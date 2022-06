Der neuehat sich gestern im Literaturhaus Berlin formal konstituiert. 350 Mitglieder hat die Vereinigung binnen beeindruckend kurzer Zeit für sich gewinnen können. Im Vorfeld versprochen wurden flachere Hierarchien und eine Abschaffung der Präsidiumsstruktur - als Sprecher wurden, wie im Grunde fast zu erwarten,undgewählt. Sehr skeptisch zeigt sich Andreas Platthaus im-Kommentar: Die Veranstaltung sei vor allem eine Bühne für Yücel gewesen. "PEN Berlin, das macht die Gründungsversammlung klar, ist vor allem. ... Ins insgesamt elfköpfige 'Board', das Führungsgremium des neuen PEN, ziehen auf Vorschlag von Yücel außerdem ein: Elke Schmitter, Ronya Othmann, Joachim Helfer, Konstantin Küspert, Alexandru Bulucz, Simone Buchholz, Mithu Sanyal, Sophie Sumburane und Ralf Nestmeyer. Und das Board benennt auch gleich Julian Assange als erstes Ehrenmitglied - übrigens noch während der Auszählung der Stimmen." Bis zur nächsten Tagung im November rät Platthaus: "Augen auf, damit sie beim nun realexistierenden PEN Berlin nicht weiterhinwerden können."Dirk Knipphals von der erlebte eine Veranstaltung im Geist der ". ... Tatsächlich konnte man den Eindruck gewinnen, dass dieser Wille zur praktischen Hilfe das ist, was die Anwesenden bewegte. Die Autorin Simone Buchholz brach auch gleich nach der Versammlung zum Flughafen auf, um den Schriftsteller, der in Russland zur Fahndung ausgeschrieben worden war, im Namen des PEN Berlin ins Exil abzuholen."Nicolas Freund von der SZ hat die Gunst der Stunde genutzt, und Glukhovsky - nicht nur in Russland mit seinen Science-Fiction-Romanen ein Bestseller-Autor - zum Gespräch getroffen. "Wenn ein populärer Autor wie Glukhovsky zur Fahndung ausgeschrieben werden kann, ohne dass es in Russland einen nennenswertendes Protestes gibt, wie muss man dann dieeinschätzen, wenn es um dieund den Krieg in der Ukraine geht? 'Die Menschen in Russland haben. Sie sagen lieber nichts oder unterstützen sogar die Regierung. Psychologisch ist es einfacher, sich einer großen Macht anzupassen, weil man sich dann nicht mehr fürchten muss. Hannah Arendt hat das ausführlich beschrieben. ... Russland tut mir sehr leid. Die aktuelle Generation war die erste, die etwas freier atmen konnte. Wir haben den ersten Frühling einer freien Generation ohne Gehirnwäsche erlebt, und es gibt viel Widerstand gegen den Krieg. Russland muss die Möglichkeit haben,zu werden."Beimreagiert man mit eher aufgesetzt wirkender Gelassenheit, wenn man Miryam Schellbachs Nachfragen in derliest. "Wir wollen das Neue in der gleichen Weise, wie es auch diejenigen wollen, die jetzt einen neuen PEN gründen", sagt die aktuelle Co-Präsidentin. Sie will eine Kommission, "die prüfen soll, ob Mitgliederwerden sollten, die während der Gothaer Sitzung Deniz Yücel 'willentlichhaben'. Zurückbringen wird ihr das die Abtrünnigen nicht. Aber was machen die jetzt anders?" Beide wollen sich für verfolgte Schriftsteller einsetzen. "Zu klären ist, woher diedafür kommen. Das 'Writers in Exile'-Programm des alten PEN unter der Leitung von Astrid Vehstedt erhältaus dem Etat der Kulturstaatsministerin. Wird es darum nungeben?"Für diespricht Andreas Platthaus mit dem Comiczeichner , der den Anschlag aufüberlebt hat und nun' Romanreihe "Vernon Subutex" für sein Medium adaptiert hat. Despentes' Buch zu lesen war für ihn "wie ein- als hätte mir jemand einen Brief aus meiner Vergangenheit geschrieben. Jeden Satz empfand ich wie einen Pfeil in meinem Herzen. ... Ich las das Buch 2017, also zwei Jahre nach dem Attentat, und ich fühlte mich damals natürlich sehr einsam. Da kam mir die Einsamkeit des ehemaligen Plattenverkäufers Vernon Subutex gerade recht. Nach dem Ende des ersten Teils war ich so ergriffen, dass ich die anderen beiden erst einmal nicht gelesen habe. Nachdem das Attentat mich zerstört hatte, wurde ich von diesem Buch."Außerdem: Thomas Hummitzsch resümiert in seinem-Blog einen Berliner Diskussionsabend mitund. Lukas Gedziorowski würdigt in seinemCover für den 80s-Comicklassiker "The Dark Knight Returns", das nun für mutmaßlichwird.Besprochen werdenKurzgeschichtenband "Schlachtensee " (taz ),"Landpartie" ( Zeit ),"Die geheime Geschichte von Wonder Woman" ( taz ),"Republik der Taubheit" ( FR ),Biografie über den Comicverleger Tsp ) und"Tanz der Teufel" ().