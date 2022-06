Merkel: "I don't blame myself."

Also Merkel: I knew Putin "wants to destroy the EU."

In summary: Merkel claims she knew Putin wanted to destroy EU - yet she oversaw increasing German dependency on Russian energy. But, she claims: "I was not naive."https://t.co/M0kGeZrg2S - Zoya Sheftalovich (@zoyashef) June 8, 2022

Das spitzeste Resümee des-Interviews im Berliner Ensemble kommt von Zoya Sheftalovich, Redakteurin beiSheftalovich kommentiert auch in einem längeren Thread Merkels Bemerkung, man hätte der Ukrainegeben können, weil das einer Kriegserklärung an Putin gleichgekommen wäre. "Das ist, als würde man sagen: Ich werde dem Tyrannen nicht sagen, dass ich mich morgen für dich einsetzen werde, falls er dich." Und sie erinnert daran wie die Ukraine schon zuvor im Stich gelassen worden war: Kiew erklärte sich 1991 bereit,gegen Sicherheitsgarantien von Russland, den USA und Großbritannien abzugeben, "die sich alle verpflichteten, 'die Unabhängigkeit und Souveränität' der Ukraine zu respektieren und 'von der Androhung oder Anwendung von Gewalt" gegen die Ukraine Abstand zu nehmen'. Heute ist klar, dass die Entnuklearisierungin Form des Nato-Grundsatzes der gegenseitigen Verteidigung ein Fehler war und den Weg für eine Invasion ebnete. Aber damals handelte die Ukraine in gutem Glauben und dachte, andere würden das auch tun."Merkel machte es sich bei der Konfrontation mit der Geschichte findet auch Sabine am Orde in der, und der sie befragende Journalist Alexander Osang auch: "Eine Zäsur sei die Annexion dergewesen, so die ehemalige Kanzlerin. Ihrer Meinung nach hätten die Sanktionen härter sein können. Dass die Bundesregierung danach trotzdem weiter an dem Bau derfesthielt, dazu sagt Merkel nichts - und dazu wird sie auch nicht kritisch befragt. Stattdessen kann sie ihren Ärger kundtun, dass die US-Regierung deutsche Unternehmen wegen des Pipelinebaus sanktioniert hätte."Man habe es ja aber auch nicht wissen können, beharrtimInterview mit Stephan Lebert und Martin Machowecz: "war das Festhalten an Nord Stream 2 ein Fehler. Auch die Einrichtung der Stiftung, die den Fertigbau der Pipeline ermöglichen sollte. Mit dem Wissen von heute würde ich das nicht mehr so entscheiden. Das ist ganz klar."(…)", zumindest das wird Peter Huth in dernach dem Abend deutlich. Sie sei "in etwa so, die ihr Nachfolger nicht liefert", schreibt er. Aber sie steht zu dem, was sie tat: "Nein, die Ukraine 2014 sei nicht die Ukraine von 2022. Nein, die Andeutung einer Aufnahme des Landes in die Nato nach der Krim-Annexion hätte für das Land verheerende Folgen gehabt - und zwar zu einem Zeitpunkt, in dem es nicht so wehrbereit war wie heute. Nein, die Abschaffung der Wehrpflicht war richtig, weil die trotteligen (meine Worte) Wehrpflichtigen das Militär eher belasteten als unterstützten. Sie erklärt das, als ob sie mit Kindern spräche. Ein. Und als Frau."Auf Seite 3 derresümieren Nico Fried und Boris Herrmann den Abend. In derüber seine Eindrücke während des Gesprächs: "Ich bin, ehrlich gesagt, ganz froh, dass esist."zieht indes vor, seinen Text über den Merkel-Auftritt lieber beials im eigenen Blatt zu lancieren. skizziert im Intervew mit Christine Dankbar von der(nachgedruckt bei) die beiden möglichen Kriegsausgänge: