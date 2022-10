"Der Krieg wirddauern, und danach ist die Frage, wie sich die Machtverhältnisse im Kreml klären. Solange Putin lebt, wird es in der Ukraine keinen Frieden geben", so lautet die nicht unbedingt optimistische Prognoseim Gespräch Benedict Neff von der. Wichtig auch sein Satz zur: "Der Krieg, den wir jetzt erleben, ist eine Folge dernach der russischen Annexion der Krim. Sich dies ständig zu vergegenwärtigen, hilft aber auch nicht weiter. Ohnekönnen wir den Krieg gegen Russland nicht gewinnen." Sowohl Russland als auch die Ukraine werden durch den Krieg, prognostiziert Kurkow am Ende des Gesprächs. Dreißig Prozent derwerden nicht in das Land zurückkehren, fürchtet er: "Eine halbe Million ukrainische Kinder gehen seit September in Europa in die Schule. Sie integrieren sich, fangen an, eine andere Sprache zu sprechen. Je länger dies dauert, desto schwieriger ist es, sich wieder zu lösen. Die Ukraine wird nach dem Krieghaben. Das halbe Land wird ruiniert sein. Es wird weniger junge Menschen geben. Und auch das Ungleichgewicht in den Erfahrungen wird zu Spannungen führen: Viele Frauen haben im Frieden gelebt, die Männer im Krieg."Russische Behörden und Soldaten rauben, aber auch aus zur Zeit noch besetzten Gebieten in der Ostukraine, schreibt der ukrainische Kunsthistorikerin der: "Ukrainischen Quellen zufolge planten die Russen auch die Exhumierung der mumifizierten Überreste von, dem berühmten Günstling von Katharina der Großen, der in der Katharinenkathedrale in Cherson begraben ist. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Überreste des Fürsten gestört werden. In den Dreißigerjahren wurden sie ausgegraben und im 'Antireligiösen Museum' ausgestellt. Sie kehrten später ins Grab zurück, als Stalin den bolschewistischen Nihilismus zugunsten des russischen Nationalismus verwarf."Bisher war nur diestrafbar, nun hat der Bundestag sehr unauffällig einedes Strafgesetzbuchs auf die Leugnung aller Genozide beschlossen, berichtet Ronen Steinke in der. "Bis zu drei Jahre Haft drohen nun jedem, der ein solches Verbrechen 'in einer Weise billigt, leugnet oder gröblich verharmlost", die geeignet ist, 'den öffentlichen Frieden zu stören'... Diese neue Strafdrohung ist '', sagt der Strafrechtler, der an der Berliner Humboldt-Universität lehrt und auf Hate-Speech-Delikte spezialisiert ist. Denn damit verabschiedet sich die Bundesrepublik von ihrem bisherigen exklusiven Fokus auf die 'Auschwitz-Lüge', also der Behauptung, der Holocaust habe nie stattgefunden, als einzigem justiziablen Fall von Geschichtsrevisionismus. Anders ausgedrückt: Damit fordert der Gesetzgeber dieauf, sich von nun aneinzumischen als bisher."bleibt bei der Distanzierung vomzwiespältig, schreibt Oliver Meiler, in der, der aus ihrer jüngsten Programmrede zitiert: "Sie sagt, ihr hätten Totalitarismen nie gefallen, auch der Faschismus nicht. 'Ich hielt die Rassengesetze von 1938 immer schon für den Tiefpunkt der italienischen Geschichte, für eine Schande, die unser Volk für immer zeichnen wird.'war sie noch nie, es war Zeit. Dann schiebt sie aber gleich nach, dass derauch eine Menge Opfer auf dem Gewissen habe. Es ist ein Wink an ihr Parteivolk, es soll sich nicht betrogen fühlen."