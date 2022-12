Die Rede der ukrainischen Friedensnobelpreisträgerinhat in deutschen Medien offenbar nicht zu verlegenem Schlucken geführt. Sie ist auf der Seite des Nobelkomitees dokumentiert . Matwijtschuk prangert darin nochmal in einfachen Worten diean, der Regimes wie Putins Russland immer nur gewähren lässt. "Die demokratische Welt hat sich daran gewöhnt, Zugeständnisse an Diktaturen zu machen. Und deshalb ist die Bereitschaft des, sich dem russischen Imperialismus zu widersetzen, so wichtig. Wir werden die Menschen in den besetzten Gebieten nichtüberlassen. Das Leben der Menschen darf kein 'politischer Kompromiss' sein. Für den Frieden zu kämpfen bedeutet nicht, dem Druck des Aggressors nachzugeben, sondern die Menschen vor seiner Grausamkeit zu schützen."Die Politologen und Politikberaterunddiagnostizieren auf der Gegenwart-Seite dereinen gravierenden "der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik". Erst amsei das Ruder herumgerissen worden. Bis dahin sei deutsche Politik aufund das Wohlergehen deutscher Unternehmen mit ihren vielen angestellten Wählern gerichtet gewesen. Unterdessen habe Putin den "Systemkonflikt" immer weiter getrieben. Die Politologen fordern eine Neuorientierung deutscher Politik: So "sollte die deutsche Politik mittelfristig auf eine ''-setzen, um deren Überleben als Staat nicht nur abzusichern, sondern ihre Reform- und EU-Integrationspolitik als einim europäischen Interesse zu fördern."Das Emiratsoll Europaabgeordnetenzugesteckt haben, um sie unter anderem für Abstimmungen über Visaerleichterungen günstig zu stimmen. Prominenteste Verhaftete ist die griechische Sozialdemokratin und ehemalige EU-Parlamentssprecherin. Der Fall ist die Spitze eines Eisbergs, fürchtet Gemma Terés Arilla in der: "Eine Nähe zu Interessengruppen verwandelt sich in der EU leicht zu einem '', wie im Fall von Ex-ehemaligen Kommissionschef, jetzt Berater der US-Investmentbank Goldman Sachs. Das bedeutet keine gute Glaubwürdigkeitskarte für das europäische Demokratiehaus. Die Veröffentlichung von Treffen zwischen Abgeordneten und Lobbyisten im Lobbyregister sollte Pflicht sein - nur etwa die Hälfte tun es jetzt freiwillig -, undsollten in die Liste aufgenommen werden, bisher bleiben sie draußen." Einen ausführlichen Bericht zum Thema mit weiteren Namen von Beschuldigten bringt Steffen Lüdke beiHelene Bubrowski warnt im Leitartikel derdavor, die jetzt hochgenommene ""-Truppe als Spinner zu verharmlosen, es befanden sich ehemalige Offiziere und eine Richterin darunter, die einengeleistet haben. Bubrowski fordertfür Anwärter: "Die gibt es seit einigen Jahren beim Bundeskriminalamt und in immer mehr Landespolizeien. Aber einige Länder haben sich noch nicht zu der Verpflichtung durchringen können, alle Namen der Bewerber für den Polizeidienstvon Verfassungsschutz und Polizei zu schicken. Auch in der Bundespolizei findet das derzeit nur auf freiwilliger Basis statt, es fehlt an einer rechtlichen Grundlage... Dass unter den lautesten Befürwortern von heute auch Gegner dessind, ist eine Ironie der Geschichte, macht die Forderung aber nicht weniger richtig."