Ein paar Stunden nach der Einigung überbeschoss Russland den. Ein zynisches Spiel, kommentiert Dominic Johnson in der: "Warum macht Russland das, fragen sich manche Beobachter - verspielt es sich damit nicht Sympathien? Die Antwort lautet: Moskau. Russlands Regierung setzt einzig auf Unterwerfung durch Gewalt. Der Beschuss von Odessa ist eine Machtdemonstration. Die Botschaft: Denkt bloß nicht, ihr hättet unsere Hände gebunden, nur weil wir etwas unterschreiben."Der Getreidedeal scheint den Russenzu sein. Auf seiner Ägypten-Reise bekräftigte Lawrow dann auch diedeutlicher denn je, berichtet etwa: "Der Diplomat erklärte, dass Russland denanstrebt. 'Wir helfen dem ukrainischen Volk auf jeden Fall, sich von dem absolutzu befreien', sagte Lawrow am Sonntag in Kairo."Der Politologevon der Carnegie-Stiftung legt in einem Twitter-Thread seine Vermutung dar,Russland sich überhaupt auf den Getreidedeal einließ. Eigentlich hätte Russland den Westen durch denin die Bredouille bringen wollen. Aber "diese Taktik hat Russlandsalarmiert, darunter so unterschiedliche Akteure wie dieund der, die wirtschaftlich und politisch betroffen wären, wenn die Ströme von ukrainischem Getreide und russischem Getreide und Düngemitteln erheblich eingeschränkt würden."Der Soziologekann es imkaum fassen. Trotz der akuten Klimakrise beharrt die Ukraine auf Selbstverteidigung, und der Westen unterstützt sie noch dabei: "Rekordhitze, Rekorddürre, Rekordwaldbrände. Was tut die Politik? SieSie setzt. Sie macht saudische Ölkonzerne wieder zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Sie hofiert das mörderische Regime in Katar. Sie ist bereit,für Gas zu opfern und über eine Verlängerung von Atomkraftwerkslaufzeiten nachzudenken. Wozu das alles? Sicher nur für eine kurze, traurige Phase? Nein. Diese Politik dient dazu, nicht über einenin der Ukraine reden zu müssen." Der Soziologe setzt auf einen Kompromiss unter Schirmherrschaft Chinas und der USA, "das ist Realpolitik". Bei Twitter wimmelt es schon vor Antworten auf Rosa, etwa hier vom CDU-Politiker Nico Lange.Außerdem: In derresümiert Jürg Altwegg die Äußerungenzum Krieg gegen die Ukraine.hat bei seiner alljährlichen Rede zur Tusványos-Sommerakademie zunächst geredet wie die-Briefschreiber (man solle mit Russland verhandeln), um dann direkthören zu lassen, berichtet Ralf Leonhard in der: "Als Dessert servierte Orbán in seiner Rede noch seine Theorie über diein Westeuropa. Mitteleuropa mit Polen und Ungarn sei nun der eigentliche Westen, während das frühere Westeuropa bereits einsei. Durch die Vermischung mit außereuropäischen Völkern habe es seine. 'Es gibt Orte, wo sich Völker aus Europa und Völker von außerhalb Europas mischen, und Orte, wo sich europäische Völker untereinander mischen, wie in den Karpaten.' 'Wir sind', sagte Orbán, 'und das wollen wir auch gar nicht sein.'" Bezogen hat sich Orban dabei auf einen der seltsamer Weise fast immer französischen Klassiker des aktuellen Rechtsextremismus,, dessen Roman "Das Heerlager der Heiligen" er laut Leonhard seinen Anhängern wärmstens empfahl.Nicht nur haben die Hinterbliebenen deskeine angemessene Entschädigung bekommen, es werden ihnen auch Akten vorenthalten, schreiben Roman Deininger und Uwe Ritzer in der. Diewerden darum wohl nicht zur offiziellen Gedenkfeier kommen: "Es wäre dasdes würdigen Erinnerns an Olympia 1972, um das sich die Stadt München und der Freistaat Bayern 2022 redlich bemühen. Und es wäre die bittere Illustration, Fehler und Schamlosigkeiten, die deutsche Staatsvertreter den Angehörigen ein halbes Jahrhundert lang zugemutet haben."