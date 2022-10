Ever wonder how Russian cruise missiles find their way into Ukrainian playgrounds, power stations, and apartment buildings? Well thanks to @bellingcat's @christogrozev wonder no more. It's time to meet the team behind the targeting of Russian missiles on civilian infrastructure. pic.twitter.com/HHRrmUE3jQ - Eliot Higgins (@EliotHiggins) October 24, 2022

Der Westen steht viel zu passiv demgegenüber, das Teile Osteuropas - allen voran Russland und Ungarn - beherrscht, kritisiert im Interview mit derder ungarische Schriftsteller. "Ich habe Putin nie für einen Menschen gehalten und mich immer gewundert, wie sehr Merkel oder Macron an das Menschliche in ihm geglaubt haben.. Er ist Teil der organisierten Kriminalität. Diese Dinge gibt es seit der Zarenzeit. Unter Stalin wurde das extrem, und durch die Oligarchen haben sich diese Systeme intakt erhalten. Ich verstehe dienicht. Das mit Putin geschlossene zweite Minsker Abkommen, das 2015 die Konflikte in der Ostukraine beenden sollte, war der Höhepunkt der westlichen Gutgläubigkeit. Was heute geschieht, ist auch das. Merkel hat ein Glücksspiel betrieben, obwohl sie hätte wissen sollen, wie die Sache ausgehen wird."Russlands Ex-Präsidentsollte man besser zuhören, so abstoßend man die hasserfüllten Äußerungen des einst als gebildet und feingeistig geltenden Mannes auch finden mag, empfiehlt in derder russische Schriftsteller, der Medwedew bei einem Abendessen vor vielen Jahren gar nicht so übel fand. Dessen Veränderung ist möglicherweise nur ein doppeltes Spiel, um sich diezu sichern, überlegt er: Medwedew spreche "nur laut aus, was dieund unter sich so reden. Diese ganze rüpelhafte Wortwahl, gerichtet auf die Vernichtung der Ukraine, offenbart durch ihn die ungeheure Unmenschlichkeit des derzeitigen Kreml-Regimes. ... Wer wen im Kreml beim Kampf um Putins Thron überlisten wird? Ist Medwedew fähig, dienach Stalins Tod zu spielen und Russland ein Tauwetter zu bescheren, den Hunderttausenden, die aus Putins Machtbereich geflohen sind, diezu geben? Und wieso nicht? War Chruschtschow etwa zu Stalins Lebzeiten dessen Opponent? Absolut nicht, er war ein politischer Lakai! Meiner Ansicht nach könnte Medwedew einen gar nicht so üblen neuen Chruschtschow abgeben".Seit Monaten beschießt das russische Militär Wohngebiete und Einrichtungen der Energieversorgung mit, sogenannten Cruise Missiles. Hunderte Ukrainer sind dabei ums Leben gekommen. Dem Recherchemagazinist es zusammen mit demund dem exilrussischen Magazin gelungen , die Einheit ausfindig zu machen, die für diese Bombardierungen zuständig ist. Es handelt sich um die in Moskau stationierte "Rechenzentrum des Generalstabs". Auch über den Chef der Einheit, den Oberstleutnantwissen die Reporter einiges zu sagen: "Aus Bagnjuks Telefonaufzeichnungen geht hervor, dass er einist, der einen großen Teil seiner Zeit - auch während der Arbeitszeit - am Telefon mit Münzhandelswebseiten wie eurocoin.ru verbringt. Seine Numismatik-Leidenschaft wurde am Morgen des 10. Oktober 2022 besonders deutlich, als er laut seinen Telefonaufzeichnungen um 6:45 Uhr, etwa eine Stunde vor dem Einschlag einer, bei dem Dutzende von Menschen ums Leben kamen, mehrmals mit der Münzhandels-Website eurocoin.ru kommunizierte."In derversucht Anna Schor-Tschudnowskaja zu erklären , warum ihreim Ukrainekrieg so passiv gegenüber ihrer Führung sind oder sie sogar unterstützt. Sie hat dazu mehrere Soziologen in Russland befragt,zum Beispiel, der keinerlei Verantwortungsgefühl in der Bevölkerung für die Aktionen ihres Staatschefs sieht: "Dieder russischen Bevölkerung betrachtet er als eine mehr oder weniger bewusste Strategie der Machtsicherung des Putinismus. Mit anderen Worten: Derstellt eine seiner wichtigsten Herrschaftstechnologien dar. ... Gudkow spricht mittlerweile von einer 'moralischen Katastrophe'. In einer Online-Diskussion nach den Gründen für die Bereitschaft von so vielen Menschen in Russland gefragt, im Krieg zu sterben, erwiderte er die Frage mit ihrer Korrektur: Nicht die Bereitschaft zu sterben sei erklärungsbedürftig, sondern die."Nun hat er es also geschafft. Präsidentist heute morgen im Nachtzug in Kiew angekommen, berichtet etwa: "Steinmeier und Selenski wollen nun nach Angaben des Bundespräsidialamts einen gemeinsamen Appell an deutsche Städte und Gemeinden richten, kurzfristigmit ukrainischen Kommunen zu schließen und den Menschen dort über den Winter zu helfen."Der Autorkritisierte bei der lit.cologne die lang anhaltendes Standing Ovations fürbei der Friedenspreisverleihung, meldet , unter anderem bei. Zhadan liegt nicht auf seiner pazifistischen Linie.zitiert ihn so: "Die Veränderung des, die sich unter anderem in bestimmten Sätzen des Friedenspreisträgers ausdrückt in Bezug auf die Gegner - die verstehe ich psychologisch aus seiner Perspektive, will ich auch überhaupt nicht kritisieren - aber sie sind, sondern sie sind Teil eines dezivilisierenden Prozesses, der von anderen angestoßen worden ist. Und die, den Dritten, würde doch genau darin bestehen, dass man sich in diesen Dezivilisierungsprozess nicht reinziehen lässt."