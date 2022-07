In einem-Interview mit der Historikerin berichtet der ukrainische Schriftsteller, wie er die ersten Kriegswochen im Donbass erlebte und wie er schließlich. Sein Blick auf die Lage ist hart: "Es tobt hier ein Krieg - ein Krieg mit dem Ziel,. Die Russen wollen uns als Nation zerstören, als Volk, das sich getraut hat, seinen eigenen Weg zu gehen, welcher von den imperialen Ambitionen des Kreml abweicht und dennicht widerspiegelt. Die schreckliche Wahrheit ist, dass eine erdrückende Mehrheit der Russen die Vernichtung des ukrainischen Staates und der ukrainischen Kultur befürwortet. Auf dem Schlachtfeld sind die Russen... Der Westen muss begreifen, dassder Schuldige an diesem Krieg ist. Nicht er hat die Russen erschaffen.. Er ist ihr Instrument, ihr Alter Ego. Er ist das Fleisch und Blut der russischen Kultur, so wie sie ist, ohne Illusion oder Sentimentalität. Und dieser Bestie muss Einhalt geboten werden."In der möchte der frühere Brigadengeneraleinen vorsichtigen Kurs gegenüber Russland sehen und den Europäern eine "stabile Koexistenz" bewahren: "Die Nato und Russland rutschen absehbar in eine anhaltende Konfrontation, die gravierender sein wird, als dies zum Höhepunkt des Kalten Krieges war. Es ist anzunehmen, dass Moskau angesichts der erheblichen Verstärkung der Nato-Kräfte an der Ostflanke und mit Blick auf seine durch den Krieg auf Jahre geschwächte Armee künftig noch stärker auf seine zahlreichen taktischen Atomwaffen setzen wird."---Man könnte zwar denken, dass ganz Italien durcherzwungenen Rücktritt verlieren werde, aber nein, seufzt Oliver Meiler in der, es gibt ja doch Gewinner: ", Chefin der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia, gilt als Nutznießerin des politischen Schmelzdramas und als Favoritin bei der Neuwahl im Herbst. Man nennt die Römerin auch 'Kaiserin der Umfragen'. Die meisten Institute sehen die Brüder Italiens bei 21 bis 24 Prozent." Zur Abschreckung empfiehlt Meiler die letzte Minute dieses Videos , in dem Meloni bei einer Kundgebung der spanischen Vox in Marbella ihre diabolische Demagogie unter Beweis stellt.Im-Interview mit Sabine am Orde wirft der Politikwissenschaftlerden europäischen Christdemokraten vor, ihrem Verbündetenkeinen Einhalt geboten zu haben: "Ein ganzes Jahrzehnt haben führende europäische Christdemokraten zugesehen, wie Orbán den ungarischen Staat umgebaut hat, sie haben ihn als Alliierten angesehen und immer wieder. In CSU und ÖVP hieß es zum Teil ganz offen, dass man viele grundlegende Ziele Orbáns gutheißt. Es gibt einfachvon Bayern über Österreich bis nach Ungarn, in der es auch eine intellektuelle Übereinstimmung gibt. Kurz und Seehofer haben Orbán eingeladen. Die Europäische Volkspartei, die Organisation der christdemokratischen Mitte-rechts-Parteien im Europäischen Parlament, hat ihn bis 2018 geschützt, obwohl er den Verfassungsstaat und die Demokratie unterminiert hat."