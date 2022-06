When Putin says he will retake what is "historically his" - and restore the Russian "borders" - I present you a map of Russia 1914. @cepa #RussiaUkraineWar #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/uNrtnnmso4 - Jan Kallberg, Ph.D. (@Cyberdefensecom) June 10, 2022

Für, Aktivist der "Internationalen Befreiungsbewegung für Tschetschenien", nimmt sich Putins Vernichtungskrieg gegen die Ukraine aus. Beim ersten Tschetschenienkrieg hatten die Russen den gleichen Fehler gemacht wie in der Ukraine, sagt er im Gespräch mit Barbara Oertel in der, und haben Panzer in die Städte geschickt. "Beim zweiten Tschetschenienkrieg haben sie das anders gemacht und die Städteangegriffen, um sie kaputt zu bomben. So wie jetzt Mariupol." Aber eines konnten die Russen in der Ukraine noch nicht wiederholen, ihr: "Ihr habt das wahre Gesicht der russischen Besatzer noch nicht in Gänze gesehen. Denn erst wenn sich der russische Besatzerund die ganze Ukraine einnimmt, dann wird es noch grauenhafter. Und zwar dann, wenn sichfür die Ukraine findet."-Autor Thomas Schmid wundert sich immer noch über das-Interview im Berliner Ensemble. Die Katastrophe der europäischen Politik, diegegenüber Putin, für die auch sie steht, schienen einfach: Sie ist mit sich im Reinen. "Sie hat ja recht, wenn sie sagt, Diplomatie wird nicht dadurch falsch, dass sie erfolglos bleibt. 'Ich muss mir nicht vorwerfen, ich habe es zu wenig versucht', sagte Angela Merkel. In diesemhat sie Tag für Tag eine sich anbahnende Tragödie in handliche Stücke aufgeteilt und."Die SPD behandeltheute so, als sei er ein Gschäftsmann mit Parteibuch. In Wirklichkeit sind die Beziehungen zwischen Schröder und der Parteigeblieben, und übelgenommen hat man ihm, nicht sein Kungeln mit dem Verbrecher, schreibt Mona Jaeger in der. Das Thema Russland empfand man im Lauf der Zeit allenfalls als: "Also klammerte man Russland lieber aus, wenn man mit Schröder sprach. 2013 machte die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung zehn Jahre nach der Verkündung der Agenda 2010 eine Veranstaltung mit Schröder und Gästen. Auch in der SPD-Fraktion gab es einen Termin, da nahm man sich dann dasals Jubiläum. Für diese Tat wurde Schröder über all die Jahre hochgehalten. Russland schwierig, Hartz IV schwierig -!"ist ein großer Lügner, vielleicht hat man auch darum übersehen, wieer auch ist. Vor jungen Unternehmen breitete er seine Geschichtsversionen aus. Der Kreml stellt seine Intervention auf englisch online: "führte den Großen Nordischen Krieg 21 Jahre lang. Auf den ersten Blick befand er sich im Krieg mit Schweden und nahm ihm etwas weg... Er nahm nichts weg, er nahm sich etwas zurück..., die Gebiete um den Ladogasee, wogegründet wurde. Als er die neue Hauptstadt gründete, erkannte keines der europäischen Länder dieses Gebiet als Teil Russlands an; alle erkannten es als Teil Schwedens an. Allerdings lebten dort seit je Slawen und finno-ugrische Völker, und dieses Gebiet war unter russischer Kontrolle. Das Gleiche gilt für die westliche Richtung,und seine ersten Feldzüge. Warum sollte er dorthin gehen? Er nahm zurück und sicherte sich ab, das war es, was er tat.", der heute in Amerika lebt, war seit 2013 nicht mehr in Russland. Wie schmerzhaft das sein muss, zeigt sich