bringt die Dankrede der Historikerin und Menschenrechtlerinvon Memorial zur Verleihung des Marion-Dönhoff-Preises. Darin huldigt Scherbakowa all jenen Russinnen und Russen, die sichlassen: "Nun, wenn man sein Lebenswerk oder gar sein ganzes Leben von einer Diktatur zertreten sieht, seine Lebenswelt durch Stumpfsinn und Brutalität zerstört, besteht die Gefahr, aber auch die. Doch wo Hoffnung verschwindet, nimmt baldihren Platz ein. Aber das ist genau das Ziel von Diktaturen wie jener in Russland. Als ich vor vielen Jahren Frauen befragte, die Stalins Kerker und Gulags überlebt hatten (wir hatten damals noch keine Hoffnung auf die Wende), um zu begreifen wie man so etwas überhaupt überleben kann, sagten mir viele: Ich habe gehofft. Ich fragte: Worauf denn, im Angesicht von 25 Jahren Lagerstrafe? Und es kam die Antwort: Ich habe einfach nur gehofft." bringt allerdings auch die irritierende, aber nicht unbedingt verwunderliche Meldung, dass die belgische Polizei die griechische Vizepräsidentin des EU-Parlamentsfestgenommen hat. Ihr werden Geldwäsche undvorgeworfen. Im November hatte sie im Brüsseler Parlament eine Lobrede auf Katar gehalten. Die WM sei Beweis, zitiert, "dass Sportdiplomatie einen historischen Wandel in einem Land bewirken kann, dessen Reformen die arabische Welt inspiriert haben".Die Verschwörungist ein weltweites Phänomen und so schräg, dass die Ermittlungsbehörden nicht wissen, wie sie diesen Quatsch einordnen sollen, schreibt Georg Mascolo in der: "In den USA nannte es das FBI 2019 'conspiracy driven extremism', Fahnder nennen es umgangssprachlich '': Jede Mischung tut es. Das FBI prognostizierte einen steilen Anstieg, das Internet schaffe ideale Voraussetzungen. Ein ausgeprägter Hang zu Verschwörungserzählungen ist verbindendes Element, vor allemspielt eine Rolle. In ihr geht es um Politiker und Hollywood-Größen, die in geheimen Lagern Kinder missbrauchen und ermorden. Inzwischen ist auch Deutschland QAnon-Hotspot geworden, gesucht werden noch Beweise fürzwischen Angela Merkel und Adolf Hitler." Immerhin konstatiert Mascolo erleichtet: Der oft beschworene "" mit Massenprotesten aufgestachelter Russlandfreunde ist ausgeblieben.