Derliegt ein Brief vor, in dem sich mehrere-Redakteure des Ressorts Politik und Recherche im Oktober 2021, die die Missstände um ein verhindertes Interview mit einem Kritiker des Schleswig-Holsteinischen Ministerpräsidentenaufdecken wollten, berichtet Michael Maier, der das nicht ernst nehmen kann: "Inspiriert von, der gegenüber Kollegen gern mal über seine Zeit bei der Jungen Union schwärmt, verfassten einige Kollegen ein Schreiben, das intern als '' verspottet wird. In dem Brief, der den unter Beschuss geratenen Führungskräftenundbeispringt, heißt es: 'Es stehen offenbar anonyme, schwerwiegende Vorwürfe gegen nicht näher genannte Redaktionsmitglieder im Raum, die unsere Arbeit in Misskredit bringen, ohne dass der Redaktionsausschuss ausführlich mit möglichst vielen Mitgliedern der Redaktion gesprochen hat, um sich ein tatsächliches Bild der Lage zu verschaffen.' Dieser Vorwurf greife ins Leere, sagen Journalisten, die die Fall kennen: Wie nämlich aus dem Bericht, der dervorliegt, zu erkennen ist, wird ein konkreter Fall mit Namen und Zuordnung geschildert." Für Maier zeigt der Vorfall exemplarisch "einbei den öffentlich-rechtlichen Sendern auf: Es gibt'."Rechtlich ist derein, schreibt auch Claudia Tieschky in der: "Er unterliegt in der EU zum Beispielfür kommerzielle Unternehmen, ein wichtiges Kriterium für diesen Status ist - Achtung - die '', also die staatsferne Aufsicht der Sender durch Rundfunkräte und Verwaltungsräte. Man kann es auch so sagen: Voraussetzung für diesen Rundfunk ist einin die Redlichkeit aller Beteiligten. Man muss daran glauben, dass ehrenamtliche Kontrolleure in Rundfunkräten nicht nur anwesend sind, sondern Engagement und Kritik zeigen. Dass Verwaltungsräte finanzielle Grenzen setzen. Dass eine von der Allgemeinheit finanzierte Führungsspitze besonders sauber ist. Dass ein Gebilde wie die ARD auf schon fast exotische Art kleinteilig sein mag, aber."Derweil berichtet von Vorwürfen gegen-Landesfunkhausdirektorin: Sie soll unter anderem PR-Kunden ihrer Tochterhaben. Neben dem Online Portalkommen die Vorwürfe auch von einem Rechercheteam des: "Laut-Rechercheteam habe es am 17. Juli 2017 eine Anfrage dergegeben, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten sich an die Zeitung gewandt und von einem 'herrischen Führungsstil' Rossbachs und einem '' berichtet. Die Antwort desdemnach: 'Nicht konkretisierte anonyme Vorwürfe kommentieren wir nicht.'"