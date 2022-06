"Frisst dieser Mann Kinder?" Auch Libération bekennt sich heute zu Jean-Luc Mélenchon.

Wie konnten Größen wie Alexander Kluge oder Gerhard Polt diesen arroganten, "niveaulosen" Unsere Resümees ) unterschreiben, fragtim-Gespräch mit Martin Scholz. Ebenso fassungslos ist er über das "" nicht nur vonund, sondern aller Parteien: "Wir waren schon einmal weiter mit der Erkenntnis, dass wir unseren Frieden, unseren Wohlstand, unsere Sicherheit nur bewahren können, indem wir sie im Zusammenhang mit der Welt sehen. Insofern ist der Krieg in der Ukraine auch die Konsequenz eines Wahrnehmungsverlustes, einer. Vor etwas mehr als einem halben Jahr hatten wir schon einmal so ein Wachauf-Erlebnis, als uns die Bilder vom Flughafen Kabul aufschreckten. Und was ist passiert? Wir sind schon längst wieder eingeschlafen. Dassgezwungen und Mädchen aus den Schulen ausgeschlossen werden, dass sich Hunger, Gewalt und Verzweiflung ausbreiten - wen im Westen interessiert das noch?""Der Mord an der ukrainischen Bevölkerung hat natürlich klare', schreibt der polnische Schriftstellerin einem zweiseitigen Essay in der, in dem er auch das- eine Mischung aus "Selbstverliebtheit, gepaart mit fehlender Selbstkritik und Distanz zur eigenen Geschichte" zu ergründen versucht: "Dieist eine Krankheit, die viele osteuropäische Länder terrorisiert - das Gefühl, das ewigeund ewiger Feinde zu sein, ist in Russland schon eine Tradition, während Polen sich im Zuge der Säkularisierung nach 1989 aus diesem Teufelskreis mühselig befreit hat und schon einiges an Erfolgen verbuchen konnte. Wenn auch nur bedingt, da nationalkonservative Kräfte den Prozess bremsten. Ich weiß auch, worum es bei dieser Emanzipation und Megalomanie geht: Man will sich in Osteuropa von der eigenen Geschichte befreien und fällt dabei stets in die alten Verhaltensmuster - darin sind die Russen Weltmeister, oder anders ausgedrückt, kostet es sie große Kraft, sich selbst zu überwinden und neue Entwicklungen zu akzeptieren. Es ist also nicht nur Putin, der ihnen im Wege steht, sondern auch die eigene Geschichte, gepaart mit der Unfähigkeit, sich mit ihr kritisch auseinanderzusetzen."Tatjana Milimko berichtet für dieüber die Blockade des, die Zerstörung des zweitgrößten Getreidespeichers des Landes durch die Russen und die Befürchtung, dass befreite Seewege von den Russenbenutzt werden. "Undist aufgetaucht: die neue Ernte. Denn trotz der Kriegshandlungen haben ukrainische Landwirte Getreide angebaut, und wollen das natürlich auch ernten. Wenn aber die Getreidevorräte nicht verschifft werden, kann man die neue Ernte. Ukrainische Experten meinen, dass es nur einen Ausweg aus dieser Situation gibt: Es ist absolut notwendig, die Infrastruktur dahingehend auszubauen, dass man zusätzliche Getreidesilos baut und Transportmöglichkeiten auf dem Landweg einrichtet."Dass Marine Le Pen eine Magd Putins ist, weiß jede, aber auchist sein Knecht - und Mélenchon hat in Frankreich nach der Präsidentschaftswahl die Trümmer der verbliebenen Linken eingesammelt und hofft als Chef der "Nouvelle alliance populaire écologique et sociale (Nupes)" unter Emmanuel Macronzu werden - ohne sich überhaupt nur bei den anstehenden Parlamentswahlen in die Nationalversammlung wählen zu lassen. Jean Birnbaum lässt innur einige seiner putinistischen Äußerungen Revue passieren: "Im selben Jahr als Präsident François Hollande auf die Lieferung von Mistral-Kriegsschiffen an Russland verzichtete, prangerte der ehemalige Senator des Departements Essonne '' an. Als 2015 der russische Oppositionspolitikerin Moskau ermordet wurde, beklagte er, dass Wladimir Putin 'dieses Mordes' sei. 2016 erklärte er, der sich gegen jede französische Interventionausgesprochen hatte, dass der russische Präsident mit seinen Bombern 'das Problem lösen' werde. Zwei Jahre später erklärte er bei