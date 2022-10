Die Kartoffelbreiattacke auf das Potsdamer Monet-Gemälde inspiriert das-Feuilleton zu gleich zwei Artikel. Gustav Seibt lässt die hundertjährige Geschichte des AktivismusRevue passieren, dergewesen sei, in seinemaber immer etwas Zweideutiges hatte: "ist es, was der Aktivismus jeder Couleur seither bekämpft. 'Man kann Partei sein, ohne ihrer eine zu sein.!' (Kurt Hiller) Damit reiht sich der Aktivismus in die Dichotomien der deutschen Zwanzigerjahre ein: Expressionismus versus Neue Sachlichkeit, Menschheitspathos versus Verhaltenslehren der Kälte, Aktivismus versus Politik als Beruf und leider auch Diktatur versus Republik. Die diktatorischen Systeme der Epoche, der Bolschewismus, der Faschismus, der Nationalsozialismus waren Regierungsformen der Mobilisierung, bei denen der Avantgardist zum Führer und zum Parteikader wurde. Diefloss ein in die Überwältigung durch Propaganda."In der wertet Janis El-Bira die Aktionen der Letzten Generation als dreiste, aber: "Das verstörende Wesen der Besudelungen von Kunstwerken liegt gerade in der. Es tut, diese Bilder so behandelt zu sehen. Man schämt sich doch schon, wenn man im Museum einen Schritt zu nah an den Rahmen herantritt und so den Alarm auslöst. Die Kunst, so meint man, ist unberührbar und überzeitlich. Wer sie angreift, greife 'uns alle' an, denen siebietet, Trost und Inspiration spendet. Das stimmt zwar, unterstellt aber, dass die Aktionen der Aktivist:innen kunstfeindlich seien oder die Kunst um der reinen Aufmerksamkeit willen missbrauchten. Das Gegenteil ist der Fall."In einem zweiten-Artikel kündigt Hilmar Klute den Aktivisten derseine Sympathie. Er hält ihnen sinnlose Wüterei, reaktionäre Kunstfeindlichkeit und einvor ("Flieg los, Kartoffelbrei!"). Im zeigt Rüdiger Schaper mehr Verständnis für die Klimaschützer, kann der Aktion aber auch nicht viel abgewinnen: "Sie bedienen sich einer fatalen Symbolik. Sie stehen potenziell in einer Reihe mit Barbaren. Auch deshalb wird ihr Kartoffelbreimut keinen Erfolg haben." Ebenfalls im kündigt Barberini-Mäzenfür die Zukunftan. In der erinnert Harry Nutt daran, dass auch Greenpeace mit spektakulären Aktionen begonnen hat, bevor es zu einer Instanz wertvoller Expertise wurde. Auf Zeit online tröstet Celina Plag: "Wer heute Kartoffelbrei wirft, leidet als Protestierender wenigstens. Und kann deshalb auch malim wahrsten Wortsinn wegschmeißen."Besprochen wird eine Ausstellung zum Bildhauerals Neuerfinder der preußischen Kunst in der Alten Nationalgalerie ().