Entweder die Ukraine schafft es, auch mit deutscher Hilfe, Russland zurückzudrängen, oder: "Dann wäre die Ukraine gezwungen, einem Waffenstillstand zuzustimmen, der de facto diebildet, wie schon 2014/2015. Das wäre Minsk III. Das ist mein Albtraum-Szenario. Es würde zuin der Ukraine führen, weil sie so viel geopfert haben für diesen Krieg. Ich glaube nicht, dass Selenski das politisch überstehen könnte. Es wäre aber auch für uns eine gefährliche Entwicklung. Nicht nur, weil Russlands Aggressionspolitik ermutigt würde, sondern weil in Europa vielemachen würden, dass es so gekommen ist."Angesichts von Mord, Vergewaltigung, Folter, Zerstörung von Kindergärten, Krankenhäusern und Kirchen und Vernichtung von Ortschaften kann der Historiker und Brigadegeneral a. D.in derRufe nachoderder Ukraine nicht verstehen: "Hören wir doch auf, der Ukraine Ratschläge zu geben - das heißt, sie weiterhin als 'Objekt' zwischen Ost und West zu betrachten oder sie sogar, wie seit jeher, vorwiegendzu sehen! Halten diejenigen, die implizit ihre Kapitulation fordern, sich nicht vor Augen, was Putins Ziele 'Entnazifizierung', 'Entukrainisierung' und Entmilitarisierung wirklich bedeuten - und wie weitgehend über die Ukraine hinaus die Forderungen sind, die er Mitte Dezember an die Nato und die US-Regierung gerichtet hat? (….) Bei einem 'Friedensschluss' unter 'Abtretung' von Krim und Donbass würde der russische Despot, derund ausländische Staatsmänner reihenweise belogen hat, bald in der Ukraine erneut gewaltsam seine umfänglicheren Ziele verfolgen."Reinhard Veser versucht für dieherauszufinden, was mit denaus dem Asowstahlwerk in Mariupol geschieht. Auf einen Gefangenenaustausch scheint es nicht hinauszulaufen: "Die staatliche russische Nachrichtenagenturmeldete am Mittwoch, was in den Tagen zuvor schon als Gerücht in sozialen Medien kursierte: Etwa tausend der ukrainischen Soldaten, die sich Mitte Mai in Mariupol in russische Gefangenschaft begeben haben, seiengebracht worden. 'Die Sicherheitsorganemit ihnen', sagte laut der Agentur eine nicht namentlich genannte Quelle. Weitere Gefangene sollten nach Russland gebracht werden." Außerdem zitiert Veser Berichtet, dassder eroberten Städte an Russland vorbereitet werde.Francesca Polistina berichtet für dieaus, wo demnächst Kommunalwahlen stattfinden. Dieist hier besonders stark, auch aus historischen Gründen: "Laut der aus Verona stammenden Journalistin Giulia Siviero besteht die Besonderheit der Stadt in dem Draht, der rechte Gruppierungen und einenverbindet. Vor einigen Jahrzehnten war diese Beziehung noch offensichtlicher, aber immer noch werden von einem Teil der Katholiken der Stadt antifeministische und homophobe Positionen vorangetrieben. Der für Siviero 'eklatanteste Fall' der letzten Jahre sei zweifellos der '', der 2019 zum ersten Mal in Italien stattfand - ausgerechnet in Verona, mit Unterstützung des damaligen Lega-Familienministers und gebürtigen Veronesers Lorenzo Fontana."Nochmal. Kevin Hanschke erzählt in dervon der schwierigen und tapferen Aufarbeitung des NSU-Kontextes. Unter anderem ist eingeplant: "Es wird seit mehreren Jahren von unterschiedlichen Initiativen forciert, ist im letzten sächsischen Koalitionsvertrag und im neuen Koalitionsvertrag der Bundesregierung vereinbart worden. Cem Özdemir hat sich als Schirmherr zur Verfügung gestellt."