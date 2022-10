problem: if you're doing business in china, you can't comment on today's hu jintao incident.



have to ask yourself how much intellectual honesty is worth. pic.twitter.com/X4b6yH3zbx - ian bremmer (@ianbremmer) October 22, 2022

In diesem Standfoto wird die wohldes nicht gerade ereignisarmen Jahres 2022 zur Komposition:, Xi Jinpings Vorgänger, wird in jener Sitzung, die Xi für die dritte Amtszeit krönte, aus dem Saal geführt. Hier nochmal die ganze Szene. Um Differenzierung bemühte Beobachter merken an, dass Hu auch schon mit Begleitung in den Saal hineingeführt worden war. Fabian Kretschmer bringt in derHintergründe zu der Szene, über die natürlich viel spekuliert wird.In Berlin haben am Samstag 80.000 Menschen oder mehr ihrebekundet - zum großen Teil bestand die Demo aus Angehörigen der kurdischen und iranischen Diaspora, berichtet Jonas Wahmkow in der. DemonstrantInnen waren aus vielen Städten angereist. Wahmkow hat mit einigen gesprochen: "Viele, die am Samstag nach Berlin gekommen sind, haben einenzu den Ereignissen im Iran. Die Brutalität, mit der die iranische Regierung gegen die Protestierenden vorgeht, ist einefür die Verwandten und Freunde, die im Heimatland für ihre Freiheit kämpfen. 'Mein Bruder wurde vorgestern getötet', berichtet Sara. Er sei erst 25 Jahre alt gewesen und habe vor Kurzem sein Ingenieursstudium beendet, als er von den Sicherheitskräftenwurde. Die 34-Jährige musste vor über drei Jahren aus ihrer Heimat fliehen, weil sie zum Christentum konvertiert ist. Grund genug für ein Todesurteil in dem Gottesstaat."Über dieim Iran spricht der Aktivistmit Lisa Schneider von derhatte bekanntlich im Iran nicht mal offiziell ihren eigentlichen Vornamen Jina tragen dürfen. "Der Staat ist bewusst stark zentralistisch organisiert - alles läuft über Teheran, man schafft bewusst eine. Es geht darum, die kurdischen Gebietezu machen, sie in allen Lebensbereichen weitestgehend zu isolieren. Iran verfährt nach dem Motto: Du darfst kurdisch sein, aber sobald du dich als eigenständiges Volk definierst, hast du ein Problem. Iran sieht sich als Vertreter Gottes auf Erden und da ist das Verständnis von Rechten ein ganz anderes: Die Kämpfe der Kurd:innen werdengesehen - denn sie schwächen ja den Staat, der sich als Sprecher Gottes auf Erden versteht. " Und die Deutschiranerin entwirft ebenfalls in derPerspektiven für einen Iran: "In vier Dekaden Diktatur hat der Islamismus keine Freunde gefunden in diesem Land, dasgeworden ist im Widerstand zum Klerikalfaschismus. Der hohe Alphabetisierungs- und der hohe akademische Bildungsgrad der Iraner spielen eine Rolle. Dieses Streben nach Wissen hat diegemacht."In der erklärt der iranisch-amerikanische Religionssoziologe, wie sehr der1979 mit der religiösen Tradition der Schiiten im Iran gebrochen hatte, indem er sich selbst als obersten Kleriker installierte, dessen Autorität "nicht nur mit der des Mahdi identisch sein sollte, sondern mit der des Propheten Mohammed selbst ... Die Vorstellung, dass irgendein Mensch über die gleicheverfügen könnte wie der Prophet, steht im. Die Theorie war so eindeutig ketzerisch, dass sie umgehend von fast allen anderen Ayatollahs in Iran verworfen wurde", so Aslan. Und wenn der jetzige oberste Geistliche Khamenei versuche, seinen Sohn Mojtaba als nächsten Obersten Führer aufzubauen, zeige sich, was dieser Führer eigentlich sei: "ein."geht es gerade auch nicht gut. Bis vor kurzem war das Land noch ein Hoffnungsträger der Demokraten im Maghreb, aber heute liegt die Wirtschaft am Boden und die Bevölkerung ist politisch gespalten und verzweifelt, schreibt Beat Stauffer in der. "Dass dieund Bewegungen, die maßgeblich für den Sturz des repressiven Ben-Ali-Regimes gekämpft hatten, einen derartvorlegen würden, schien vor 2010 kaum vorstellbar. Doch erneut zeigte sich, dass der Sturz eines Despoten keineswegs den Weg für eine friedliche, demokratische und prosperierende Zukunft frei macht. Nur die gewaltige Frustration über die nachrevolutionäre Politik macht verständlich, weshalb die tunesische Wahlbevölkerung im Herbst 2019 den politisch völlig unbekanntenzum Staatspräsidenten wählte", der sich in kürzester Zeit alsentpuppte, der "fast alle demokratischen Errungenschaften zunichtegemacht" hat.