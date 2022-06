Kurz wurde es komplett verhüllt - nun wird das antisemitische Werk von, nicht nur SPD und Grüne, etwa Kassels Oberbürgermeisterund Kulturstaatsministerin, rufen jetzt nach Aufklärung.Der Aufruhr in den Feuilletons ist so groß, als wäre mit antisemitischen Entgleisungen bei dieser Documenta wirklich nicht zu rechnen gewesen. "Sich jetzt überrascht und empört zu zeigen wegen eines Kunstwerks, ist", meint Boris Pofalla denn auch in derund fordert die sumund des gesamten künstlerischen Teams, schon um die Institution zu retten. Nicht zuletzt Schormanns Statement - "die Trauer über die Unmöglichkeit des Dialogs" - sei aber schon jetzt "eine, die diese Institution niemals abwaschen wird. Wenn diein der Kunstwelt sich auf die Documenta fifteen beschränken würde, wäre es mit dem Abhängen einiger Bilder getan. Aber es steckt mehr dahinter. Wenn wie jüngst im Haus der Kulturen der Welt in Berlin, deren Hauptfinanzierer und Aufsichtsratsvorsitzende Claudia Roth ist, von Vortragenden unter Applaus das Klischee vom Kinder ermordenden Staat Israel beschworen wird - und mitein Forscher eingeladen wird, der den Holocaust gegen den Kolonialismus aufrechnet -, dann gehört das genauso bewusst zum Programm der, wie die antisemitischen Wimmelbilder und die israelische Armee als faschistische Legion Condor zum Programm der Documenta gehören." "Das Statement an sich ist im Prinzip auch ein", meint auchim Gespräch mit derIn dersind Jörg Häntzschel und Catrin Lorch ganz entsetzt, "dass Judenhass in Deutschland nicht nur salonfähig ist, sondern auchgezimmert bekommt." Sie zitieren zudem aus einer Nachricht, die Sabine Schormann an ihre Mitarbeiter schrieb: "Da uns versichert wurde, dass die antisemitische Lesart nicht intendiert war, sondern die Symbolik im indonesischen Kontext zu verstehen ist, dies aber in Deutschland an die Grenzen des Darstellbaren kommt, sehen wir das nicht als Abschlussstatement, sondern als. Damit folgt sie der Argumentation von Taring Padi, die in der Pressemitteilung erklärten: 'Die Figuren, Zeichen, Karikaturen und anderen visuellen Vokabeln in den Werken' seien 'kulturspezifisch auf unsere eigenen Erfahrungen bezogen'. Als sei, als sei es nur in Deutschland grässlich, Juden zu verfratzen"."Hat man sich denn einenüber die These vorgestellt, für dasseien Juden und der israelische Auslandsgeheimdienst verantwortlich?", fragt Jürgen Kaube in der: "Ist man traurig darüber, dass in Deutschland übernicht diskutiert werden kann? Die ewige Behauptung, antisemitisch sei so etwas nur hierzulande, versucht die eigene Niedertracht oder Indifferenz kulturell zu relativieren." Und Sandra Danicke kommentiert im Leitartikel der: "Auf ihrer Homepage listet die Documenta auf, wo das Banner zuvor bereits ausgestellt war, ohne Anstoß zu erregen: Australien, Indonesien, China. Was soll das heißen? Schaut her,?" "Einfür die", schreibt Andreas Fanizadeh in der. In der schreibt Janis El-Bira. Auch die berichtet heute.Im ist Saskia Trebing nicht ganz glücklich über den Abbau des Werks, immerhin komme ein großer Teil der Documenta-Kollektive aus Ländern, in denen esgibt. Vor allem aber fordert sie "" auf beiden Seiten: "Natürlich ist es nicht die Aufgabe von Ruangrupa, die deutsche Vergangenheit aufzuarbeiten. Und Künstlerinnen und Künstler, die unter den, müssen in ihrer Kritik am Westensein. Doch wenn die Kuratoren in ihrer Ausstellung immer wieder Einfühlung in die lokalen Kontexte der beteiligten Kollektive einfordern, können Sie die Tatsache der Shoah in Deutschland nicht ausklammern."Es war doch, erkennt Nils Minkmar in der: "Die US-amerikanische 'Anti-Defamation League' pflegt seit vielen Jahren einen Index antisemitischer Einstellungen in den Ländern der Welt. Für Indonesien wurde ermittelt, dassder Bevölkerungoder Einstellungen hegen, in Deutschland sind es 'nur' 27 Prozent. Antisemitismus ist dort, obwohl es nur etwa 200 Juden in Indonesien gibt, ein deutlicher Zug im öffentlichen Diskurs." Aber: "Indonesier wie diese linke Gruppe, die auf der Documenta in Kassel gastiert, sind auch keine Kinder, die es nicht besser wissen können, auch wenn manche aus derdas etwas gönnerhaft nahelegen", sekundiert Ronen Steinke auf der Meinungsseite der. Ähnlich argumentiert ein zerknirschter Niklas Maak in der, der ebenfalls denfordert. Und auf meint Daniel Hornuff: "Die documenta, so scheint es, hat sich als Format einer angeblichen Weltkunstausstellung."Man hätte den Künstlern klarmachen müssen: "Ihr könnt nicht für eureneinebenutzen", sagt der Historikerim-Gespräch (hinter Paywall), kritisiert aber zugleich dendes Bundestags: "Mein Eindruck ist, dass das Themageworden ist. Wer sie einsetzt und wie sie eingesetzt wird, entscheiden längst nicht mehr diejenigen, die etwas davon verstehen. Klar ist, Judenfeindschaft gehört zu unserem Erbe und man kann nicht sensibel genug sein. Trotzdem: Der Schrei, etwas sei Antisemitismus, geht seit einiger Zeit manchen so leicht über die Lippen, dass das jemanden, der sich seit langem wissenschaftlich damit auseinandersetzt, ziemlich ratlos macht."Fast wie als Antwort auf Benz zeichnen Nathan Giwerzew und Frederik Schindler in derweitere "" nicht nur bei anderen Künstlern nach: "Es verwundert wenig, dass derartiges ausgestellt werden kann. Denn nicht nur die Kuratorengruppe weist eineauf, sondern auch der Documenta-Beirat. Auch Documenta-Beiratsmitgliedbeteiligt sich schon seit über zehn Jahren an zahlreichen Anti-Israel-Boykottaufrufen als Mitglied der Gruppe 'Indian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel' (InCACBI). InCACBI rief 2012 zu einer Demonstration vor der israelischen Botschaft in NeuDelhi auf, bei der einewurde. Auf ihr war das Gesicht des damaligen US-Präsidenten Barack Obama zu sehen. Die diesjährige Documenta ist in kulturpolitischer Hinsicht ein.