einem Besuch in Moskau, er befinde sich 'auf einem Feldzug gegen die' und traf sich mit Propagandisten, die sich an der Seite der pro-russischen Separatisten in der Ukraine engagierten." Weitere putinistische Äußerungen des Linkspopulisten finden sich hier , beiund hier beiIn derbeschreibt Jürg Altwegg die politische Landschaft in Frankreich so: "Die Linke, und diegeht in der AfD auf: Dieser Vergleich kann einen Eindruck vom Umbruch in der französischen Politik vermitteln."Heute endet in Paris der monumentale Prozess zu denvon November 2015. druckt das Plädoyernach, der im Prozess die Stadt Paris vertrat: "Paris ist eine Caféterrasse, auf der gelacht wird; Paris ist ein überfüllter Konzertsaal. Der 13. November ist kein Anschlag in Paris. Es ist ein. Diese Stadt wurde im Herzen, in ihren Eingeweiden getroffen... Sie schossen und sprengten sich in die Luft, ohne genau zu wissen,sie töten würden, aber sie wussten sehr wohl,sie ermorden wollten. Das Ziel wurde in der Erklärung zu den Anschlägen genannt: Paris, Hauptstadt der Abscheulichkeiten und der Perversion. In einem kurz darauf verbreiteten Videoclip wurde das militärische Ziel dieses Terrorunternehmens festgelegt:. Meine Damen und Herren des Gerichts,." In derberichtet Michaela Wiegel über den Prozess.In derskizziert der ungarische Historikerdas ganze Ausmaß prorussischer und westeuropafeindlicher. Auf internationaler Bühne werde die russische Aggression zwar verurteilt, jüngst wurde gar ein(!) in die Ukraine geschickt. Aber neben einer "Uns-darf-es-nichts-kosten"-Politik und Hetze gegen Brüssel werden Fake News durch die staatlichen Medien verbreitet. Und es fruchtet: "Wenn es um das Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine geht, zeigen ungarische Umfragen eineund ein unkritisches Russlandbild. Kombiniert mit der Tatsache, dass die EU seit mehr als zwölf Jahren als Bösewicht dargestellt wird, ist zu erwarten, dass diese Politik Früchte tragen wird. Vor einigen Tagen wurde in Ungarn einfür nicht-ungarische Staatsbürger eingeführt: Sie zahlen doppelt so viel wie die mit einem ungarischen Nummernschild. Der Verstoß gegen EU-Regeln ist offenkundig, Reaktionen aus Brüssel sind prognostizierbar. Bald wird 'Brüssel' erneut verdammt werden können; Forderungen nach einem möglichensind bereits jetzt nicht zu überhören.Ist es "klug, die Staaten desdauerhaft in der Warteschleife zu halten?", fragtebenfalls in dermit Blick auf einen möglichen EU-Beitritt. Angesichts des Werbens von Russland, China, und auch der Türkei um jene Staaten sicher nicht, meint er. Aber: "Auf der anderen Seite kann die Union nicht ignorieren, dass sie bereits Mitglieder hat, die sich um geltendes Recht nicht scheren - von derder 'europäischen Werte' gar nicht zu reden. Nach 18-jähriger Zugehörigkeit zur EU ist auseinStaat geworden, wie er heute nie und nimmer würde aufgenommen werden können. Inwiederum ist die Unabhängigkeit der Justiz, auf die man die Beitrittswilligen zu Recht verpflichtet, methodisch abgeschafft worden. Kann eine Union, der es so schwer fällt, denzu sichern, neue Erweiterungen überhaupt verkraften? Wird womöglich gar die in ihrer Existenz bedrohte Ukraine an den Kandidaten vom Westbalkan vorbei in die Union geführt werden?"Ganzwaren dienie, und nicht selten irrten sie, schreibt, Mitbegründer der Grünen im Aufmacher des-Feuilletons. "Natürlich haben viele Tausende die pazifistische Losung vom 'Frieden schaffen ohne Waffen' wörtlich genommen. Aber schon die Gründerzeit war auch von einemmitgeprägt. Gewalt war eben doch zu rechtfertigen, wenn sie alsundGewalt auftrat. Es war die Welt des Antikapitalismus und des Antiamerikanismus, dem diese Vorstellungen entsprangen. Im Antiamerikanismus verbanden sich ökosozialistische und nationalneutralistische Traditionen älteren Ursprungs. Deshalb hatten die Realos der 80er-Jahre auf keinem Gebiet so wenig Mehrheitschancen wie in der Außen- und Sicherheitspolitik."