allein in der Tatsache, dass ernicht besuchen konnte, als sie 2020 an Covid erkrankte und starb, wie er im Interview mit Tanja Rest in dererzählt: "Die meisten meiner Freunde sind, im Gefängnisworden. Ich habe kürzlich mein Adressbuch geöffnet und all die Namen angeschaut, die ich durchgestrichen habe. Kaum einer ist übrig. In diesem Russland, in Putins Russland, da gibt es nichts mehr für mich. Manchmal denke ich - und das ist hart, glauben Sie mir: Vielleicht gut, dass meine Mutter das nicht mehr mitbekommen hat."Auch erzählt in dervom Exil - es ist ein Exil im eigenen Land, er ist Flüchtling in der transkarpatischen Stadt("deutsch Bergsaß oder älter Lampertshaus", sagt die Wikipedia). Die Solidarität unter den Flüchtlingen sei groß: "Es gibt viele Flüchtlinge aus anderen Regionen, viele von ihnen sind Frauen mit Kindern. Einige leben kostenlos in Schulen und Wohnheimen, andere mieten Zimmer und Wohnungen. Diejenigen, die im arbeitsfähigen Alter sind, würden gerne arbeiten, aber in den Transkarpatien, in der Bukowina oder in der Region Lemberg gibt es kaum Arbeitsplätze. Es ist gut, dass es kostenlose Kantinen und Cafés gibt, und es ist gut, dass es in jeder größeren Siedlung humanitäre Hilfszentren gibt, aber es ist psychologisch schwierig, in einer fremden Region."In der erzählt der in Kiew geborene Schriftsteller von seinerim Jahr 2019. Die Menschen hatten sich weitgehend, zu spät werde jetzt klar: "Wir hätten die Annexion, diesen ersten Eskalationsschritt, viel härter bekämpfen müssen. Anpassung ist, wie so viele menschliche Eigenschaften, etwas Relatives. Nur weil Unrecht irgendwann im Alltag absinkt, heißt das nicht, dass es am Grund nicht weitergiftet. Auch weil die, die das Unrecht anmahnen, oft genug gleich mitertränkt werden. Deutschland hat auch nach 2014 weiter Gas von Putin gekauft und dafür neue Pipelines um die Ukraine herumgebaut. Sogar Waffen an Russland geliefert, während es Frieden verhandelte. Dasging weiter. Bloß, irgendwann kommt es eben alles hoch, um meine liebe Mutter zu zitieren. Erst war es die Krim, dann der Donbass, Syrien, die gesamte Ukraine, und gegenwärtig ist."Nachdemim Oktober sein Abtreibungsrecht verschärft hat, folgt nun ein berichtet Dinah Riese in der. Jede einzelne Schwangerschaft soll erfasst werden. Zwar beteuert die Regierung, dass diese Daten nicht an die Staatsanwaltschaft gehen: "Die standardmäßige Erfassung von Schwangerschaften kann aber nicht unabhängig vom politischen und gesellschaftlichen Kontext betrachtet werden. Jede einzelne Schwangerschaft zentral zu erfassen, bedeutet auch kontrollieren zu können, ob an ihrem Ende. Das ist keine Lappalie in einem Land, das Schwangerschaftsabbrüche derart kriminalisiert und Schwangere zwingt, sogar nicht lebensfähige Föten auszutragen."Selbst Medien derbeklagen inzwischen negative wirtschaftliche konstatiert die konservative Politiker und Brexit-Gegnerim. Er fordert, dass von jetzt an ein Neuanschluss Britanniensbetrieben wird. ". Der Brexit hat 43 Jahre gedauert. Zunächst begann dieser Prozess langsam. Mit der Übernahme großer Zeitungen durch Rupert Murdoch und Conrad Black und mit der Ersetzung von David English, einem überzeugten Europäer, durch Paul Dacre bei dernahm er an Tempo und Virulenz zu. Mit der Zeit wurde die Öffentlichkeit mit einer Diät der Täuschung gefüttert, die in denselbst gipfelte."