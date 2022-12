Zum Siebzigsten beschert das Frankfurter Museum für Moderne Kunsteine große Werkschau , zu sehen sind auch aktuelle Arbeiten. Noch immer gibt die Konzeptkünstlerin keine Ruhe, stellt Stefan Trinks in dererfreut fest, der in der Ausstellung mehr als 300 Werke bestaunt, in denen sich Trockel "bitterernst," und dennoch humorvoll einem ihrer Kernthemen, den, widmet. Etwa in der "Schwarz-Weiß-Fotografie 'Sabine' von 1994, auf der die Künstlerschwester gleichen Namens bis auf eine Sonnenbrilleund die drei Kochplatten mit Händen und Füßen abdeckt. Zum einen spielt Trockel hier mit dem Klischeebild der Fünfziger (das Retro-Schwarz-Weiß!), der Frau am Herd, die dennoch sexy sein soll; zum anderen nutzt sie dafür aber eine der berühmtesten, die noch Rubens und das neunzehnte Jahrhundert zahllose Male zitierten: die kauernde Venus, die frisch aus dem Bade steigt und ihre Scham dabei vor dem erwartbaren männlichen Blick bedeckt und verhüllt."An anderer Stelle begegnet der Herd auch-Kritikerin Lisa Berins in dieser "spielerisch-klugen" Schau: "In einer Artim hinteren Teil des Erdgeschosses läuft die Videoarbeit 'Mr. Sun' aus dem Jahr 2000. Innig wird dort ein Herd abgefilmt, eine weibliche Stimme singt davon, dass Mr. Sun bei ihr bleiben solle. Die Gefahr ist groß, sich zu verbrennen. Die Schriftstellerinhat sich 1963 das Leben genommen, indem sie den Kopf in den Gasofen steckte - das assoziiert Susanne Pfeffer. Der Herd - ein Symbol für dieder Frau. Trockel erkennt das Absurd-Komische daran." Und in derwundert sich Swantje Karich, "wie sehr diese Ausstellung visuell beseelt, wie, warum man nicht genug kriegen kann von dieser eigenwillig-versponnenen Künstlerinnenwelt."Ist, diewurde, überhaupt Kunst? Und wie sieht es mit denaus?, fragt in derMarie-Astrid Langer nach einem Besuch der Ausstellung "Artificial Imagination" in der Bitforms Gallery in San Francisco. "Ob ein mit KI geschaffenes Bild tatsächlich Kunst sei, hängt für den Galeriebesitzer Sacks auch davon ab,sich der Künstler gegeben habe: Einen Algorithmus mit ein paar Begriffen zu füttern, sei für ihn nur der erste Schritt des künstlerischen Prozesses. Doch kann nicht ein jeder die Kunstwerke nachbauen, indem man die gleichen Begriffe in das KI-Programm eingibt? 'Das Referenzieren auf andere Künstler war schon immer ein fester', sagt Sacks, 'aber man muss dasklar ersichtlich machen, sonst ist das ein Problem.'" Auf René Walters"Good Internet" sind einige beeindruckende Bildergalerien zu von KI erstelltenzu sehen: hier hier und hier Besprochen wird Installation "IBMSWR" im Hamburger Bahnhof ( taz ), die Ausstellung "Roads not taken" im Deutschen Historischen Museum in Berlin () undDokumentarfilm "Malstunden bei Raffael" über den Schweizer Maler NZZ ) Ebenfalls in derAnker, dem "Genie des genauen Blicks" ein großes Porträt.