journalisten"gemacht hätten. Außerdem erklärt er, warum eroffenen Brief unterstützt hat: "Je länger der Konflikt dauert, desto mehr Opfer wird es geben. Alle beteiligten politischen Kräfte arbeiten derzeit an einer, ich sehe keinen Politiker, der sich ernsthaft um eine Deeskalierung bemüht. War es wirklich fair, dass Schwarzer und hunderte Künstler und Intellektuelle, die sich in ihrem Appell für Friedensverhandlungen eingesetzt haben, mit einem derartigen Shit-storm überzogen wurden?"Außerdem: In der resümiert Sophie Jung einen Vortrag des Historikers, der in der Berliner Neuen Nationalgalerie darüber sprach, wie sich eineauch in der Malerei der Neuen Sachlichkeit niederschlagen konnte. Im erinnert Rüdiger Schaper an den amerikanischen Maler, einen Vertreter der Vertreter der Hudson River School, der eine moderne Vorstellung von der Natur schuf und dessen Werke derzeit in der Ausstellung "Chasing Icebergs" in der Olana State Historic Site in Hudson, New York zu sehen sind.Besprochen wird die Ausstellung "Gestickte Gärten. Osmanische Textilien aus der Sammlung Borgs" im Berliner Pergamonmuseum ( Tagesspiegel ) und die-Ausstellung im Marta Herford ( monopol ).