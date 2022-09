Steht im Regen, läuft aber dennoch im Wettbewerb: "Love Life"

Mit"Love Life" hat das"das erste makellose Meisterwerk" gezeigt, freut sich Daniel Kothenschulte in derEin Mann heiratet gegen den Willen seiner konservativen Eltern eine geschiedene Frau - tragisch wird es, als das. "Das japanische Kino hat eine besondere Tradition in der unsentimentalen Behandlung von Trauer und Tod, aber der produktive 42-Jährige geht in seinem neunten Film." Seine "Lieblingsregisseure sind Yasujiro Ozu und Eric Rohmer, und diese Einflüsse verschmelzen zu einer behutsamen Feinfühligkeit, leicht und dennoch von. Bereits mit Anfang 20 erfand Fukada diese einfache Geschichte, in jahrelanger Arbeit entwickelte er sie zu einem betörenden Drama über die." AuchTim Caspar Boehme sah den Film sehr gern, der "die Kälte zeigt, die zwischen Paaren herrschen kann, wenn es zu viel an äußeren Erwartungen gibt, die an sie gestellt werden, und versinnbildlicht dies mit der schuhkartonartigen Wohnung, in der Taeko und Jirō wohnen, die mit ihren bodentiefen Fenstern völlig transparent wirkt, in der die Schwierigkeiten jedoch unsichtbaran den Wänden lauern." Und "bei aller Klarheit der Inszenierung entpuppt sich das Liebesleben, das besichtigt wird, als nahezu."Außerdem fragt sich Tobias Kniebe in der, ob es am Lido wohlgibt. Besprochen wird fernerhinirische Komödie "The Banshees of Inisherin", die ihren Landsleuten laut Andreas Busche im Tagesspiegel "ein rustikales Denkmal setzt" (mehr dazu auch in der FAZ ).Zum gestrigen 70. Geburtstag von unser Resümee ) hat das Branchenblattein großes Gespräch mit dem Regisseur über den Stand der Dinge im deutschen Filmemachen geführt. Seit den Neunzigern hat sich das Kino "gentrifiziert", sagt er - das Dunkle, moralisch Entlegene und Abseitige, "". Das Fernsehen bot hier eine Nische, weil das Kino mutlos geworden war: "Man muss sich vorstellen, 'Hotte im Paradies' wurde in Hof gefeiert. 'Wann startet der Film im Kino?', wollten alle wissen, aber er hatbekommen. Drei Mal trotz Widerspruch abgelehnt. Wieder war das Kino kein Ort. Und "Hotte" im Fernsehen?. Imsagte man damals: Die Leute, die an diesem Film maßgeblich beteiligt waren, werden bei uns nie wieder beschäftigt. Aber was soll's, ich hatte ihn ja machen können, das war das Wichtigste. Diese Gemengelage um das Jahr 2000 herum hat das Fernsehen mit den seinen noch, wo man unter Umständen nach Politiker-Entscheid erst nach 23 Uhr gespielt wurde, für mich viel interessanter erscheinen lassen als das immer einförmiger werdende Kino."Weiteres: Valerie Dirk erkundigt sich imnach den Vorwürfen, die dergegenerhoben hat, nach Kinderrechten bei österreichischen Drehs. In der empfiehlt Fabian Tietke eine der Filmemacheringewidmete Werkschau im Berliner Zeughauskino . Besprochen wird die Krimiserie "Lauchhammer" ( taz ).