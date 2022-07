In derauf, der am Samstag der Schriftstellerinvorgeworfen hatte, sich mit einem neurechten Denken von links sozusagen ihrer jüdischen Identität zu widersprechen ( unser Resümee ): "Die Vorstellung, dass linke keine echten Juden sind, begann noch vor der Staatsgründung Israels. Der Vordenker der heutigen Siedlerbewegung, Rabbiner Abraham Isaak Kook, bezeichnete die sozialistischen Gründer der Kibbuzim als "Esel des Messias", also die nützlichen Idioten im Dienst der wahrhaftigen Juden. Man muss aber nicht selbst jüdisch-orthodox - oder gar religiös - sein, um den Linken ihr Jüdischsein abzusprechen. Das hat der Spinmaster Benjamin Netanjahu früh begriffen, als er vor zwanzig Jahren vor laufenden Kameras einem Rabbiner ins Ohr flüsterte: "Die Linken haben vergessen, was es bedeutet, jüdisch zu sein. Sie glauben, wenn wir den Arabern Teile des Landes geben, werden sie sich um uns kümmern." In der politischen Kultur Israels war diese Rhetorik äußerst effektiv. Die Bezeichnung Smolani (Linke) wurde zum Schimpfwort, ein Synonym für: Verräter des eigenen Volks."In dersprichtüber, über den sie gerade ein neues Buch geschrieben hat. Was ihr dabei aufgefallen ist und vorher von keinem Biografen gewürdigt wurde: Der grimmig-ernste Orwell war ein riesiger. Um die Blumen kümmerte er sich mit einer Leidenschaft, wie sie einem gestandenen Briten zu Orwells Lebzeiten als Mann kaum zugestanden worden sein dürfte. "Was bedeutet es denn, dass dieser Mann sehr viel Zeit und Energie diesen Blumen gewidmet hat? Das wirft Fragen über sein literarisches Wirken und seinauf. Also ging ich dem nach. Und tatsächlich: In seinen Schriften verteidigt er immer wieder, das Schöne. ... Es gibt die Linken, die der Meinung sind, dass man nur dann wahrlich engagiert ist, wenn man ein strenges Leben führt, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche für die Revolution! Dieses Buch habe ich auchgeschrieben. Es war eine Freude, festzustellen, dass Orwell selbst ständig die Nase darüber rümpfte."Warum verlässtdenunter ordentlich medienwirksamen Getöse? Wirklich nur, weil er sich von seinem Verlag gegenüber den Beschwerden eines früheren Kompaniechefs, der sich in einem Buch wiederentdeckt hat, zu wenig unterstützt fühlt ( unser Resümee )? Mara Delius von derbeschleichen nach einer Pressekonferenz, die der Autor dem Literaturbetrieb gegeben hat, andere Gedanken: "Es gebe erfreuliche Nachrichten aus den USA - er deutete eine Übersetzung von 'Am kürzeren Ende der Sonnenallee' durch Jonathan Franzen an - und so habe er den Vertrag gefragt, ob sich 'dieser Rückenwind nicht nutzen ließe', mutmaßlich auch für. Frau Bublitz von S.Fischer habe sich aber nicht mit ihm treffen wollen. ... Ganz wurde man den Eindruck während der Stunde des Online-Termins nicht los, hier breche sich eineüber den langjährigen Verlag in einerBahn."Außerdem: Im gratuliert Robert Prosser der Schriftstellerin , deren Werke "sich durch ein eigenwilliges Spiel mit Form, Zeit und (Geschlechter-)Identität auszeichnen", zum Erhalt des Staatspreises für Europäische Literatur.Im Literaturfeature bei befasst sich Rolf Cantzen mit Rolle von. Der Schriftsteller erzählt in dervom beschwerlichen Umzug zweiereinmal quer durch Mitteleuropa. Die meldet den Tod der Schriftstellerin Besprochen werden unter anderem"Hayat heißt Leben" ( Standard ),"Vom Onkel" ( NZZ ),"Unter Strom" ( Zeit ),"Die Nacht unterm Schnee" ( FR ),"Die Schuhe meines Vaters" ( Tsp ) und neue Kinder- und Jugendbücher, darunter"Nachts im Traum" ().In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Mathias Mayer über"Hütte am Abend":"Weit geschartes Waldgezügewandert durch den blauen Duft.Zeichen ziehen Schwalbenflüge ..."